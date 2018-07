Dominik Rusinko: Chaos v Británii, aneb brexit opět na scéně

Nejedná se přitom o úspěch anglických fotbalistů na mistrovství světa v Rusku, ale o rodící se vládní krizi v království. Tu rozpoutala rezignace dvou klíčových postav kabinetu premiérky Mayové - ministra pro brexit Davida Davise a ministra zahraničí Borise Johnsona - kteří odmítají její návrh tzv. měkké podoby brexitu.

V pátek, po více než dvou letech od referenda o vystoupení z Evropské unie, představila britská premiérka svou zatím nejkonkrétnější vizi brexitu. Ta otáčí kormidlo dosavadní politiky, neboť počítá s udržením těsnějších vazeb s EU, tedy variantou měkkého brexitu. Mayová tak například navrhuje zachování jednotného trhu pro britské zboží (včetně platnosti unijní legislativy) či zvláštní hybrid společné obchodní politiky s vlastním celním sazebníkem. To je sice pro Brusel i nadále politicky nepřijatelné, na druhou stranu ale dala Mayová najevo ochotu činit ústupky, které nakonec mohou vést k pragmatické dohodě.

Tento postoj nicméně vyvolává vlnu nevole v euroskeptické části konzervativní strany, která chce tvrdý brexit bez ústupků a překračování tzv. red lines (zejména v oblasti migrace). Tento veskrze ideový rozkol vedl k rezignaci Davise, ne tak již Johnsona, který spíše rozehrál hru o vlastní politický osud. Až další dny přitom ukáží, zda bývalý ministr dokáže sehnat podporu k vyvolání hlasování o nedůvěře Mayové. To se nakonec klidně může konat, avšak vnitřní (euroskeptická) opozice v konzervativní straně se zatím nezdá natolik silná, aby byla s to ukončit dva roky trvající vládu premiérky. A to nemluvě o tom, že zastánci tvrdého brexitu vlastně ani nemají plán, jak dosáhnout dohody, a pouze opakují mantru “žádná dohoda je lepší než špatná dohoda”.

Politická nejistota je každopádně nyní to poslední, co Británie potřebuje. Byť se nenaplnily katastrofické scénáře o prudkém hospodářském propadu, ve světle solidního globálního růstu Británie přece jen zaostává. Vůči EU tak stojí oslabený hráč, který drží v rukou jen málo trumfů. Dohoda by přitom měla být finalizována již na podzim, neboť v březnu 2019 Británie Evropskou unii opustí. Jakou bude mít nakonec brexit podobu, zůstává nejasné, minimálně vize premiérky Mayové ale naznačuje další možné ústupky a ve finále pokračující úzké vazby. A ty by ocenily nejen trhy, ale nakonec možná i obě (proti)strany.

autor: PV