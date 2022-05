Ivan David: Cenzuru logicky zavádí režim, který potřebuje lhát

reklama

Ne, že by užíval dvojí metr, právě naopak, podle něj, když dva dělají totéž, není to totéž. Jestliže něco činí „ti správní“, Klimešovi sympatičtí a propojení s jeho chlebodárcem, je všechno v pořádku, pokud by totéž činili jejich oponenti, je to pro Klimeše nepřijatelné.

Klimeš sám nestojí za hlubší rozbor, je jen příkladem stavu duše standardního konformisty. Nezajímá ho, jestli jsou výroky pravdivé a jestli má někdo právo blokovat šíření názorů, což je zcela v rozporu s Listinou základních práv a svobod, která je nedílnou součástí Ústavy ČR, klidně rozdává nálepky „dezinformační“ a „populista“.

Pro kovaného konformistu Klimeše, jako pro každého jiného, není důležitá definice dezinformace a „dezinformačního webu“, stačí vědět KDO co říká, není důležité vědět CO kdo říká. Právě tak je mu lhostejná Ústava ČR.

Klimeš píše doslova: „Internetové sdružení CZ.NIC se odmítlo dál podílet na blokování vybraných webů bez toho, aniž by stát přijal patřičné zákony. Je to důvod k oslavě. Bez toho by totiž jednou mohl zásahy proti internetovým stránkám jen tak žádat třeba takový Tomio Okamura.“

To je krásný důkaz rozhodovacího algoritmu v jeho myšlení – protiústavní akce současné vlády mu až tak nevadí, jímá ho hrůza, že by proti internetovým stránkám zasahoval politik současné opozice. Zcela mu uniklo, že Tomio Okamura je předsedou hnutí, které má demokracii nejen v názvu, ale důsledně trvá na jejím uplatnění včetně referenda a nepřípustnosti cenzury. Sám jsem se podílel na formulaci oficiálního stanoviska SPD k nepřípustnosti cenzury. Od Tomia Okamury cenzura nehrozí, současná vláda ji zavedla a hodlá v tom pokračovat s podporou Evropské unie a komisařky Jourové, která je Evropskou komisí zmocněna cenzuru zavádět.

Cenzuru logicky zavádí režim, který potřebuje lhát, protože potřebuje zakrýt, že škodí občanům.

Platný Trestní zákoník jasně definuje verbální trestné činy jako je pomluva nebo šíření poplašné zprávy, a další. Ať se tedy vládní koalice pokusí definovat další trestné činy, například vyjadřování vlastních názorů na očkování nebo zahraniční politiku vlády. Aspoň bude konečně jasno, že jde o vládu směřující mílovými kroky k totalitě.

Klimeš sice oprávněně kritizuje, že Vláda ČR dosáhla zablokování webů bez zákonného zmocnění, ale hlavně mu vadí, že účelově nepřijala aspoň dodatečně „horkou jehlou spíchnutý zákon“, který by to umožňoval, jak to provedla slovenská vláda. Vůbec mu nevadí, že Vláda ČR „zneužila svojí pravomoci“ (tedy překročila pravomoc, tedy jednala nezákonně), když vyvinula nátlak na spolek NIC.cz. A nevadí mu ani, že tento spolek se nátlaku podvolil, ačkoli tím potlačil ústavně zaručená práva, tedy jednal nezákonně.

Cenzura včetně blokování webů je nepřípustná, jak konstatuje článek 17 Listiny. Pokud byl porušen zákon, musí to dokázat soud, nemůže svévolně rozhodnout vláda, když se jí to právě hodí. Na tom nic nezmění ani konformní pomahači rozvíjejících se totalitních režimů, jako je dezinformující redaktor Aktuálně.cz David Klimeš, který bez důkazů obviňuje jiné, že úmyslně šíří nepravdivé informace.

