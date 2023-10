Ivan Černý: Stalo se to…

reklama

Vavřínovy povídky, dá se říci, jsou dokladem jeho života a doby, v kterém své příběhy prožil. Každá je datována, ta první rokem, kdy se autor narodil – 1952, posledních šest se odehrává v letech 1989 až 2022. Vlastimil Vavřín, kterému koluje rtuť v žilách a nezná slovo nuda, s bohatými životními zážitky má o čem psát. Jako redaktor deníků Svoboda a Večerní Praha svého času takříkajíc držel palec na tepu doby, do té doby nepoznané si prožil po polistopadových změnách režimu, kdy začal podnikat v reklamní sféře a okusil reálný kapitalismus na vlastní kůži.

Řada Vavřínových příběhů z knihy, představované těmito řádky, nese určující názvy, jako třeba Gagarin, Apollo 11, Spartakiáda či Revoluce. Další se vymezují jmény hlavních postav vyprávění, Evžen, Hugo nebo třeba Richard. Všechny se ale vyznačují pestrou a gradující stavbou, bez pointy Vavřín zásadně nepíše.

Ve svých textech nezapře autor básníka, hodně pracuje s příměry a tzv. druhým plátnem. Psány jsou v „ich“ stylu, tedy v první osobě a hovorovou řečí, slangem, chcete-li. Tím pražským, chce se dodat, neboť Vlastimil Vavřín je Pražák jako poleno, i když dnes žije a tvoří v středočeském Benešově.

Vlastimil Vavřín při oficiálním představení své knihy

Jednou z nejlepších povídek souboru je bezesporu literární zpracování Vavřínovy návštěvy u sochaře mistra Olbrama Zoubka, s kterým jako jeden z členů organizačního výboru historického spolku Umělecká beseda dlouhodobě spolupracoval a mohl se chlubit i jeho přátelstvím.

Knihu zdařile ilustroval sedmi kaligrafickými kresbami Michael Matzenauer, o jehož stylu a záměru před časem napsal recenzent revue Umělecké Besedy Život Pavel Holeka, že grafikovy kresby svou abstraktní povahou jen zdánlivě vzbuzují dojem, že nejsou ilustracemi připojených vyprávění, že se tu vyskytují jen náhodou.

Jestliže se do nich zahledíme pozorněji, zjistíme, že ve variacích rozevláté stužky písma s několika tečkami na obzoru můžeme spatřit náměty textů, jež ilustrují. Při pozornějším pohledu na úvodní kresbu na obálce se nám vkrádá neodbytný poznatek. Ostrý osten písma, vztyčený vzhůru, není to náhodou stylizovaný, výsměšně vytrčený ukazováček? Vavřínovu smyslu pro humor by to plně odpovídalo…

