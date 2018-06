Červíček (ODS): Chvilku ministrem vnitra, chvilku ministrem obrany, příště třeba…?

Pondělí

… jedno z klidnějších jednání Zastupitelstva, kde se podařilo schválit řadu důležitých a potřebných bodů – mezi nimi například podporu obcí při výstavbě kanalizací a vodovodů. Ale byť se my politici často rádi chválíme, tak já přiznávám, že někdy se i nám něco nepovede. Aktuálně mne překvapilo a trápí mě, že nejsme v některých případech schopni věci na Radě již projednané a odsouhlasené, následně schválit i jako koalice 24 zastupitelů na jednání Zastupitelstva. Doufám, že při opakovaném schvalování mimořádných dotací budou mít všichni zastupitelé ve všech projednávaných bodech jasno, a odhlasovat je, nebude problém.

Úterý

…pracovní cesta na Broumovsko do Meziměstí na česko-polskou konferenci a cestou ještě kontrola pokračujících prací na rekonstrukci silnice Hejtmánkovice - Meziměstí - Starostín. Vše zatím podle plánu.

… konference zejména o přeshraniční dopravě, možnostech dalšího rozvoje a podmínkách pro provozování autobusové a železniční dopravy. Shodli jsme se s polskými kolegy, že nesmí zůstat jen u vlaků Walzrbrych - Meziměstí - Adršpach nebo Trutnov - Královec - Szedislaw popřípadě u různých přeshraničních cyklobusů a na tom, že budeme společně rozvíjet a podporovat další projekty – například takové jako realizace železničního spoje od Adršpachu až po Český ráj.

… odpoledne moje první školská rada na SŠIS ve Dvoře Králové nad Labem. Už několikrát jsem se zmínil, jak moc se těším na svoji roli učitele při výuce předmětu "bezpečnostní příprava", ale tentokrát to bylo hlavě o připravenosti školy na další školní rok. Každopádně mne moc potěšil jeden z bodů porady - v tuto chvíli již potvrzená 90% obsazenost tříd prváků v nadcházejícím školním roce. To si zaslouží.

Středa

… jednání s náměstkyní primátora HK o převodu nadjezdu u stadionu Pod Lízátky do majetku Kraje, který je připraven převést tuto nemovitost do svého majetku a začít ji spravovat. Město HK však musí ve spolupráci s námi zajistit všechny potřebné náležitosti a procesní kroky potřebné pro uskutečnění převodu. Rozsáhlá rekonstrukce nadjezdu ve výši 60 mil. Kč nás čeká v horizontu několika příštích let.

…při nedávné cestě vlakem z HK do Václavic jsem při průjezdu nádražím Jaroměř musel souhlasit s tím, že by si tento strategický železniční uzel našeho kraje konečně zasloužil modernizovat. Ani ne dva měsíce po té mohu v rámci pracovní návštěvy tohoto nádraží konstatovat, že se na modernizaci už pracuje.

…odpoledne UEFA Regions Cup 2018 – čest pro náš kraj být hostitelem základní skupiny - tým Královéhradeckého kraje si remízou s Maďarskem a 2 vítězstvími ve dvou předchozích zápasech skupiny vybojoval postup na ME amatérského fotbalu. Moc jim to přeji a současně děkuji za skvělou reprezentaci kraje.

Čtvrtek

…seminář k organizaci a zajištění autobusové dopravy v našem kraji, kde zaznělo mnoho konkrétních informací včetně představ o připravované soutěži pro zastupitele kraje. Moc děkuji všem, kteří si našli čas a přišli.

Pátek

… mnoho informací ve veřejném prostoru: https://pravednes.cz/click…

…s ohledem na již diskutované náznaky asi málokoho překvapí personální návrh obsazení nové vlády, ve kterém chybí Karla "Rossi" Šlechtová. Nahradit jí má současný ministr vnitra Lubomír Metnar – taková „lehkost bytí“ nebo spíše myšlení našich současných“ státotvůrců“ – chvilku ministrem vnitra a potom zase na chvilku ministrem obrany (příště třeba …?). Možná jsem naivní, ale přál bych si, aby do budoucna „kluci a holky“ ve vládách naší země měli za sebou i prokazatelnou odbornost v oblasti, za kterou budou odpovídat. Nemohu se tedy neusmát (i když veselé to zrovna není), když si připomenu, jak byl v roce 2017 budoucí „multifunkční“ ministr obrany členem hnutí Bezpečnost, odpovědnost, solidarita, které se hlásilo k odchodu z EU a NATO. Následně Metnar uvedl, že o tomto směřování nevěděl, a že takový názor nesdílí. Svatá prostoto!!!

https://pravednes.cz/click…

https://zpravy.idnes.cz/andrej-babis-bezpecnos…/domaci.aspx…

… Bezpečnostní rada státu přispěchala s informací, že půjdeme hlídat státní hranice, pokud Německo bude vracet ze svých hranic migranty. Souhlasím, že si v případě potřeby si musíme svoje hranice chránit (psal jsem o migraci v minulosti opakovaně). Opakuji také, že za zásadní považuji fugování platných schengenských a dublinských pravidel (kontrolovaný vstup přes vnější hranice a azylové pravidla jednotně pro všechny členské státy EU v čele s Německem). Německo nyní prožívá vystřízlivění s dosavadní migrační mimo "evropské" politiky, a jsme svědky politických hrátek, které úplně situaci nezmění. Například kontroly na hranicích s Rakouskem provádějí Němci i v současnosti. Ale patrně se vyjádření a prohlášení k tomuto tématu hodí právě nyní - tak trochu účelově při úsměvném sestavování vlády.

… a při pátku i trochu rozptýlení. Každý rok touto dobou si na fotbale s kamarády připomínáme památku našeho kamaráda Mirka Hejzlara zápasem na "jeho" fotbalovém hřišti na Babí. Bylo tomu tak i letos. Zápas mezi starou gardou a našimi nástupci SK Babí jsme tentokrát jasně prohráli, ale v tomto případě o vítězství nebo prohru vlastně vůbec nešlo.

Sobota, neděle

… víkend jsem strávil s úžasnou partou v Semechnicích u Opočna u mého kamaráda Honzy Peška. Příjemná zábava včetně sportovně-dovednostního čtyřboje (petang, ruské kuželky, házení na terč a jízda na rotopedu). A jak to bývá, došlo i na povídání o všech možných věcech kolem nás. Moc děkuji za pozvání a těším se zase někdy příště.

Vám přeji pohodový nadcházející týden, podléhejte jenom vládě svých srdcí a svou mysl udržujte v naději, že se snad dočkáme i toho, že vláda v čele státu bude mít nejenom srdce, ale i hlavu na správném místě.

