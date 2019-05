Ivan David: Piráti slibují zrušení daňových rájů, což je ale totální nekompetentnost

Propaganda minulého režimu označovala Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky jako „pirátské stanice“. Je jiná doba a zdá se, že Český rozhlas je pirátský v jiném smyslu. Proti SPD by zřejmě stranil každému. Dnes dopoledne jsem byl ve vysílání ČRo Plus s Marcelem Kolajou, minulý týden zvoleným lídrem kandidátky pirátů do Evropského parlamentu. Český rozhlas pořídil z vysílání naprosto jednostranný a tendenční zápis, který byl publikován pod titulkem „Kolaja: Volby jsou zdviženým ukazováčkem od občanů. Nacionalisté nám ukazují úplně jiný prst“. Lze se o tom přesvědčit, naštěstí i se zvukovým záznamem vysílání, zde. Tihle piráti neloupí, nevraždí a nepřepadají, jen lžou a mlží. U naivního posluchače jim vše projde.

Co pirátům zapomněli říci

Piráti se nemohou opírat o zkušenosti, opírají se tedy o ideologická klišé. Z přepjatého sebevědomí roste arogance. Neschopnost obhajoby vlastních tvrzení je nahrazena útočností. Marcel Kolaja na adresu SPD stále opakoval „nacionalisté a populisté“. Namítl jsem, že slibuje-li zrušení daňových rájů, je populista on, protože o zrušení daňových rájů se v Evropském parlamentu žvaní desítky let, a nikdo to nedokázal. Jako typický populista slibuje Kolaja něco, co není schopen vykonat, protože v EU vládnou nadnárodní korporace, kterým daňové ráje vyhovují, pokud se vůbec obtěžují platit daně. Jak by to dokázali piráti? Vypustili jen mlhu frází. „Pan David už šanci v politice měl a je důkazem toho, že je třeba dát prostor čerstvé politické síle, kterou představují právě piráti,“ tvrdí Kolaja. Jde však o naprosto nelogické tvrzení: dostal jsem totiž cca 33 tisíc preferenčních hlasů, kdežto Marcel Kolaja cca 15 tisíc. V Evropském parlamentu budou piráti čtyři, z toho tři z Česka. To už je nějaká síla!

Shrneme-li, bylo zkrátka zřejmé, že pirátům zapomněli říci, že ke změně kompetencí orgánů EU je třeba změny primárního práva. Přitom oni změnu primárního práva, zejména Lisabonské smlouvy, důsledně odmítají.

Vlastenci vulgární gesta nepoužívají, to spíš feťáci

Jak jsem již úvodu zmínil, ČRo Plus použil na svých stránkách titulek, citující Kolajův agresivní výrok o vztyčeném prstu, což je skrytá narážka na velmi vulgární gesto, tímto pirátem připisované „nacionalistům“. Nálepku, že jsou SPD nacionalisté, nebyl Kolaja moderátorem nucen obhajovat, a proto v tom neselhal. Vlastenci vulgární gesta nepoužívají, to spíš feťáci. Nemohu být objektivní, ale myslím, že výstižnější by byl titulek „Vykolejený Kolaja.“

(Autorem článku je MUDr. Ivan David, český psychiatr. Minulý týden byl za SPD zvolen poslancem Evropského parlamentu.)

Psali jsme: Jakub Janda: Generál Blaško je kůň Moskvy. Nenávidí členství v NATO. Hrozba pro Česko! Po útoku na Jakla to vře: Když narazili Feriho na parapet, to byl cirkus. Ale když napadnou SPĎáka... Jaké pořady nám o tom připraví milovaná ČT?! Z větších stran vydělají na eurovolbách asi jen Piráti a ODS. Babiš utrpí ztrátu Ivan David: EU že prý zabránila válkám? Ale jděte!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV