František Dostál: V životě se za vše platí

Uběhl nějaký čas a v její zemi není příliš bezpečno. Zrovna jeden Afgánec vyfasoval doživotí za znásilnění a zavraždění dívky doživotí. Desetitisíce lidí má zemi opustit a nějak se to nedaří, neboť tito lidé samozřejmě postrádají pasy atd. No a pak je tu už také další generace, co o sobě dává vědět také i v Paříži. Stačí vidět otlučené stanice metra a příliš vojáků a policistů se samopaly. Další miliony běženců se do Evropy chystají. Ta si totiž dala už trochu říct, a lidé tu mají cosi k snědku a zřejmě musí posloužit i těm, kteří vraždí...



Utečenci, foto František Dostál

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami. Publikováno se souhlasem vydavatele.

autor: PV