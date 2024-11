Alena Maršálková: Hejtman Kuba spoluvlastní několik firem a vydělává ročně desítky milionů korun

Konkrétně jde o návrh Změny č. 10 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, do kterého jsou promítnuty plochy fotovoltaických elektráren (FVE) z územních plánů obcí Dynín, Ševětín, Drahotěšice, Protivín a také nová plocha ve správním území obce Touškov. Dále jsou v něm upraveny parametry pro FVE, na území kraje vzniknout tzv. fotovoltaické parky. Podle místních občanů dojde k znehodnocení mnoha hektarů zemědělské půdy, zjednoduší se podmínky pro výstavbu FVE a hejtman Kuba si tak připravuje půdu pro svůj vlastní byznys!

V Jihočeském kraji by chtěl žít každý!

Martin Kuba, politik s bohatými zkušenostmi jak z regionální, tak vrcholné politiky, je po zářijových povodních opěvovaný občany, jak perfektně zvládnul krizovou situaci. Ano, kdo jiný by se měl umět správně zachovat, vždyť je ve vedení kraje už pár let? A hlavně umí to přece lidem tak krásně vysvětlit a přesně ví, kam se má postavit před kameru a upřeně se do ní podívat. Není tedy divu, že při volební účasti kolem 35 procent, získala ODS, nejvíce hlasů a pohodlně se usadila znovu do vedení kraje. Jak říká pan Kuba: „V Jihočeském kraji by chtěl žít každý.“

Tak schválně: stojí tam jaderná elektrárna Temelín, která se má rozšiřovat o dva bloky. Hned vedle ní má vzniknout první modulární reaktor, mimochodem velký sen pana Kuby, jak být v něčem první. Lokalita Janoch, kousek od zmíněné jaderné elektrárny, s největším zásahem do katastru obce Temelín, je mezi čtyřmi vybranými místy, kde by se mělo budovat hlubinné úložiště jaderného odpadu, jehož dopady na životní prostředí a život lidí si dneska jen těžko z nás dokáže někdo představit.

V obcích na Lipensku doslova bují developerská výstavba rozmanitých komplexů s mnoha lůžky, jejichž celkový počet bude vyšší než počet místních obyvatel. To nemluvím o nedostačujících čističkách odpadních vod, silnicích, železnicích, dopravní obslužnosti, odpadovém hospodářství atd. V kraji se také plánuje výstavba větrných elektráren a v neposlední řadě fotovoltaických elektráren. Jedna z nich je naplánovaná v lokalitě u Staré obory nedaleko Hluboké nad Vltavou. Jde téměř o 88 tisíc solárních panelů na 50 hektarech zemědělské půdy. A jen díky úsilí několika místních občanů se zatím nestaví, čeká se na posouzení EIA.

Když byznys ovládá politiku

Na území celého kraje bylo založeno mnoho spolků, sdružení, platforem, které se snaží proti těmto záměrům bojovat. Musím říci, že ne příliš úspěšně. Nabízí se otázky... Proč nejlepší hejtman Česka prosazuje stavby, projekty, které mohou mít negativní vliv na život obyvatel v kraji? Proč chce kraj do svého územního plánu prosadit další plochy pro FVE, další soláry, o kterých nikdo neví, co s nimi, až jim skončí životnost? Co bude se zemědělskou půdou, na které budou stát? Bude ladem mnoho let, zatím co nyní slouží k pěstování plodin potřebných pro obživu?

Ale byznys je byznys. Obzvlášť v Jihočeském kraji, kde vládne pevnou rukou ODS. Máme tady hejtmana Martina Kubu, 1. náměstka českobudějovické primátorky Petra Maroše, senátora a starostu Hluboké nad Vlavou Tomáše Jirsu a také knížete z Hluboké, podnikatele Pavla Dlouhého, kterého bývalý předseda vlády a ODS Mirek Topolánek označil za kmotra.

Hejtman podniká společně s 1. náměstkem českobudějovické primátorky

Jihočeský hejtman je zdatný podnikatel a když zjistíte v jakém byznyse, pak vás jeho angažmá v prosazování FVE na území kraje nepřekvapí. A má velmi dobrého partnera. Dalšího člena ODS Petra Maroše. Ten je krajským radním a také 1. náměstkem českobudějovické primátorky. Společně vlastní několik firem.

V srpnu 2014 byla do Obchodního rejstříku zapsána společnost Omnia Invest Group, spol. s.r.o. Martin Kuba v ní figuroval jako společník a jednatel. V roce 2017 se stal dalším jednatelem Petr Maroš. Když se podíváte do rejstříku nyní, tak jsou tam uvedeni Maroš a Kuba jako společníci. Martin Kuba vlastní 85% podíl, Maroš 15% podíl a je jednatelem firmy. Druhým jednatelem je od roku 2021 Denisa Kubová, že by jen shoda jmen?

