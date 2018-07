Červíček (ODS): Stát vše jen projídá

… z mého pohledu je to poměrně přesné zhodnocení ČESKÉ POLITIKY a realistický pohled na další vývoj hospodářství, který lze očekávat.

Úterý

… bohužel i v rámci dovolené musím z důvodu neodkladných pracovních povinností alespoň na jeden den do práce. Srážka s horou papírů v kanceláři byla opravdu překvapivá. Pochopitelně s ohledem na GDPR jsem si nejprve vše musel na stůl vyndat ze zamčené skříně - a v té souvislosti mne napadlo, že možná největším přínosem tohoto opatření bude zvyšování fyzické kondice nás všech, kteří si budeme každý den papíry ze skříněk vyndávat, a zase je ukládat zpět.

Středa - Neděle

…dovolená, v jejímž rámci si tu a tam dovolím projít internet a popřemýšlet o aktuálním dění u nás doma.

http://ceskapozice.lidovky.cz/ministr-spra…/hlas-elity.aspx…

… a tu a tam se neubráním komentáři - opravdu už u nás může být ministrem kdokoliv?! A to nechci hodnotit, co vše paní ministryně spravedlnosti opsala, ale poprvé po roce 1989 do čela ministerstva spravedlnosti usedl člověk, jenž nemá titul z právnické fakulty v Česku. Ale toho „poprvé po roce 1989“ nyní budeme asi zažívat více, než nám může být milé - například komunisty rozhodující o naší vládě.

https://echo24.cz/…/ekonomika-roste-ale-babisova-vlada-navy…

… nejsem ekonom, ale selským rozumem si říkám, kdy jindy mít vyrovnaný rozpočet než v době ekonomického růstu. Avšak pouze do té doby, než si přečtu, že státní rozpočet se ke konci června dostal do schodku 5,9 miliardy korun, což je meziročně horší o 10,5 miliardy korun.

Nechám na úsudku každého z vás, ale skutečně věříte pravdivosti odůvodnění „že je to na investice“ vládou navrhovaného 50 miliardového schodku v plánu rozpočtu na příští rok? Jak správně upozorňuje Jan Skopeček - čísla, která ministerstvo financí vydalo, jasně dokazují, že oproti prvnímu pololetí loňského roku výdaje vzrostly o více než 60 miliard korun. Přičemž na investice jde z této částky zhruba jenom 12 miliard korun. Zbytek jde na neinvestiční výdaje. Jinak řečeno, STÁT VŠE JEN PROJÍDÁ!

… Na jeden „dovolenkový“ týden mi výše uvedené skutečnosti k úvahám stačí, ale možná i v souvislosti s nimi jsem se trochu zamýšlel také nad kontextem odkazů Cyrila a Metoděje a Mistra Jana Husa – jež jsme si v tomto týdnu připomněli a doufám, že nejenom volnými dny. Mě vedly k zamyšlení nad tím, jak moc bychom v dnešní době potřebovali opět nějaké „věrozvěsty“, kteří by společnost nerozdělovali, dokázali by opět propojit západní a východní kulturu a opět dokázali kultivovat náš rozum i cit pro skutečné hodnoty. A v neposlední řadě jak moc bychom si právě v dnešní době měli připomínat význam hesla „Pravda vítězí“. Možná by ale pro začátek postačilo, kdybychom přestali dávat důvěru a moc lidem, kteří rozdělují společnost v naší zemi a chtěli po těch, kteří jí chtějí řídit, aby nám ani sobě nelhali.

Přeji Vám krásný nadcházející – další prázdninový – týden.