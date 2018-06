Červíček (ODS): Snaha o sestavení vlády je spíš hokynářské smlouvání

Pondělí

… obvyklá Rada kraje, na které jsme mimo jiné odsouhlasili projednaný záměr zahájit bezodkladně práci na zpracování koncepce krajského zdravotnictví, která bude v praxi uplatňována od roku 2020. Dále byly odsouhlaseny kroky, které pomohou stabilizovat aktuální situaci a lépe řídit zdravotnictví v našem kraji do doby, než bude koncepce hotova. Nyní je před námi 2,5 roku práce a hlavně spolupráce s našimi zdravotníky, kterou jim nepochybně dlužíme.

… a opět téměř tradiční diskuse s kolegy z odboru dopravy k připravované soutěži na dodavatele v oblasti autobusové dopravy. Dokončili jsme specifikaci hodnotících kritérií nabídek uchazečů.

Úterý

… zajímavé setkání se zástupci BESIP (expertní subjekt Ministerstva dopravy ČR). Dohodli jsme se na podpoře preventivních akcí zaměřených na dopravní výchovu a vzdělávání dětí z pohledu bezpečnosti v rámci silničního provozu. Kraj rovněž podpoří projekt, jehož cílem je prevence nehodovosti způsobené nesoustředěnými řidiči. V dnešní době je nesoustředěnost a řešení pracovních věcí i při jízdě autem problémem zejména manažerů a dalších pracovně vytížených osob – mužů i žen. Pilotní akce tohoto projektu jsou určeny ženám. (Teď jsem patrně přišel o část příznivkyň. Už slyším ty argumenty - ženy jsou přeci na rozdíl od nás mužů schopny bez problémů zvládat více věcí najednou… Omlouvám se, milé dámy, nejde o předpojatost ve smyslu, že byste se snad za volantem soustředily méně než muži, ale naopak autoři projektu předpokládají, že jste velmi odpovědné a můžete v tomto smyslu působit i na své muže. Víte, jak to je s tou hlavou a krkem, který jí otáčí…. Těším se, že v rámci projektu na viděnou.

… ??věcné jednání zaměřené na hospodaření a plánované investice do obnovy informačních systémů k řízení dopravy s koordinátorem veřejné dopravy ve Východních Čechách - DR OREDO.

Středa

… druhý návrat „na místo činu“ do „své“ Holešovské školy. A přesto, že bylo nesmírně fajn setkat se s bývalými učiteli i nejbližším spolužákem a kamarádem z dob studií, hlavním účelem návštěvy byla konzultace k dopracování materiálů a pedagogické přípravě pro nové studijní programy SŠIS ve Dvoře Králové nad Labem. Povídali jsme si také o potenciálních možnostech rozvoje dalších podobných programů v našem kraji.

Čtvrtek

… symbolické zahájení stavby nové části Náchodské nemocnice. Co k tomu dodat? Snad jenom: Tak jsme se (my pacienti z Náchoda a okolí) a jste se (naši zdravotníci) konečně dočkali. Ještě bude na projektu co vylepšovat, ale jsem rád, že se nám na kraji podařilo tento již téměř “nekonečný příběh“ posunout do fáze skutečné realizace. Budu také podporovat všechny kroky vedoucí k tomu, aby po dokončení stavby nebyly jenom nové prostory, ale i spokojení zdravotníci v nich.

Pátek

… zdravotnictví potřetí v tomto týdnu - jednání s kolegy Štěpánem a Cabicarem o dalším posunu již projednaných kroků, které mají za cíl řešení aktuální krizové situace a současně celkovou stabilizaci do roku 2020. V tuto chvíli se soustředíme zejména na změny ve způsobu vedení Zdravotnického holdingu a zapojení vedení nemocnic do řízení, ale i odpovědnosti za „chod“ krajského zdravotnictví.

Sobota

… jsem spíše zvyklý směřovat své kroky k současnosti a myšlenky k budoucnosti, ale jak je známo – bez minulosti by nebyla budoucnost - a tak jsem se v rámci akce „Baroko na oko“ rád nechal přenést o 300 let zpět. Bylo tu na co se dívat, co se dozvědět, ochutnat i vyzkoušet. Hezký den jsem si užil nejenom já s rodinou, ale věřím, že i spousta dalších návštěvníků. Vynechali jsme jenom ples Ctností a Neřestí – jednak proto, že náš nejmenší by přeci jenom taneční kreace dle 300 let staré etikety ještě nezvládl a potom, myslím, že se raději soustředím na hledání ctností a možná i setkání s malými neřestmi v běžném životě

Neděle

… chvilka času na to, utřídit si, co se událo nejenom u nás v kraji….

https://globe24.cz/…/57637-dalsi-politicka-rosada-cssd-kvul…

Snažím se moc nekomentovat utváření nové vlády. Pominu-li předchozí tvrzení sociálních demokratů ve smyslu, že s Babišem a komunisty do vlády nikdy a Babišovy „hrátky“ s ČSSD v předchozím volebním období - chvílemi mám dojem, že nejde o snahu o sestavení vlády, ale o hokynářské smlouvání, a to ještě před tím, než ke společnému vládnutí vůbec došlo. Utvrzuje mne to pouze v přesvědčení, že lépe za menšinové vlády s komunistickou podporou rozhodně nebude!!! Nejde jen o „dám, nedám ministerstvo vnitra“, „půjdu, nepůjdu s SPD“ a následně radši „zase sednu ke stolu s ČSSD“..., nebo naposledy pár hodin po referendu „navrhnu, nenavrhnu jméno nominanta“ koaličního partnera, či jej vlastně raději prezidentovi k další konzultaci vůbec neodnesu?. Ale vzhledem k tomu, že tiskový mluvčí prezidenta potvrdil jeho konzistentní stanovisko, že NIKDY, tak nás zřejmě čeká spíše více "zábavných" nebo spíše „tragikomických“ situací, než stabilní vládnutí v naší zemi.

https://zahranicni.eurozpravy.cz/…/227498-nove-reseni-uprc…/

Trochu to na mě působí, jako přiznání chyby – Německo se vrací k jednomu z bodů tzv. Dublinských dohod, který měl být naplněn především už na začátku migrační krize. Dle toho by registrovaní migranti museli až do rozhodnutí o azyl zůstat v první zemi, kde došlo k registraci. Schválně uvádím termín migranti, protože prvotním prošetřením bylo zcela určitě možné potvrdit či vyloučit skutečné UPRCHLÍKY. Teprve následně u uprchlíků zahájit řízení o azylu v jakékoliv zemi, která by chtěla solidárně zemím na vnější Schengenské hranici pomáhat a ostatní vrátit zpět. Netrápí mě, že se Německo vrací k základům Schengenu a Dublinu, ale nepřestává mě fascinovat, jak si někteří – a to nejen evropští politici - myslí, že vše vyřeší evropská pohraniční stráž a podobné nápady.

Dle předpovědi nás čeká zase horký týden, tak si udržujte alespoň chladnou hlavu!

Psali jsme: Červíček (ODS): Mnohokrát řeš (diskutuj a prověřuj) a jednou řež (resp. vypisuj) Červíček (ODS): Plníme slib, který jsme dali místním občanům Červíček (ODS): Vlak Humprecht odveze cestující do ráje Červíček (ODS): Náchodu pomůže jak dálnice D11, tak výstavba obchvatu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV