Duchovní závěť Abaji

Dějiny lidstva opakovaně dokazují, že do tohoto světa přicházejí častěji velké osobnosti v kritických epochách, kdy je staré zničeno a nové vychovuje a společnost přechází z jedné kvality do druhé.

A pokud je člověk obdařen zvláštními vlastnostmi darem shora, pak kombinace mnoha faktorů přechodného období určuje jedinečné poslání a nenapodobitelný osud této osoby.

Abaj Kunanbajev je fenomén stejného smysluplného období měnících se milníků a „zlatého mostu“ spojujícího minulost s budoucností. Roky života Abai spadly do doby, kdy kazašská společnost konečně ztratila dřívější systém politické správy založený na instituci khanské moci a „upuštění z rukou svobody“, čelila nejasné, mlhavé budoucnosti; nomádský způsob života začal upadat, a v každodenním životě začaly stále více pronikat prvky a známky usazeného života; éra vojenské zdatnosti se chýlila ke konci, kterou vystřídalo století přechodu k moderním znalostem.

Velký básník, brilantní myslitel Abai se stal zakladatelem éry osvícenství a probuzení v kazašské stepi, která začala na přelomu 19. a 20. století, jeho neocenitelné dědictví se stalo morálním průvodcem lidí na cestě do budoucnosti. Při srovnání Abaj s osobnostmi evropské kultury poznamenal významný vědec Kudaibergen Zhubanov, že Abaj je podobný tomu, kdo „Dante byl pro svou dobu“ - to znamená, že hrál epochální roli mistra slov, sílu tvůrčího průlomu, který provedl radikální reformní inovaci tradičního slovního umění lidu, což znamená a systém jeho světonázoru a morálního a psychologického složení. Jak nepopiratelná autorita je pro Rusy - Alexandr Puškin, pro Brity - William Shakespear, pro Němce - Johann Goethe, pro Američany - Walt Whitman, je pro Kazachstan Abaj stejně velký nositel duchovnosti.

Když se zdánlivě nezničitelný Sovětský svaz zhroutil a obtížná mise budování nového nezávislého státu padla na mě, v těch proměnlivých a nepředvídatelných dobách s jeho „temperamentní dobou, obtížným nesjízdnostem“ jsem se znovu obrátil k přikázáním moudrého Abaji a skrze hranolu jejich nového čtení jsem si utvořil v mysli obraz budoucnosti mé země.

Z takového ponoření do světa Abaj jsem učinil postřeh: jedna věc je dotknout se velikosti geniality, a druhá věc je víceslabičný a pečlivý proces - dosáhnout s ním vzájemného porozumění a jednomyslnosti a uznat ho jako věrného společníka vašeho života.

Pokud si položíte otázku „Jak začalo moje chápání Abai?“, Pak by samozřejmě nebylo přehnané říci, že od dětství jsem vstřebával ducha jeho práce. Moje babička Myrzabala a matka Alžan, kteří mají dar veršování a dobře se vyznají v kazašské lidové slovesnosti, mi v rámci tradičního domácího vzdělávání, které probíhá od starověku, vyprávěly od malička mnoho lidových pohádek, pověstí a básnických příběhů. A to se pro mě stal začátek cesty vedoucí do světa Abaj.

A když mě moje nezapomenutelná matka po skončení deváté třídy vzala Kaskelenu a vlastní rukou přivedla mě na kazašskou střední školu pojmenovanou po Abai, otevřely se mi úplně jiné obzory. Zde jsem si uvědomil, že být žákem vzdělávací instituce nesoucí jméno velkého básníka je na jedné straně velmi prestižní a na druhé straně velmi zodpovědné. Moji vrstevníci samozřejmě znali a četli naspaměť učebnice Abai o tématech vzdělávání, přírodních věd, humanismu a přírody, které jsou součástí školních osnov, o nic horší než ostatní. Ale osobně na mě obzvlášť zapůsobila báseň „Iskander“, plná hlubokých filozofických zobecnění, kterou jsem mnohokrát nadšeně přečetl. Jak si pamatuji, pokud bylo něco nejasného, ??doslova jsem bombardoval otázkami našeho učitele kazašského jazyka a literatury Gabbase Beisenbetova. Ve svých představách jsem si nakreslil svět starověkého Řecka a snažil jsem se dozvědět více o politických systémech a historii filozofického myšlení o éře starověku ... Abaji práce mě tedy vedla k rozšíření obzorů mých zájmů a znalostí.

Po moudrosti, kterou vyslovil Abaj „na uchazeče čeká úspěch“, jsem po absolvování školy v roce 1958 udělal těžké rozhodnutí pro sebe a šel jsem do Saryarky - samého srdce kazašské země. A pak - Ukrajina, město Dneprodzeržinsk ... To byl jeden z bodů obratu v mém životě. „Pracovat na pronájem, jít do cizí země, vrátit se domů se ziskem“ - nebyl lhostejný Abaj radil mladým kazachům, kteří neviděli žádné jiné vyhlídky kromě pastýřský podíl? To znamenalo: - „nerozdělujte svět na blízký a vzdálený, cestujte za poznáním, zvládněte povolání, tvrdě pracujte a vydělávejte jmění.“

Lidé mé generace byli zapojeni do práce od dětství. Vyrostli jsme jako pomocníci rodičů a při práci s dospělými jsme kosili trávu, starali se o hospodářská zvířata, sekali dřevo, pěstovali zeleninu a ovoce atd. Později, když jsem opustil svou rodnou zemi pro Temirtau, moje otužování pokračovalo v Karmetkombinatu, mezi ohnivými peci s roztaveným kovem.

Vzpomínám si na život lidí své generace a mám sklon si myslet, že jsme všichni studenti velké školy v Abaj a neustále čerpáme znalosti z obrovské pokladny mentorových myšlenek, stejně rozsáhlých jako oceán.

... Hodně historie vypadává různými způsoby. Podíváme-li se na epochy, které předcházely vzniku Abaj, existuje mnoho příkladů, kdy slavní myslitelé-zlatoustu měli tváří v tvář vládcům citlivé partnery, na které se mohli svými slovy obracet. Ve dnech starověkých turků měl moudrý Tonikok vynikajícího Bilge Kagana, v relativně nedávné historii hledač zaslíbené země Asan Kaigy měl Zhanibek Khana, chytrý Bukhar Zhyrau měl Khana Abylai a ještě mnohem později vypravěč Nysanbai měl Khana Kenesary. Takový úžasný model harmonických vztahů mezi politickým vůdcem a duchovním vůdcem najednou určil osud Velké stepi a zanechal jasnou stopu v paměti generací.

V době Abaj však kazaši neměli takového vládce, se kterým by mohl mluvit upřímně tváří v tvář, vyměňovat si myšlenky, sdílet bolestivé a skrytý vztahy. Důvodem bylo úplné zrušení systému chánské vlády vlastní tradiční kazašské společnosti v důsledku reforem v samoděržaví. A proces dalšího odstraňování stepních obyvatel z mocenských institucí vedl k tomu, že během své služby nemohl kazašský povýšit nad post volostského guvernéra, vedoucího aulu nebo kancelářského tlumočníka. Abaji poetické zprávy odrážely jeho hluboké znepokojení nad osudem jeho rodné země „Ó moji kazaši, moji chudí lidé“ a jeho osobní zkušenosti, které vyústily v smutný monolog sám se sebou „Stojím sám, jako hrob na okraji města.“

V rodině Abaji bylo mnoho lidí obdařených talentem vlády a vedení. Nemluvě o tom, že jeho otec Kunanbaj sloužil v hodnosti vyššího sultána, sám několikrát působil jako volostský guvernér. Proto své koncepční pohledy na podstatu a podstatu moci formoval nikoli z doslechu, ale ze své vlastní zkušenosti: „Co může dát hlučné setkání, pokud mu nevládne inteligentní osoba „Pokud neexistuje alespoň jedna jednotka, co může kontinuální nuly? “

Žambyl Žabajev - který žil téměř sto let, poslední představitel starověké tradice vypravěčů a poslů - zhyrau, jehož mottem bylo rčení „mé skutečné jméno je lid“, v básni „K portrétu Abaji“, hluboce prostoupené vnitřním světem svého staršího duchovního bratra, v těchto řádcích reflektoval podstatu své tragédie:

Hluboká myšlenka je, že bezedné moře.

Můžete do ní proniknout pouze pohledem.

Ale pokud jste neocenili moudrost,

Ten myslitel odejde, vyschlý žalem!..

Není to podstata porozumění - „být naplněn pohledem“?

