Greg Hunter: Vzhůru do digitálního koncentračního tábora

reklama

CAF vysvětluje: „Máme dnes to, co se budovalo posledních 20 až 30 let, je to stále zřejmější, ale veřejnosti se to po celou uvedenou dobu zatajuje. To, po čem tito bankéři touží, je zavedení digitálních kontrolních systémů v oblasti zdravotnictví, financí i řízení státu s cílem všechny tyto oblasti kontrolovat a řídit. Máte zde jedinečné sledovací systémy, bez přerušení vyvíjené po desetiletí, které sledují každého... A právě proto jsou „centrální bankovní digitální platidla a „vakcinační pasy“ tak nebezpečné.

Je důležité porozumět tomu, čeho se tito lidé snaží dosáhnout. Snaží se vytvořit systém totální kontroly transakcí. Jestliže nebudou chtít, abyste se od svého domova vzdálil dál než pět mil, váš elektromobil dál než pět mil na jedno nabití nedojede... Jestliže nebudou chtít, abyste kupovali pizzu, vaše kreditní karta vám koupi pizzy neumožní. Budou hovořit o nasazení výjimečných digitálních kontrolních systémů a váš domov a vaše auto promění v jedny z položek digitálního koncentračního tábora.

Jak se lze této digitální tyranii bránit? CAF vysvětluje: „Braňte se jí tak, že řeknete NE. Nepodrobujte se. Rozhlédněte se po světě a zjistíte, že tam, kde se lidé nepodrobili, tento systém nefunguje. Nefungují nařízení a nefungují vakcinační pasy tam, kde lidé trvají na svém NE. Nepodaří se vám mě kontrolovat a řídit. Nepodaří se vám rozkazovat mi, kam mohu a nemohu jít. V tomto se mnou nepočítejte.

„Jedním z dobrých způsobů, jak se nepodrobit, je trvat na používání staré dobré módy hotových peněz ve všech transakcích, kde je to možné. CAF říká: „Držte se hotových peněz. Jinak ve chvíli, kdy se celý peněžní systém změní v systém digitální, octnete se ve vagónu, cestujícím do digitálního koncentračního tábora. Jestliže se hotové peníze v systému udrží a bude je používat stále více a více lidí, zůstane systém částečně digitální a částečně v hotových penězích, což bude plně vyhovovat, protože hotové peníze kontrolovat nelze. A o to, aby to nešlo, dnes jde“.

(z Greg Hunter Watchdog vybral a přeložil Lubomír Man)

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Tomáš Nielsen: Vláda vyhlásila válku covidovým dezinformátorům. Začít by měla na ministerstvu zdravotnictví Pro Libertate: Právníci varují, novela pandemického zákona otevře cestu k totalitě. K zavření lidí bude stačit SMS zpráva! Expertka na totalitní režimy. Co vidí dnes? Velké varování. Nemusí to trvat dlouho a... Tady vůbec nejde o lidské zdraví. Hudebník varuje před novou totalitou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.