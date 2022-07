Alena Vitásková: Zahnat psa do kouta je nebezpečné, zahnat do kouta medvěda je smrtelné

reklama

To je můj Aiki, miniatura malého knírače, (malý knírač váží cca sedm kilo) můj Aiki váží asi polovinu něco přes čtyři kila. Zkoušet ho zahnat do kouta je nebezpečné. Bude se bránit tak, jak byste nikdy nečekali. Brání sebe i svoji rodinu, brání všechny, které zahrnuje do „své“ smečky. Přátelé, kteří ho znají vědí, že mě brání tak intenzivně, že podat mi ruku a on je poblíž, tak se vám do ní zakousne. Vypadá mile, je hodný, kamarádský, ale….. Nikdy se nesnažte zahnat „kohokoliv do kouta“. To platí vždy a za každé situace, nejen pro zvířata.

Nezkoušejte zahnat do kouta medvěda, jakéhokoliv medvěda, hnědého, grizzlyho, brtníka, ledního natož ruského…..to bývá smrtelné.

Mnozí politici nepochopili, že zahnat někoho do kouta je nediplomatické a může to přinést ztráty opačně, než se očekává. Nyní se můžeme přesvědčit sami na sobě, že se Rusové jen tak nenechají porobit a sankcemi ze strany západních zemí nepadnou na kolena. Je možné, že nám budou dodávat zemní plyn a ropu, pokud budou v provozu přepravní systémy, budeme mít dlouhodobé kontrakty a budeme platit v rublech. Jako vážnou a zásadní další hrozbu považuji zákaz vývozu vzácných plynů, jako jsou neon, xenon, krypton, argon a další. Rusové údajně přijali v minulých dnech legislativu, ve které se zakazuje vývoz vzácných plynů do nepřátelských zemí, platnost zákazu má být do konce letošního roku.

Víte, co to pro Evropu znamená? Neon se používá například k výrobě mikroobvodů, xenon do světlometů a krypton se používá na výplně oken s dvojitým zasklením atd. Bez těchto plynů nelze vyrábět moderní technologické zboží. K dokončení výroby ať již automobilů, či jiných výrobků potřebujete čipy, světlomety, ve stavebnictví zasklení atd. A k tomu potřebujete inertní plyny, jejichž vývoz Rusko údajně zakázalo.

Ve skladech se nám v Evropě budou hromadit nějakou dobu výrobky od aut počínaje, po různé spotřebiče, elektroniku konče, které nebude možno prodat, protože budou nedokončeny. Takže za ně nedostaneme peníze. A bez peněz se bude těžko nakupovat nejen plyn, ropa, ale i potraviny.

Je to promyšlený tah na hospodářskou likvidaci Evropy? Nebo je to jen hloupost politiků, kteří neberou ohledy, že všude žijí lidé, kteří si přeji žít v míru a ekonomických jistotách. Ano je to začarovaný kruh. Proto není dobré dráždit ani psa, natož medvěda.

Alena Vitásková, předsedkyně IAV

Psali jsme: Tady se o tom nemluví. Ale pro ČR to bude katastrofa. Alena Vitásková upozornila na něco, co vláda musí vědět Alena Vitásková: Když něco končí, tak něco jiného začíná Povídání s Nohavicou: Energie a lži Petra Fialy. V Ostravě došlo k setkání Poslední hřebíček do rakve. Vitásková poslouchala co vykládá Fiala a ještě po několika dnech je v šoku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama