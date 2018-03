František Táborský: Okénko trhu

Odhad týmu RBI byl výrazně blíže realitě, což podporuje i naše pozitivní očekávání ohledně páteční oficiální statistiky z amerického trhu práce, podle které v minulém měsíci vzrostly mzdy nejrychleji od krize (2,9 % r/r) a pozitivně tak překvapily trh. Rychlejší růst mezd naznačuje zrychlení inflace v následujících čtvrtletích a napovídá trhu, že utahování měnové politiky bude rychlejší, než si na začátku roku myslel. S tímto vývojem počítala už naše lednová strategie. Od té doby se trh posunul od jednoho zvýšení sazeb v tomto roce ke třem. Očekáváme, že pokud se dobrý stav amerického trhu práce potvrdí, bude se trh dále posouvat ke čtyřem zvýšením, s kterými i počítá aktuální prognóza týmu RBI. Pro páteční statistiku počítáme s přírůstkem 237 tis. pracovních míst, zatímco trh odhaduje pouze 200 tis.

Včera oznámil svou rezignaci G. Cohn, hlavní ekonomický poradce amerického prezidenta D. Trumpa, poté co prohrál svůj souboj s prezidentem ohledně zavádění omezení dovozu do USA (více na https://goo.gl/H28VMr). Bývalý poradce, který ještě nedávno byl hlavním kandidátem na šéfa Fedu, tak negativně překvapil republikánskou stranu ale i privátní sektor, kteří právě v něj vkládali své naděje, že přesvědčí prezidenta o nesprávnosti nedávných rozhodnutí. Další odchod blízkého člověka prezidenta tak zapadá do série personálních změn v Bílém domě, které vrhají pocit chaosu na americkou administrativu a jsou negativní zprávou pro trhy.

Americký dolar během včerejšího dne prudce oslabil a dnes si k tomu ještě připsal mírné ztráty. V současnosti se obchoduje na úrovni EUR/USD 1,241a je tak nejslabší od poloviny února. Dolar na jedné straně reaguje na náznak uvolnění vztahů mezi Severní a Jižní Koreou a snížení rizikové averze v regionu, na straně druhé se do kurzu promítá nejistota z obchodních válek D. Trumpa se zbytkem světa.

Polská centrální banka opět ponechala úrokové sazby beze změny. I přes pozitivní data z ekonomiky zůstává bankovní rada neutrální a předpokládáme, že zvyšování sazeb bude ve hře až při zvyšování sazeb ECB v roce 2019. Dnes ve čtyři hodiny nás čeká ještě tisková konference bankovní rady, kde budou představeny důvody dnešního rozhodnutí včetně nové projekce budoucího vývoje. Polský zlotý během dneška oslabil a v současnosti se obchoduje na úrovni EUR/PLN 4,195. Vzhledem k dobrému stavu ekonomiky však očekáváme, že by zlotý měl opět posilovat až k 4,15 na konci března.

autor: PV