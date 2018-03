Ivan Bednář: Piráti útočí

V případě jeho přijetí byli poslanci ODS rozhodnuti obrátit se na Ústavní soud. Naštěstí to nebylo zapotřebí., protože návrh díky hlasům poslanců ODS neprošel: „Žádný ,posvátný‘ úmysl nemůže ospravedlnit omezení práv občana, který je v oslabeném postavení. Proto vždy platilo, že kněz při zpovědi, lékař a také advokát nikomu neříkají to, co se dozvědí od svých ,klientů‘ a nesmějí být k tomu nuceni,“ vysvětlil předseda ODS Petr Fiala.

V každém případě je patrné, že návrhy Pirátů, ať již jde o o tento návrh či o jiné, skrývají nebezpečí posilování sledovacího systému tzv. Velkého bratra a průběžné pokusy o omezování lidských práv a svobod. To by si měli uvědomit všichni, kdo by Piráty chtěli volit.

Václav Klaus ml. Piráty nekompromisně pokáral. „Ani Urválek, ani K. H. Frank neprolomili zcela mlčenlivost advokátů! Vy zavádíte něco podobného, a ještě se tady tomu vesele řehtáte!“