V době Abaj byla kazašská země rozdělena na části a byla v koloniální závislosti. Kdysi svobodný svět nomádů se vrhl do propasti historického zapomnění. Starověký Turkestán, který spojoval hlavní silnice obydleného světa a sloužil jako hrdý symbol jednoty a nedělitelnosti kazašské země, již dávno ztratil svůj dřívější význam. Bohužel, Abaj neměl ani takový kapitál, ve kterém by mohl hledat porozumění, podporu. Pravděpodobně neexistuje větší zármutek pro génia, který celý život touží po svobodě a jednotě pro svůj lid. Generace, která nyní žije, má příležitost být hrdá na krásné hlavní město svého samostatného nezávislého státu a měla by si být této výhody vědoma a chovat ji jako neocenitelný národní poklad. Jsem velmi vděčný osudu za to, že mám tu čest vést stavbu nového hlavního města na březích Yesilu a splnit tak tento sen o Abaji.

Ještě předtím, než jsme získali nezávislost, jsme učinili epochální rozhodnutí, zvláště významné v osudu celého lidstva. Toto je dekret o uzavření semipalatinské jaderné testovací stanice.

Věděl, jestli Abai předvídal další osud své vlasti, v jejímž loně vstoupil do přátelských básnických soutěží s Lermontovem a Goethem? ..

Vrcholky hor

Spát ve tmě noci;

Tichá údolí

Plný čerstvého oparu;

Silnice není prašná,

Listy se netřesou ...

Počkej chvíli,

Také si odpočinete

(M. Lermontov. Od Goetheho)

Mír nastal až po více než čtyřiceti letech, během nichž tyto otevřené prostory otřásly monstrózní výbuchy, které infikovaly útroby této Země a její povrch a oblohu nad ní. A když cvičiště ztichlo, snad si geniální básník, který chválil pokojný a svobodný život lidí, konečně s úlevou povzdechl.

Při budování nového státu mě neustále a různými způsoby vadily otázky: „Jak učinit svou zemi prosperující? Jak to zavést do řad vyspělých států světa? “

„Milujte celé lidstvo jako bratr.“ Tento morální princip Abaj je předurčen k tomu, aby žil navždy. Od raného dětství jsem viděl úžasné příklady toho, jak toto pravidlo funguje. V naší vesnici Shamalgan, v těsné blízkosti a komunikaci s námi, azaši, žili zástupci různých národností, kteří zde byli během let represí násilně vyhnáni ze vzdálených zemí. Mezi nimi byli Meschetští Turci, Čečenci, Ukrajinci, Němci, Karachai-Balkars. Nebyli jsme těmto lidem vůbec odcizeni: aniž bychom se dělili podle národností, hráli jsme, spřátelili se a vyrůstali spolu. A můj otec Abiš se usadil v našem domě a poté dostal práci pro rodinu kavkazských horolezců - balkary. Měli jsme všechno společné - jídlo, starosti, radosti i bolesti, a proto jsme se rychle zblížili. Když jsem vyrůstal v takovém prostředí, brzy jsem si uvědomil, jak důležité není dělit lidi kmenem klanů.

Světová historie zná mnoho případů, kdy za většinou malých i velkých konfliktů mezi kmeny a národnostmi, a poté etnickými skupinami a státy, stojí skutečnost, že potomci stejných předků - Adam a Eva - se začínají navzájem diskriminovat na základě rasové, etnické, jazykové, sociální příslušnosti. Drama mezináboženských konfliktů vedla k strašlivým následkům. Je také dobře známo, že kvůli - „nekonečnému nepřátelství“, před kterým Abai varoval, zmizely z povrchu země celé národy a státy.

Během rozpadu SSSR a začátku naší nezávislosti se také zintenzivnily ničivé síly v naší republice, které zasévaly sváry a zasahovaly do celistvosti země. V této obtížné době bylo nutné prokázat pevnou vůli státu a věnovat primární pozornost faktorům polyetnicity a polykonfesionality, které se v Kazachstánu historicky formovaly. Ano, v té nepokojné době jsme se ocitli mezi dvěma požáry: na jedné straně byly sklony k separatistům a na straně druhé výbuchy nacionalismu. Existuje jen jeden způsob, jak najít cestu z obtížné situace a zachovat integritu země: od vzájemného porozumění k dohodě, od dohody k jednotě. Moudrost našich předků říká: „Pokud je šest od sebe, ztratí svůj vlastní podíl, pokud jsou čtyři společně, dosáhnou toho neuvěřitelného.“ Nyní je snadné o tom mluvit, ale v té době se nám podařilo dosáhnout národní jednoty jen za cenu společného úsilí a chránit tak naši mladou státnost. Společně jsme také překonali ekonomické potíže a sdíleli mezi sebou, obrazně řečeno, jeden kazašský chléb. To bylo možné díky laskavé, otevřené a velkorysé duši kazašského lidu, stejně jako každého, kdo žije s Kazachy v prostoru od Altaje po Atyrau, a to na základě abajských příkazů o filantropii, přátelství a bratrství mezi lidmi.

