Ignác Hoza: Pohled na současné postoje našich politiků

Památník byl sice postaven v době vlády jedné strany, ale s činy maršála Koněva to nemělo žádnou souvislost. Tento památník byl postaven na památku osvobození Prahy Ukrajinským frontem, kterému velel maršál Koněv a který se podílel na osvobození velké části východní evropy, osvobození koncentračního tábora Osvětim a účastnil se závěrečného útoku na Berlín. S maršálem Žukovem maršál Koněv dne 8. května 1945 přijal německou bezpodmínečnou kapitulaci. Poté Koněvova vojska vyrazila na pomoc Pražskému povstání.

Vojska maršála Koněva měla hlavní podíl na obklíčení a zničení 800tisícové skupiny armád Mitte pod velením říšského maršála Schornera ve středních čechách. Ráno 9. května 1945 vstoupila tato vojska do Prahy a sváděla dílčí boje s Waffen-SS včetně tankové divize SS “Das Reich”, které pokračovaly v odporu. Při této pražské operaci padlo 700 sovětských vojáků. Poté maršál Koněv promluvil k Pražanům na Staroměstském náměstí.

Sochu tohoto ruského vojáka-maršála pak vidím v nedůstojné poloze ležet na zemi. Jak je možné, že naši současní politici málo vědí o II. světové válce a takto se chovají k lidem, kteří s nasazením vlastního života a všech morálních sil zvítězili nad německými fašisty. Mají vůbec představu, co je to za odpovědnost velet frontu? Pro ujasnění, front je složen z několika armád a představuje až jeden milion vojáků a obrovské množství vojenské techniky. Jsem přesvědčen, že ani jeden z našich mladých dejvických politiků by nebyl schopen velet rotě o 100 vojácích. Vzpomínat a srovnávat v těchto souvislostech význam vlasovových vojsk je nedůstojné, zvláště když generál Vlasov byl v roce 1946 vydán spojeneckými vojsky do Sovětského svazu a v témže roce jako vlastizrádce popraven. Opět pro ujasnění, generál Vlasov jako velitel 2. úderné armády byl v červenci 1942 zajat. Jeho armáda byla při pokusu vyprostit Leningrad z obležení obklíčena a zajata. Generál Vlasov pak dobrovolně nabídl spolupráci Němcům a vytvořil armádu z ruských válečných zajatců (ROA).

Maršál Koněv byl vyznamenaný nejen mnohými sovětskými vyznamenáními, ale i zahraničními, např. Vojenským řádem Bílého lva 1. třídy, Medailí “Za osvobození Prahy”, velkokřížem polského Řádu Virtuti militari, Řádem maďarské svobody, britským Vojenským křížem, francouzským Řádem čestné legie, americkým Řádem záslužné legie (vrchní komandér) a dalšími řády a medailemi těch nejvyšších stupňů.

Ve všech výše uvedených souvislostech hodnotit poválečné působení maršála Koněva, vzhledem k jeho zásluhám o osvobození Československá, je nedůstojné a zavádějící. Je to podobné, jako zcestné hodnocení zásluh Winstona Churchilla ve II. světové válce, a znehodnocovat jeho pomníky, což se bohužel také stalo. Nedivím se ostré kritice ze strany Ruska k této nedůstojné kauze. Dejvické zastupitelstvo, v čele s panem starostou Kolářem, by celou tuto nechutnou a nedůstojnou kauzu mělo napravit.

Zdá se mně, v souvislosti s maršálem Koněvem, že někteří politici nejsou schopni vidět současný význam Ruska, ale zabývají se křivdami, které nám způsobil sovětský režim. To se nám ale může vymstít, protože naše geopolitické postavení je slabé a přitom roste význam Ruska ve světové politice, což naši současní “zkušení” politici nedokážou pochopit ani přijmout. Vůči Rusku jsme v minoritním postavení. Proto bychom se měli spíše snažit s Ruskem vycházet v dobrém, a ne naopak.

Nyní si dovolím vyjádřit k situaci v naší zemi v posledních měsících vzhledem k pandemii Covid-19.

