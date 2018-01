František Táborský: Okénko trhu

V meziročním srovnání se spotřebitelská inflace dostala na hodnotu 2,4 %. Jedná se o druhé zpomalení v řadě poté, co se inflace v říjnu (2,9 % r/r) dostala na své cyklické maximum a nejvyšší hodnotu od listopadu 2012. Za meziměsíčním růstem cen v prosinci stojí především růst cen potravin a nealkoholických nápojů. V roce 2017 průměrná spotřebitelská inflace dosáhla 2,5 % r/r, což je plně v souladu s naší prognózou. I přes zpomalení tempa inflace v posledních měsících očekáváme, že v průběhu roku ještě mírně vzroste. Pro rok 2018 odhadujeme průměrnou míru inflace 2,6 %. To podle našeho názoru vytváří prostor pro další zvyšování úrokových sazeb ČNB. Do konce roku 2018 se tak podle našich odhadů stane rovnou třikrát vždy s novou čtvrtletní prognózou centrální banky v prvních třech čtvrtletí.

Český statistický úřad dnes ve třetím odhadu potvrdil meziroční tempo růstu ekonomiky ve třetím čtvrtletí 2017 o 5,0 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,5 %. Rychleji rostla tuzemská ekonomika ve třetím čtvrtletí 2015, kdy ale byl růst tažen kvapným dočerpáváním fondů EU. V roce 2017 byl růst postaven na širším a udržitelnějším základu. Pro celý uplynulý rok očekáváme růst HDP 4,4 %. V letech následujících odhadujeme, že ekonomika mírně zpomalí už jen z důvodu vyšší srovnávací základny k 3,3 %, resp. 3,2 %. Nicméně je nutno podotknout, že průměrná délka konjuktury v ČR trvá pět let a letos to bude již pět let od konce recese v roce 2013. Z dnes zveřejněných čtvrtletních sektorových účtů vyplývá ještě jedna zajímavost. Průměrná míra úspor domácností byla v prvních třech čtvrtletích 2017 nejnižší od začátku měření.

Cena ropy Brent pokračuje v růstu a blíží se k hranici 70 dolarů za barel. Vývoj ovlivňuje očekávání nižší produkce členských zemí OPEC a vyšší světové poptávky po černém zlatě. Dnes bude rozhodující mezitýdenní změna amerických zásob ropy. Podle očekávání trhu poklesnou o 3,5 mil. barelů, což by bylo téměř o polovinu méně než v minulém týdnu. Nicméně by se jednalo o osmý pokles zásob v řadě. Podle statistiky American Petroleum Institute by tento pokles mohl být až třikrát vyšší. Tím by se stal nevyšším od roku 1999. Bezpochyby se tak potvrzuje sílící americká poptávka po ropě.

Polský zlotý je od včerejšího dne pod tlakem kvůli dnes očekávánému výsledku měnověpolitického jednání centrální banky. V průběhu dneška se dostal až k EUR/PLN 4,192 a vrátil se tak k hodnotám z druhé poloviny prosince. K růstu sazeb podle očekávání dnes nedošlo, ale zásadní pro polský zlotý bude vyznění následné tiskové konference bankovní rady. Nicméně zpomalení inflace povede spíše k holubičímu pohledu rady. První zvýšení úrokových sazeb očekáváme až ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Tisková konference je naplánovaná na čtvrtou hodinu.

František Táborský

analytik

autor: PV