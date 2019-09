Bohdan Babinec: Problém přesčasů ve zdravotnictví je řešitelný velice jednoduše

Mgr. et. Mgr. Adam Vojtěch, MHA

Ministr zdravotnictví ČR

Vážený pane ministře,

sledovali jsme nedělní televizní pořad "Otázky Václava Moravce", kde jste se vyjadřoval, že otázky přesčasových hodin při pohotovostních službách v nemocnicích jsou téměř neřešitelné. Totéž zdůrazňoval i profesor Pafko. Domníváme se, že tento problém je řešitelný velice jednoduše tím, že vyhláškou ministerstva zdravotnictví se nařídí dvě povinné pohotovostní služby měsíčně každému ambulantnímu specialistovi, ne staršímu šedesáti let (specialisté nad šedesát let již absolvovali za svůj život dost pohotovostních služeb, ale v případě dobrovolného zájmu mohou je absolvovat). Tyto služby by byly přínosem k získání praktických zkušeností každému ambulantnímu specialistovi. Každý primář v nemocnici by měl k dispozici seznam spádových ambulantních specialistů, a mohl tak sestavovat rozpis pohotovostních ambulantních služeb, po dohodě s ambulantními specialisty. Totéž by se týkalo každého ambulantního stomatologa, aby konal ve svém obvodu dvě pohotovostní služby měsíčně. Jejich rozpis by zajišťovali vedoucí odboru zdravotnictví každého obvodu nebo okrsku. Každý pacient by tak mohl zjistit na internetu, který stomatolog má který den službu.

Věříme, že tímto nařízením vyřešíte problémy pohotovostních přesčasů ve zdravotnictví.

MUDr. Bohdan Babinec, CSc.

Miroslav Josef Bezecný, redaktor a publicista v.v.

autor: PV