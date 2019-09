František Kašpárek: Spravedlnost drží dvojí metr

Nějaké Velké nepovolané Ucho to zaslechlo a světová média prý (podle našich mainstreamových dezinformačních médií, kterým se ale nedá příliš věřit) hned psala o „dalším přešlapu českého prezidenta“. Lze očekávat, že to, co se mylně považuje za českou elitu, bude zase někde něco svolávat na protest proti Zemanovu výroku.

Kosovo je totiž hýčkaným výtvorem Spojených států. V roce 1999, po osmdesáti dnech bombardování Srbska letouny NATO, se musely srbské jednotky stáhnout z Kosova. Kosovo sice zůstalo oficiálně součástí Srbska, ale ve skutečnosti zde vznikl protektorát pod kontrolou vojenské mise KFOR. O devět let později, zásluhou iniciativy Clintona a Albrightové, vyhlásilo Kosovo v únoru 2008 samostatnost. Ještě v roce 2007 odstoupila ze své funkce hlavní žalobkyně Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii Carla del Ponteová, protože nesměla stíhat některé kosovské Albánce za obchod s orgány zajatých Srbů.

Kosovo se postupně se stalo pátou kolonou Islámského státu. Je to země prolezlá korupcí, kde vládne teroristická Kosovská osvobozenecká armáda. V současnosti tento americký výtvor, kromě jiných kriminálních aktivit, funguje jako největší evropské překladiště drog. Tedy nic, co by mělo vzbuzovat velké sympatie. Jen není žádoucí o tom mluvit.

Odtržení Kosova od Srbska proběhlo za asistence Západu, který ale byl velmi rozhořčen, když k něčemu podobnému došlo v případě Krymu. O námitce, že když se Kosovo mohlo odtrhnout od Srbska, měli stejné právo obyvatelé Krymu, nechce Západ ani slyšet. Obvyklý dvojí metr! Albrightová tvrdí, že kosovská situace byla jiná než ta dnešní na Krymu (Independent Balkan News Agency). Ano, to je vždycky, když se to hodí do krámu.

Když už je tolik pokřiku kolem anexe Krymu, proč si nepřipomenout jakým způsobem se stala padesátým státem USA Havaj. Spojené státy ji anektovaly, protože „mohly.“ V roce 1993 se sice americký Kongres (zákon 103-150) omluvil havajskému lidu za nelegální činy spáchané americkou vládou ve vztahu k Havaji a Spojené státy uznaly, že tuto zemi nelegálně zabraly, ale stažení z Havaje jistě neplánují. Budu hádat: Situace s anexí Havaje je jiná než ta dnešní na Krymu.

Tak teď už jen zbývá, aby onen pomatený český hoteliér, který požadoval po ruských hostech jejich distanc od anexe Krymu, vyzval hosty z USA, aby sepsali dobrozdání, že nesouhlasí s anexí Havaje.

Tentokrát by asi hoteliéra nečekala podpora od českého Senátu, jako v případě jeho prvního nápadu. Nyní by ho hnali svinským krokem.

Inu, dvojí metr je dvojí metr.