Je potřeba říct na rovinu, že v současnosti jde u nás, přeneseně řečeno, o skutečnou biologicko-virologickou válku proti Covidu-19. Jde o nejnebezpečnější druh války, proto byla v roce 1972 úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění bakteriologických (biologických) zbraní a jejich zničení. Nebojujeme proti žádné znepřátelené zemi, ale proti Covidu-19. Je to opravdu velmi nebezpečný nepřítel. Bohužel část naší politické reprezentace a hodně našich spoluobčanů si tuto skutečnost málo uvědomuje (uvědomovala), a proto i v rámci našeho parlamentu poslanci hlasovali proti nouzovému stavu. Nevím, jestli se tomu mám divit, nebo smrtelně smát. Kdyby šlo opravdu o bakteriologickou válku s nepřítelem, byl by vyhlášen válečný stav, pak by to bylo velmi jednoduché, protože by se vyhásilo stanné právo a bylo by po neplodných celodenních a nočních parlamentních diskuzích. Na válečný stav se však v našem možném krizovém scénáři vůbec nepamatuje.

Ale nyní k věci. Jedinou omluvu vidím v tom, že ve vedení opozičních stran jsou většinou mladí lidé, bez rozhledu a životních zkušeností včetně politických. Mladí muži zřejmě o bakteriologické válce moc nic nevědí a o těch černovlasých dámách ani nemluvě. Navíc, bohužel, právě v této době jde o politikum. Blíží se sněmovní volby a řada z nich nemyslí na ochranu lidí a státu, ale na vítězství ve volbách a na vysněná místa na ministerstvech apod. Někteří to ani nepopírají a už se cítí ve vysokých státních funkcích. Jen se podivuji nad tím, že někteří lékaři-politici rovněž hrají na politickou strunu, a ne na zdraví našich občanů, a kterým musí být nebezpečnost tohoto viru jasná. Dokonce na tom málo záleží i řadě vzdělaných senátorů, což je velmi smutné.

Je ovšem třeba uvést, že v současné době jde opravdu o bytí a nebytí části našich spoluobčanů, a ne o politiku. Všichni by měli, bez rozdílu politické příslušnosti, táhnout za jeden provaz a bojovat proti Covidu-19, protože nikdo nemůže předpovědět, co se může v budoucnu stát. Doufejme, že se z toho v budoucnu dostaneme, ale v současné době se neustále hádat o nouzový stav je hazard, i když to přináší pro opozici politické body. Proto volat po tom, že vláda musí vědět, co bude dál, je tristní. Samozřejmě vláda musí dělat vše pro proočkování obyvatelstva i proti šíření koronaviru. Pomáhat musí ovšem i opozice.

Neustále slyším v médiích, že vláda neustála situaci, že ztratila důvěru, že je v klinické smrti a podobně. Místo toho, aby se situace uklidňovala, se zhoršuje. Hlavním cílem opozice je napadat premiéra a v poslední době i prezidenta. To vede k rozdělování společnosti a opozice tím získává politické body. Viz poslední průzkumy. Co by ale dělala opozice jinak než vláda. Absolutně nic. Musela by dělat podobná nebo stejná opatření. Lidé jsou zmateni z různých protichůdných opatření a nemohou se zorientovat, o co tady vůbec jde. Navíc řada významných lidí se vyjadřuje k něčemu, čemu prakticky nerozumí.

Covid-19 má velikost 100 miliontin milimetru a může si díky velikosti dělat, co chce, a navíc ještě mutuje. My jej můžeme vidět pouze v elektronovém mikroskopu a je neseriózní svalovat současnou situaci pouze na vládu. Jde o pandemii a potýkají se s ní vlády na celém světě. Copak v naší vládě jsou nezodpovědní lidé? Faktem je, že vláda začala spolupracovat s hejtmany i částečně s opozicí, aby se některé příkazy a zákazy upravili, ale to se dá zvládnout za předpokladu zdravého rozumu, a ne vysněných funkcí.

Proto by si všichni měli uvědomit, že jsme, přeneseně řečeno, v bakteriologicko-virologické válce, že lidé prozatím umírají v nemocnicích, a ne na ulicích, a musíme dělat všechno pro to, aby se situace nezhoršovala, ale zlepšovala. Uvědomit si, že jde o velmi nebezpečného a zákeřného nepřítele, a ne na 14 dní, ale na měsíce. Tak jak je logické, že se válka řídí z jednoho velení (říká se tomu generální štáb), tak to musí fungovat i při řízení epidemie v našem státě, a ne, aby do toho mluvil kdekdo.