Zřízení z mého podnětu Shromáždění lidu Kazachstánu, jedinečné instituce, jejíž analogie v té době na celém světě neexistovala, vycházelo z jednoduché, ale neměnné pravdy: nelze dosáhnout žádných velkých cílů, pokud neexistuje konsolidovaný národ.

Naši moudrí předkové od nepaměti vzbuzovali myšlenku jednoty lidí. Jsou známa slova Bukhara-zhyrau, který volal lidi k jednotě ve vzdáleném 18. století:

... Pokud tvrdohlavě neuposlechnete Abylaiova volání

O jednotě a celistvosti, ze které hrana

Popřu tě. V budoucnu to neuznávám.

Vaše karavany se rozptylují zmateně.

Vše, co jste získali, je rozptýleno do stran.

A poté, co ztratíte rozum, zůstanete cílem.

A v 19. století Abaj definoval jednotu národa jako podmínku pro jeho vstup na cestu moderního rozvoje lidstva „Pokud nevidíš přítele ve svém sousedovi, všechny tvé skutky jsou k ničemu“ To ukázalo výjimečnou proziravost génia.

Proto při posilování naší nezávislosti a ve všech svých projevech vždy připomínám potřebu posílit jednotu lidí a zachovat mír v zemi. O tom jsem hovořil v roce 1995 ve svém projevu na slavnostním setkání u příležitosti 150. výročí Abaji: „Dnes se snažíme dívat očima Abaj jak na národní jednotu, tak na interetnickou harmonii a na přátelství a spolupráci se všemi zeměmi a národy svět a propojení kultur, ctít je tak, jak to udělal Abaj. “ To je jeden z mých důležitých a neměnných životních principů.

Před rozhodnutím o dobrovolné rezignaci pravomocí prezidenta Republiky Kazachstán jsem dlouho a podrobně přemýšlel o tom, jaké vlastnosti má mít politik a jaké znalosti a zkušenosti by měl mít člověk, který v budoucnu bude muset převzít vládu. A pro mě bylo důležité nedovolit opakování situace, která kdysi uvrhla Abaj do nevyhnutelného zármutku:

Všechny neentality touží se světskou slávou,

Dělají povyk, vydávají hluk a narušují mír.

... V duši není jednota, shoda, není pravda,

Vaše stáda se proto roztají jako sníh.

Všechno není pro budoucnost: jak bohatství, tak inteligence a příbuzenství,

Pouze závist jí vaši bytost.

Nemluvě o skutečnosti, že když jsem se mnou spolupracoval od prvních dnů naší nezávislosti, Kasym-Žomart Kemeluly Tokajev je příkladem vysokého občanství a poctivé a odpovědné služby, vzal jsem v úvahu solidní znalosti profesionála, které se mu nashromáždilo: jeho znalosti jak jeho vlastní země, tak vnější svět, jeho znalost jazyků a kultur Východu a Západu, práce zástupce generálního tajemníka OSN a samozřejmě jeho diplomatické úspěchy v ochraně zájmů země a postavení Kazachstánu v globálním politickém procesu. Zároveň jsem věřil v jeho schopnost najít harmonickou rovnováhu mezi ideály národní jednoty a dodržováním univerzálních lidských hodnot.

V loňském roce se hlava státu rozhodla uspořádat 175. výročí velkého básníka, koncipovaného mimo jiné jako přehled politických, ekonomických a kulturních úspěchů dnešního Kazachstánu, který s jistotou vstoupil do 21. století. Proces plnění úkolů formulovaných v mých článcích „Pohled do budoucnosti: Modernizace veřejného vědomí“ a „Sedm aspektů velké stepi“ tak získal logické pokračování, stejně jako myšlenku přehodnotit odkaz Abaji ve světle moderních realit.

