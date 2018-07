Institut Václava Klause: Svoboda slova v ohrožení

Celý incident vyvolal ve veřejném prostoru vášnivou diskusi, která většinově odsoudila Lukešovo jednání, ale zaznělo v ní i něco velmi nebezpečného. A kvůli tomu protestujeme.

Nejde totiž ani tak o konkrétní arogantní namyšlené hulvátství Igora Lukeše, ale o celkový postoj hlasatelů dnešní liberální demokracie ke svobodě slova, společenské diskusi a vůbec k demokracii. Z řad jejích předních hlasatelů se na internetu v kontextu duelu Jakl – Lukeš začalo ozývat, aby lidé jiných názorů než liberálně mainstreamových neměli přístup do veřejného prostoru. Týdeník Respekt to nazývá dáním přednosti kvalitní žurnalistice!!!

Ladislav Jakl, který deset let zastával funkci ředitele Politického odboru Kanceláře prezidenta republiky, býval poslancem a novinářem Lidových novin, nemá podle pokrokářů právo hovořit o americké politice. Bez jakýchkoliv argumentů je nenávistně urážen, nazýván lhářem a umlčován. A to jenom proto, že se odvážil zastat se současného amerického prezidenta. Tak daleko jsme se dostali za necelých třicet let od pádu komunismu.

Nástup totality má vždy podobné rysy – potlačování svobody slova, umlčování nepohodlných názorů, snaha o perzekuci jejich nositelů, cenzura, názorový monopol a manipulace veřejností. Před měsícem jsme uveřejnili manifest IVK „Obrana demokracie před liberální demokracií“. Měli jsme pravdu. Boj o svobodu slova začal, demokracie je ve vážném ohrožení.

Převzato z Institutu Václava Klause.

