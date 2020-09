Ivan David: Turecko vyhrožuje Itálii a Maltě záplavou migrantů z Libye

reklama

Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis na letním zasedání Evropské rady navrhl, aby EU jako odvetu za neustálé hrozby válkou a napadání Řecka a Kypru vypověděla s Tureckem smlouvu, podle níž Unie platí Turecku „migrační výpalné“. Pro letošní rok byla podle jarního rozhodnutí Rady ministrů financí sazba migračního výpalného zvýšena na 9 miliard eur ročně.

Turecko včera zveřejnilo výhrůžku, že EU zaplaví migranty hned ze dvou směrů zároveň, pokud by Rada schválila protiturecké sankce. Turecký ministr pro evropské záležitosti a hlavní vyjednavač s EU Ömer Çelik pohrozil jmenovitě Itálii a Maltě otevřením „druhé migrační fronty“ na jejich území, pokud by v Radě hlasovaly pro uvalení sankcí na Turecko. Podle Çelikova vyjádření citovaného řeckým webem el.gr je Turecko připraveno do obou zemí vyslat přes moře stovky tisíc migrantů z Afriky.

Na toto riziko obkličování EU Tureckem z více směrů a na potenciální hrozbu ovládnutí další migrační trasy Tureckem jsem v Evropském parlamentu upozorňoval hned po vojenském vstupu Turecka do libyjského konfliktu. V březnu 2020 vyslal turecký prezident Recep Erdogan expediční sbor turecké armády na pomoc džihádistům sdruženým v koalici Vlády národní shody (GNA), jejímž jménem na mezinárodní scéně hovoří samozvaný premiér Faís al-Sarrádž. Tito váleční zločinci ovládají západní část Libye okolo Tripolisu. Turecká armáda vstoupila do Libye po raketovém útoku na pozice Libyjské národní armády (LNA), jíž velí polní maršál Chalífa Haftar, kterého do funkce velitele ustanovil poslední legálně zvolený parlament sídlící v Tobruku. Ihned po tureckém raketovém útoku z fregat GNA zahájila ofenzivu, kterou ukončila krátké příměří vyjednané OSN.

V reakci na turecké soustavné porušování embarga OSN zakazující vývoz zbraní do Libye a na turecký vstup do libyjské války jsem v europarlamentu navrhoval, aby EU změnila přístup k této zemi. Ve svém vystoupení na plénu jsem navrhl uznat za jediného legitimního zástupce Libye Chalífu Haftara a poslední legálně zvolený parlament výměnou za závazek této skupiny úplně přerušit cesty migrantů přes Libyi do EU. Část zemí na čele s v současné době Evropské radě předsedající Německem však za legální vládu považuje skupinu předáků islamistických milicí označovanou jako GNA. Můj návrh na uzavření dohody s Haftarem o přerušení migračních tras byl odmítnut většinou probruselských poslanců.

Nyní se ukazuje, že moje tehdejší varování bylo zcela oprávněné. Naprosto přesně to dokládá výrok tureckého ministra, který na tiskové konferenci řekl, že „Evropská unie uvedla, že se již nemůže spoléhat na spolupráci Turecka při omezování migrace a uprchlických toků, pokud bude vůči Turecku ukládat sankce za jeho výzkumné činnosti ve východním Středomoří. Neměli by věřit, že mohou uvalit na Turecko sankce pro východní Středomoří a že s námi budou i nadále spolupracovat v jiných oblastech.“, řekl Çelik.

Podle el.gr začal Erdogan opět připravovat další migrační vlnu i proti Řecku. Do oblasti u pohraniční řeky Evros a na pobřeží, odkud je blízko k řeckým ostrovům, jsou tureckou armádou a policií opět z celé země sváženi migranti. Další zájemce o průnik do EU turecká armáda verbuje na své vojenské základně v Somálsku. Leteckou cestou je dopravuje do Turecka, kde jsou odesílání k řeckým hranicím.

Řecká vláda tomu však stejně jako na jaře nepřihlíží nečinně. Včera byly k hranicím vyslány vojenské a policejní posily vybavené obrněnou technikou. Armáda trvale udržuje ve vzduchu několik dronů vybavených přístroji pro noční vidění a termokamerami, které sledují pohyby na hranici. Řečtí vojáci navíc na hraních instalují tzv. zvukové zbraně. Jde o sadu reproduktorů, které vysílají do hraničního prostoru nesnesitelné vysokofrekvenční zvuky. Tato nesmrtící zbraň dokáže ve vytyčeném pásu u narušitelů způsobovat velmi bolestivé pocity, které mohou člověka až paralyzovat.

