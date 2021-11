Ivan David: Veřejné ohrožení kvůli rasovým kvótám v amerických věznicích?

reklama

Brooks prý může být tentokrát obviněn z pěti případů úmyslného zabití, řekl na pondělní tiskové konferenci Daniel Thompson, policejní šéf města Waukesha, kde se masakr odehrál. Podle svědků a videozáběrů se červené SUV v neděli večer řítilo po trase vánočního průvodu a zasáhlo desítky lidí, včetně dětí a starších účastníků průvodu. "Měli jsme tam policejní tým a zábrany nahoru a Brooks projel přímo skrz," řekl Thompson k incidentu. " Jeden policista pokusil zasáhnout a zastavit ho, ale on pokračoval přesto dál směrem k davu."

Začátkem tohoto měsíce byl devětatřicetiletý Brooks propuštěn na kauci ve výši 1000 dolarů poté, co přejel ženu, která procházela parkovištěm čerpací stanice v okrese Milwauke. Žena policistům sdělila, že je matkou jeho dítěte. "Policisté zjistili stopy pneumatik na její levé nohavici," stálo v soudních dokumentech. Brooks byl obviněn z bránění se zatčení, bezohledného ohrožení bezpečnosti druhého stupně, domácího násilí, výtržnictví a ublížení na zdraví.

Soudní záznamy ukazují, že Brooks má dlouhou kriminální minulost sahající až do roku 1999, včetně několika obvinění z neoprávněného použití střelné zbraně a veřejného ohrožení v červenci 2020. Je také registrovaným sexuálním delikventem ve státě Nevada po odsouzení za trestný čin v roce 2006, jak ukazují jeho bohaté soudní záznamy.

Poté co vyšlo najevo, že 19. listopadu, tedy 3 dny před masakrem, složil kauci ve výši 1 000 USD, okresní prokurátor Milwaukee County v pondělí uvedl, že byla nastavena „nevhodně nízko“ a zahájil vyšetřování rozhodnutí. "Doporučení pro kauci v tomto případě není v souladu s přístupem úřadu okresního státního zástupce okresu Milwaukee k záležitostem zahrnujícím násilnou trestnou činnost, ani nebylo v souladu s hodnocením rizik obžalovaného před složením kauce," uvedl úřad ve svém prohlášení. Incident jistě vyvolá debatu o zákonech o reformě kaucí, které byly v posledních letech schváleny v řadě států a měst, včetně New Yorku a Kalifornie. Policejní skupiny označily takové zákony za příliš mírné a umožnily násilným recidivistům návrat do ulic příliš brzy.

Tyto nízké kauce se vztahují speciálně ke státu Wisconsin, kde právě tamní prokurátor okresu Milwaukee, jehož je Waukesha součástí, John T. Chisholm, zavedl reformy trestního soudnictví, které se zaměřují „především na komunitní stíhání, rozhodování založené na důkazech a odložené stíhání drogově závislých a duševně nemocných obžalovaných“. A také na „rasovou proporcionalitu“ ve věznicích. Podle komentátora amerického televizního kanálu Daily Wire Bena Shapira ho k tomu údajně vedlo „nadměrné zastoupení černochů ve vězení, vzhledem k poměru v populaci, což je důsledkem zkorumpovaného soudního systému a rasismu“. Chisholm prý doslova řekl, že státní zástupci mají být hodnoceni podle toho, jak dokáží snížit kvótu černých pachatelů ve věznicích a dosažení rasové rovnosti.“ Není asi náhodou, říká Shapiro, že toto rozhodnutí o proporcionálním zastoupení černých a bílých obyvatel Milwaukee ve státních věznicích vedlo k dramatickému nárůstu vražd v posledních letech a jejich snižující se objasněnosti. Protože ve státě Wisconsin až polovina černochů ve věku kolem 30 let pobývala nějakou dobu ve vězení, muselo ke změně poměru dojít dvěma způsoby – buďto vězněním většího množství bělochů, jak ironicky podotýká Shapiro, nebo propouštěním černých pachatelů na kauce, často směšně nízké, jak kritizuje i policie.

Do politiky změny barevného složení osazenstva věznic, by se vedoucímu státnímu návladnímu Johnu Chisholmovi jistě hodil soudce Willbur Willis – zvaný Vycházka. V kriminální sérii o 87. revíru jej Ed McBain popisuje jako přední oporu organizovaného zločinu v justici. Za přísĺušně dolary naditou obálku pod stolem byl ochoten na směšně nízkou kauci pustit z vazby podezřelého z vraždy, který byl zadržen na místě činu s vražednou zbraní v ruce. Oblíben byl zejména u drogových dealerů, kteří se nikdy v cele neohřáli déle než 48 hodin.

Ale zpět k Brooksovi. Profily na sociálních sítích odhalují, že je to amatérský rapper, který vystupuje pod jménem MathBoi Fly a tvrdí, že vyrůstal na ulici v nebezpečné čtvrti West Side ve Washington Parku. Sám sebe popisuje jako ‚nejlepšího undergroundového umělce ve svém městě‘. Jeho hudební výkony neznám, ale jeho kriminální minulost je vskutku impozantní, jak dokládá např. Daily Mail. Začátky sahají do 90. let, kdy byl poprvé odsouzen za ublížení na zdraví. V době posledního zločinu byla proti němu vedená dvě trestní stíhání – jedno z července 2020 a druhé z listopadu letošního roku.

Zda šlo o úmyslný trestný čin nebo zda Brooks ztratil kontrolu nad vozidlem při útěku z místa svého bezprostředně předcházejícího zločinu, útoku nožem, to prý zatím není jasné. Policisté odmítají také komentovat, zda má incident něco společného s verdiktem Kyle Rittenhouse v městě Kenosha, vzdáleném 50 mil. Během pondělní tiskové konference posléze šéf policie města Waukesha Thompson novinářům řekl, že policisté jsou přesvědčeni, že Brooks jednal sám a incident nebyl aktem terorismu. Nevysvětlil však možný motiv ani důvod, proč se domnívají, že masakr nesouvisí s terorismem.

Desítky záběrů – určených k zachycení radostných scén z každoroční události – nakonec zachytily masakr a odhalily, že auto projelo nejméně tři bloky po trase přehlídky, než prolomilo bariéry a pak rychle ujelo.

Na rozdíl od policie dávají tento masakr do souvislostí s osvobozujícím rozsudkem v případě Kylea Rittenhousea nejen aktivisté BLM, ale dokonce i někteří členové Demokratické strany, kteří netajili své rozhořčení z osvobozujícího rozsudku nad 18letým Rittenhousem coby důkazu „bílé nadvlády“ v americkém soudnictví. A to přesto, že oba muži, které Rittenhouse při loňských BLM kraválech ve městě Kenosha zastřelil, podle soudu v sebeobraně, byli běloši. Možná by stálo za to vědět, kdo financuje Sorosovy nadace, intenzivně školící americké státní zástupce v „rasové rovnosti“. Zda to náhodou nejsou i známí narkobaroni.