Čas nestojí. Přicházejí nové generace, společnost se zlepšuje, mění se úhly pohledu a přístupy. Vzpomínám si na události před čtvrtstoletím a ještě o něco dříve. Faktem je, že jsme v roce 1990, ještě před rozpadem SSSR, upozornili celé světové společenství na mezinárodní úrovni na otázku představení Abaji kreativity a filozofie. Ale v té době nás neposlouchali. Hlavní překážkou samozřejmě byla skutečnost, že Kazachstán nebyl nezávislým státem. Náš milovaný sen se stal skutečností až po získání nezávislosti. Tehdejší generální ředitel UNESCO, pan Federico Mayor, který podpořil můj návrh zařadit Abaji na seznam významných osobností světa a uspořádat 150. výročí básníka na mezinárodní úrovni, poté speciálně přišel do Kazachstánu, aby se zúčastnil slavnostních akcí. Ze zvláštností tohoto výročí je třeba také zmínit následující: v našem případě došlo k výjimce ze stávajícího pravidla, podle kterého se výročí jako 100. výročí, 200. výročí, 300. výročí atd. Slaví prostřednictvím UNESCO, tj. Kulatá data se dvěma nebo více nulami. My, obyvatelé Kazachstánu, nikdy nezapomeneme na tento benevolentní krok autoritativní mezinárodní organizace k jasným aspiracím našeho mladého státu.

Příprava a pořádání 150. výročí Abaj probíhaly v obtížné době. Ale navzdory nesčetným hospodářským a sociálním problémům jsme šli do toho. Přijali rezoluci, rozdělovali objednávky mezi státní struktury. Vytvořil republikánskou komisi a ústředí, schválil pořadí finanční, materiální a technické, infrastrukturní, ideologické, diplomatické, vědecké a kulturní podpory jejich činnosti. Průběh všech prací byl pod mojí kontrolou. Setkání byla pravidelně svolávána za účasti odpovědných osob, na nichž byl projednáván a objasňován průběh přípravy. Tam, kde byla odhalena fakta o pomalosti, povrchnosti, lhostejnosti, nedbalosti, jsem posílila požadavky a jednou, abych dále objasnil význam nadcházejícího výročí, jsem uspořádala jedno ze setkání ve městě Semey. K záznamům uchovaným v archivu uvedu fragment svého projevu: „Ctít Abaji je událost, kterou potřebují nejen Almaty a Semey, Svaz spisovatelů a další tvůrčí sdružení. Je to svátek celé republiky - všech obyvatel Kazachstánu. Ve skutečnosti se jedná o zkoušku zachování naší historické a duchovní paměti a, pokud chcete, o zkoušku naší organizace a schopnosti uspořádat takovou událost na národní úrovni. Při tom všem je důležité si uvědomit, že výročí Abaj není vůbec okázalá událost. Na památku velkého muže není třeba pořádat velkolepé oslavy, se kterými, upřímně řečeno, jsme zvyklí slavit významná data. Potřebujeme racionalitu, účelnost a hlavně taktnost a zdrženlivost. Výročí by mělo být ve znamení vysoké kultury, nikoli okázalosti. Sám Abaj nás k tomu povolal, a proto musíme být věrní jeho předpisům. “

Tato slova byla řečena z nějakého důvodu. Není co skrýt, že v počátečním období nezávislosti, kdy se prázdná místa v národních dějinách začala aktivněji zaplňovat, se mnozí občané podle morálního principu „zatímco mrtví jsou neklidní, živí neznají prosperitu“, postarali o obnovení své paměti předkové - jak populárně známí biys i batyrové, tak místní celebrity. Bylo by samozřejmě nesprávné zakazovat lidem projevovat své city, přesvědčení a přesvědčení: koneckonců, náš lid dlouho trpěl pod jhem totality, byl omezen v právu vyznávat prvotní ideologické hodnoty a poté, co se nadechl vzduchu dlouho očekávané svobody, nakonec se zvedl. K tak odpovědnému podnikání je však třeba přistupovat odpovídajícím způsobem. Abaj je nejen nejlepším představitelem svého lidu, jeho velkým mentorem a hrdostí, ale také majetkem celého lidstva. Proto bylo nutné všem našim lidem dát na vědomí, že důstojně zorganizovat výročí Abaj znamená nesnižovat čest země.

V rámci přípravy na oslavu bylo zahájeno důkladné dílo k další popularizaci Abaji práce, vědeckých poznatků a odhalení málo známých a nových skutečností jeho biografie, moderní interpretace jeho literárního, hudebního a filozofického dědictví v kontextu nezávislé státnosti, široké seznámení s Abaj zahraničního čtenářství. Proběhlo nové vydání dvousvazkové akademické sbírky básníkových děl, které poprvé prošlo důkladnou textovou zkouškou, byla vydána encyklopedie „Abaj“. Státní historicko-kulturní a literárně-pamětní rezervní muzeum "Zhidebay-Borili", které plně odráží jeho život a aktivity, bylo vytvořeno na zemi Abaji.