V říjnu o rok později, tedy v roce 2015, podepsali, společnost Omnia Invest Group, spol. s.r.o., kterou zastupoval Martin Kuba, Petr Maroš a Robert Knobloch, společenskou smlouvu společnosti Revispol s.r.o. Z obchodního rejstříku lze zjistit, že šlo původně o firmu RENFE TRADING s.r.o., která vznikla v roce 2007. V roce 2011 se přejmenovala na současný název a už v té době byl jedním ze společníků Petr Maroš. Společnost Omnia Invest Group, spol. s.r.o., což je vlastně Kuba, měl ve firmě 50% podíl, Maroš 25% podíl a Robert Knobloch zbylých 25 %.

A byznys jede dál. Martin Kuba v září roku 2017 jako zakladatel a jednatel společnosti Omnia Invest Group, spol. s.r.o. spolu s dalšími třemi společníky zakládají společnost OIG Power, s.r.o. Omnia Invest Group, což je Kuba s Marošem, má ve společnosti 55% podíl.

V čem vlastně Kuba a Maroš podnikají?

Firma OIG Power je hlavním dodavatelem bateriových boxů pro Skupinu ČEZ a část produkce vyváží do zahraničí. Jde o tzv. bateriové úložiště. Vzhledem k tomu, že výroba elektřiny ze sluneční energie příliš neodpovídá spotřebě elektřiny v čase, pořizují si zájemci fotovoltaiku spolu s baterií.

Tržby firmy OIG Power vzrostly v roce 2022 oproti roku 2021 na 633 milionů korun, zisk před zdaněním se zvýšil dvaapůlkrát na 112,8 milionu korun. A vzrůstající trend se očekával i v roce 2023, ovšem účetní uzávěrka ještě nebyla zveřejněna.

Jejich další společná firma Revispol s.r.o má jako rozhodující předmět činnosti uvedeny elektrické instalace. Provádí zejména revize technických zařízení. V uplynulých letech inkasovala veřejné zakázky v řádech stovek tisíc až milionů korun od Lesů ČR, středních a vysokých škol nebo Správy železnic. Ano čtete správně, firma, kterou spoluvlastní hejtman a náměstek českobudějovické primátorky, oba členové ODS, realizovala veřejné zakázky! Že by střet zájmu? Nebo snad u politiků z vládní strany o něj nejde?

Loni byl Robert Knobloch, jeden ze společníků firmy, mimochodem v té době spolustraník Kuby a Maroše, detektivy z Národní centrály proti organizovanému zločinu obviněn v korupční kauze týkající se rozdělování dopravních zakázek v Olomouckém kraji. Kuba s Marošem se Knoblocha zbavili, jeho podíl ve firmě odkoupili. Takže nově má Petr Maroš ve firmě Revispol podíl ve výši 37,5 %, Martin Kuba pak drží 12,5 %. Zbylých padesát procent patří společnosti Omnia Invest Group.

A připomeňme si, kdo jsou majitelé společnosti Omnia Invest Group? No přece ti dva politici! Podíl ve výši 85 % vlastní Kuba a zbylých 15 % připadá Marošovi. Tak si to zrekapitulujme. Tito dva pánové vlastní firmu Revispol, společnost Omnia Invest Group a mají 55% podíl ve firmě OIG Power.

Martin Kuba společně s Petrem Marošem ovládají firmy, které podnikají v solárním byznysu a také jako politici rozhodují v rámci Jihočeského kraje o záležitostech, které souvisí s výstavbou fotovoltaických elektráren. Schválením návrhu Změn č. 10 vzniknou na území kraje tzv. fotovoltaické parky. Tato území budou určena ke stavbě FVE bez ohledu, jaká půda tam je. A pokud se třeba stane, že budete vlastnit pozemek vedle, tak v nejlepším případě se můžete dívat na moře solárů, v tom nejhorším, nebudete mít pozemek k ničemu. Chcete-li namítnout, že tito dva politici mají v rámci 55členného zastupitelstva jen dva hlasy, pak vám připomenu, že ODS vládne na hejtmanství sama.

Opravdu by v Jihočeském kraji chtěl žít každý?

Ti, kteří ano, by se měli zúčastnit veřejného projednání návrhu Změny č. 10 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, které se uskuteční 18. listopadu 2024 od 14 hodin v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje. Aby to nebylo o nás bez nás. Je potřeba přetrhat podnikatelsko-politické vazby!