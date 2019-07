Ivan Zahrádka: Mohou si mocní dovolit opravdu cokoliv?

Byl jsem zklamán, ale než jsem to stačil vypnout, tak stanice přepojila do New Yorku, aby poinformovala o tom, že se tam prý ve vězení právě pokusil oběsit nějaký převelice bohatý pedofil (viz).

Co je na tom tak zajímavého, kromě toho, že větší kontrast obsahu si u veřejnoprávního media lze snad už jen stěží představit? Zaujalo mne to, a tak jsem proklikal pár svých oblíbených serverů, a ono skutečně, vesměs všude o tom byla nějaká, a v řadě případů i docela obsažná, zmínka, a to jak na soukromých tak i veřejnoprávních médiích, a také jak na velmi tak i na o něco méně důvěryhodných platformách. Bylo to prostě všude možně, tedy docela velký hit a trhák. Asi si řekli, tohle bude lidi opravdu zajímat, dáme to hned po Johnsonovi.

Proč tedy nyní ten obrovský zájem médií o nějakého Jeffrey Epsteina, převelice bohatého někdejšího úspěšného správce hedgeových fondů a (teď už kdysi) dobrého přítele řady světoznámých, amerických i neamerických, figur z vysokých politických kruhů? Tento pedofil, který měl zneužít tucty nezletilých dětí resp. spáchat zločiny v souvislosti s obchodováním a sexuálním zneužívání dětí, byl právě nalezen napůl v bezvědomí uvnitř New-yorské vězeňské cely s blíže nespecifikovanými stopami na krku. Vyšetřovatelé se prý snaží zjistit, jestli chtěl spáchat sebevraždu nebo zda mu k ní někdo nechtěl pomoci, či zda se jedná o dobře promyšlený plán, jak by se dostal z vězení na svobodu, když mu má hrozit 45 let kriminálu a na kauci ho nepustili, i když měl za ni nabídnout kolaterál ve výši 559 milionů amerických dolarů.

Pak mi to došlo, že jsem o tom vlastně už slyšel dříve v souvislosti s kauzou Wikileaks resp. únikem informací z počítače, jejichž obsahem byla skandální komunikace někdejší americké ministryně zahraničních věcí a neúspěšné kandidátky na presidenta H. Clintonové, resp. v souvislosti s únikem obsahu osobního emailu pana J. Podesty, trojnásobného otce a dobrého katolíka, s rodinou Clintonových politicky spřízněné a kdysi tak mocné figury. Tam se to vyvalilo (nebo spíše jen znovu potvrdilo) také i s tím Epsteinem, jemuž teď hrozí 45 let, když nyní již jeho mocní ochránci zdá se podle všeho (z jakého asi důvodu?) na jeho obranu už také sami nestačí, nebo si s ním dál nechtějí pálit prsty? Nebo co vlastně teď s ním? Tehdy to bylo tak hrozné čtení, že se nad tím slušnému člověku musel zvednout žaludek. Člověk je vychován tak, aby nad všemi těmi hroznými věcmi mávnul rukou a odehnal je od sebe, třeba jako desinformaci či konspirační teorii, protože tomu ani nelze uvěřit, jak hrozné věci se mohou dít, pokud se děly. A ono ejhle, skutečně děly. Tam v té době také začíná hra s ruskou kartou a ovlivňování voleb, což mnohé dokresluje.

Je vidět, že mocní tohoto světa si podle všeho myslí, že si mohou dovolit cokoliv. A když už i jim začne téct do bot, budou se požírat mezi sebou. My obyčejní smrtelníci nemáme šanci se dopátrat pravdy, ta bariéra zájmů stojící proti ní je tak obrovská, že se povětšinou to nejhorší podaří ututlat. Přitom může jít a jistě jde mocným aktérům takové a podobných kauz o život, protože v sázce je opravdu mnoho. Obchodování s dětmi a sexuální zneužívání dětí (a další ještě hroznější věci, které nelze ani vyslovit) je ale na vkus každého slušného člověka již přespříliš silná káva. Pokud a zda se provalí, že toto je jen špička ledovce, může to lidi po celé planetě, s ohledem na opovrženíhodný obsah, tak rozzuřit, že s pachateli tohoto typu dekadence nebudou mít žádné slitování.

Ivan Zahrádka

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