V Zhidebay byl postaven majestátní pamětní komplex Abai a Shakarim z bílé mangistauské vápencové skořápky, při jehož slavnostním zahájení jsem si všiml, že od nynějška bude tento komplex poutním a duchovním uctíváním každého občana Kazachstánu.

Když jsem ve stejném roce 1995 vystoupil s týmem horolezců na vrchol Abai v Zailiyskiy Alatau, uklonil jsem se duchu velkého básníka a přál jsem si, aby vždy zůstal ve své nejlepší neoddělitelné podobě od svých rodných lidí.

Ten rok se v Turecku, Rusku, Číně, Francii, Maďarsku, Indii, Egyptě, na Ukrajině, v Kyrgyzstánu konaly slavnostní akce věnované Abaji.V Londýně byl otevřen Dům Abaji. Kazašskému géniovi se tak začaly otevírat nové, dosud nevídané obzory, a jeho pochod začal mezi kulturami a civilizacemi světa, kterému nyní nikdo nedokáže zabránit.

Během doby, která uplynula po 150. výročí Abaj Kunanbajeva, bylo jeho jméno zvěčněno v řadě cizích zemí ve jménech ulic a na významných místech ve městech, jako je Rennes (Francie), Budapešť (Maďarsko), Káhira (Egypt), Moskva (Rusko) „Byly instalovány Istanbul (Turecko), Peking (Čína), Taškent (Uzbekistán), Teherán (Írán), Baku (Ázerbájdžán), Vitebsk (Bělorusko) a sochařské památky na Abaji. Když byly v roce 2006 v Moskvě a v roce 2013 v Taškentu odhaleny pomníky na Abai, slavnostní pásku se mnou střílel prezident Ruské federace V. Putin a prezident Uzbecké republiky I. Karimov.

... V roce 1913 zveřejněn na stránkách celostátních novin „Kazakh“

Ve svém článku „Nejvyšší básník Kazachů“ brilantní intelektuál Akhmet Baitursynov s hněvem uvedl, že navzdory skutečnosti, že „v minulosti ani v současnosti nebyl mezi Kazachy nadřazený básník“, jeho jméno dobře znají pouze Kazaši z Akmoly a Semipalatinské oblasti a posmrtné vydání jeho jediné knihy nebylo široce rozšířeno. Jak vidíte, od té doby jsme dosáhli takového pokroku, že se velký básník postupně dostal na úroveň celosvětového uznání. To je zásluha především vynikajícího génia Abaj a poté naší nezávislé státnosti.

Bez ohledu na to, jak tvrdá byla epocha, která padla na Abaiho úděl, omezující ducha a vůli lidí, hleděl do budoucnosti s nadějí. Není náhodou, že se kvůli obavám z mládí nadcházejících dnů obrátil k jejím poetickým pokynům a nazval ji „Nové výhonky, zelené čerstvé kukuřičné pole“, „romantičtí poslové budoucnosti“, „generace s citlivou myšlenkou, štíhlý styl“.

Snil o nástupu osvíceného věku a spravedlnosti a vyzval k „slovo vědce inspirovalo hledače poznání“, protože „Všechno na tomto světě - jak pohoda, tak život sám - roste, pokud jste v souladu s vědou.“

Po těchto edicích Abai, který najednou pečlivě studoval nejlepší úspěchy sociálního myšlení na východě a západě, jsme zavedli prezidentský program Bolashak, jehož účelem je trénovat vysoce kvalifikovaný mladý personál nezávislé země v souladu s vysokými mezinárodními standardy. Díky tomu se potomkům dětí, v době Abai - "kteří studovali na internátní škole", na přelomu 20. a 21. století, otevřela příležitost získat vzdělání na elitních univerzitách světa.

Stalo se, že v roce 175. výročí Abaj vypukla pandemie koronavirů, jejíž ničivý účinek neobešel žádnou zemi na světě. Vedeni vírou ve světlejší budoucnost však tyto dočasné potíže překonáme. Abaj o tom také hovořil: „Kdo nepropadl zlu? Ztráta naděje znamená projevit nedostatek vůle. Pokud je pravda, že na světě není nic věčného, ??tak proč by zlo mělo zůstat věčné? Nepřichází po tuhé zasněžené zimě rozkvetlé, plné, krásné léto? “

Ať to bude tak!

Jsem si jist, že slova a myšlenky Abaj, které slouží jako základní kameny našeho moderního každodenního života, budou i nadále nacházet konkrétní ztělesnění našich tvůrčích činů a pokrokových aspirací.

