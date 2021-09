Ivan David: Vystřídá Orbána coby hlavního padoucha EU Kurz?

reklama

Sociálně demokratický ministr zahraničí Lucemburska Jean Asselborn (na obr.) dokonce vyzval k evropskému odporu proti politice kancléře Kurze a slovinského premiéra Janši. Slovinsko v současnosti předsedá EU a jeho postoje vůči migraci jsou dlouhodobě známé. V rozhovoru pro německý WELT Asselborn řekl: "Doufám, že bude panovat odpor vůči panu Kurzovi z Rakouska a panu Janšovi ze Slovinska, kteří jsou jasně a rozhodně v souladu s Orbánem, Salvinim a Le Penovou. Tito všichni odmítají přímou lidskou solidaritu s mučenými lidmi v Afghánistánu v tomto extrémně dramatickém okamžiku,“ řekl Asselborn a pokračoval: „Tito politici ztrácí evropskou úroveň. Většina členských států musí zastávat hodnoty Evropské unie.“ Kdysi takhle provedl Asselborn „výkop“ proti Viktoru Orbánovi. I nyní už se houfují neziskovky a hodlají v Rakousku pořádat demonstrace za přijetí Afghánců. Jak jsem si všiml na fb, burcují i naši neziskovkáři.

Kde bere lucemburský ministr drzost přikazovat zemím EU, je jedna věc, a druhá – nic se neříká náhodou. I navzdory úsměvům, které včera Kurz v Berlíně směřoval k Angele Merkelové na společné tiskové konferenci, byl už jasně označen jako terč. Na této tiskové konferenci mimochodem znovu odmítl, že by Rakousko přijalo afghánské migranty a zvětšilo tak svou už nyní nadproporcionální afghánskou komunitu. Německá kancléřka naproti tomu mluvila o tisících „místních spolupracovníků“, které je třeba dostat do Německa. Navzdory tomu, že už se ukázalo, že mnozí byli do Německa dopraveni jaksi neprávem a s místními spolupracovníky měli společné jen to, že také chtěli do Německa. Prý je budou všechny prověřovat, řekla kancléřka. A pak ty, co se dostali do Německa neprávem, bude chtít její nástupce přerozdělit. I k nám.

Tiskovou konferenci Kurze a Merkelové vysílal i německý Spiegel. Němečtí diváci v diskusi poplakávali, že nemají žádného Kurze a že budou opět nuceni nový nápor migrantů „zvládnout“. Ani jeden z nejvážnějších kandidátů na post spolkového kancléře (CDU, SPÖ či Zelení) si totiž nedovolí pochybovat o správnosti „Willkommenskultur“. Proti je pouze AfD.

Asselborn blouzní o přesídlení „40 000 až 50 000 afghánských uprchlíků.“ Tímto bychom prý legálně a bezpečně ve spolupráci s Agenturou OSN pro uprchlíky (UNHCR) přivedli do EU dívky, ženy, bývalé soudkyně, aktivisty za lidská práva nebo jiné lidi, jejichž životy jsou v bezprostředním ohrožení. Rakouský ministr zahraničí Alexander Schallenberg reagoval na jeho návrhy a kritiku Rakouska bryskně: "Bylo by žádoucí, kdyby Asselborn prokázal podobnou úroveň solidarity a lidskosti jako my. Aby se tak stalo, muselo by Lucembursko přijmout šestkrát více Afghánců, než kolik jich tam v současné době žije. Pak by nám možná mohl radit, “uvedl dnes Schallenberg v prohlášení zaslaném agentuře APA.

Rakouský ministr vnitra Karl Nehammer (ÖVP) také před schůzkou ministrů vnitra potvrdil, že nechce přijmout žádné další Afghánce. "Chce to dobrovolnost," řekl Nehammer s ohledem na možné plány EU na přesídlení afghánských uprchlíků. Dokud má však Rakousko „tak vysokou zátěž nelegální migrace“, považuje za „naprosto nevhodné mluvit o „přesídlení“.

Evropská komise nicméně už číslo 30 000 vyřkla, a tím opět vykročila mimo rámec toho, co chtějí členské země. Odpor se ale zvyšuje, a ani pokusy o vnucení agendy uprchlických neziskovek neposlušným zemím demonstracemi či „barevnými revolucemi“ na tom nic nezmění.

