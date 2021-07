Bohdan Babinec: Hitšaráda se zvyšováním důchodů, valorizací a dotací

reklama

Poslední dobou stále slyšíme, jak se zvyšují průměrné platy, minimální mzda, důchody, dotují se ztráty po covidu, podporují se finančně lidé, postižení tornádem. V duchu se radujeme a říkáme si, že životní úroveň lidí v tomto státě půjde nahoru. Ale ejhle!? Najednou se zvyšují ceny potravin, stavebního materiálu, pojištění a další. V knihách starých autorů - Tyla, Jiráska a dalších se dočteme, že se ceny všeho zboží odvíjely od toho jak se urodilo obilí. Když se neurodilo, ceny se zvýšily. A naopak, když se urodilo obilí, ceny se snížily. V současné době se ceny určijí podle cen pohonných hmot. Údajně.

Ale je zajímavé, že když se ceny na světových trzích zvýší, ceny se u nás také zvýší. Ale když pak na světových trzích ceny klesnou, u nás ne. Proč? Proto! V současné době se ceny opět zvýšily. Zdůvodnění pro to není. Prostě to tak je. A ovce jen zase poslušně bečí. A nechají se zahnat do příslušného chléva. Pak ale přijde VEKLÝ ORGANIZÁTOR. A poručí ovcím - musíte jít okamžitě demonstrovat! Za co? Na tom nezáleží. Transparenty mám již připravené. A ovce demonstrují. A poslušně bečí. Jak jim to je přikázáno. To je demokracie. To jim to zase dali. Ale proč nedemonstrují také proti zdražování? Proti nízkým mzdám? To ovce nesmí. Nikdo jim to nepovolil. Nezdá se vám všem, že v tomto státě chybí cenový úřad? Který by sledoval a reguloval růst cen a dohlížel nad tím, aby ceny zboží nezneužívali predátoři v obchodě, stavebnictví, pojišťovnách, farmaceutických firmách apod. Asi většina z vás zaregistrovala, že obsah nákupního košíku za jednu tisícikorunu se nezvětšuje ale naopak zmenšuje. Čím více šetříte plynem, vodou, elektrickou energií, tím více se jejich ceny zvyšují. Neměli by se nad touto skutečností zamyslet naši slavní poslanci a senátoři?

Proč ještě nevytvořili regulační cenový úřad. Proč se cenově neregulují mandatorní komodity - cukr, chléb, máslo, mléko, maso, voda, plyn, elektřina apod.? Sice víme, že některé státy nemají regulační cenový úřad, ale mají progresivní daň. V České republice se asi stále řídí myšlenkou našeho slavného bývalého ministra, premiéra, prezidenta a kontroverzního ekonoma, že trh všechno vyřeší? Ano, vyřeší. Ale budeme žít na úrovni rozvojových zemí. Jistě si ještě někteří z vás vzpomínáte na prohlášení "vynikajícího ekonoma", když se stal ministrem financí: "Do dvou let budeme žít v balhobytu". Měl pravdu. On řekl BUDEME a ne BUDETE. Za první republiky jsme soutěžili se Švýcarskem, kdo bude lepší. Československé republice se tenkrát říkalo VÝKLADNÍ SKŘÍŇ EVROPY. Ale bohužel polistopadové vlády v politice Rašína nepokračovaly. Proto jsme tam, kde dnes jsme. Stále doufáme a věříme, že se musí konečně najít schopní politici, kteří vyvedou Českou republiku z tohoto marastu a obnoví prestiž Čechů ve světě. Blaničtí rytíři prý již vyhlásili pohotovost...

MUDr. Bohdan Babinec, CSc.

Miroslav Josef Bezecný

