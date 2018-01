Ivo Fencl: O volení čitelného muže pro Hrad

Byla to ovšem jiná záhada než ta Drahošova typu, řekl bych. Týkala se básníkova vztahu k ženám, jeho neschopnosti přežít v rodícím se kapitalismu, jeho přecitlivělosti, neschopnosti vydržet v redakci bez alkoholu atd. Ale vraťme se do současnosti a do naší kotliny. Akademik Drahoš vypadá výborně, je snad přímo frajer, nicméně politice rozumí jen trochu. Jistě, má tým, a část týmu by šla na Hrad. Vadí mi, že je to tým určitě asociálnější než ten Zemanův. Jde o skutečně výrazný posun napravo a skoro mě napadá, že k prostředí, v jakém bojoval kdysi Poe. Říkám skoro, nechci přehánět. Současně však nikomu nebráním, aby si dohledal detaily ve směru, jenž tu jen zbaběle nakusuji. Rovněž připomínám, že i europoslanec Keller „to hodí“ Milošovi. Pravda, on jinak ani nemůže.

Pro Zemana je zrovna tak ústavní právník Václav Pavlíček, profesor, jehož renomé je nepopiratelné a který cítí dozajista také onu loutkovitost páně Drahošovu, za niž ale profesor Drahoš zcela nemůže, anžto je v situaci, kam jej do vysoké míry dostrkali a která vyžaduje ochranku a dávno se mu nejspíš přestala líbit. Já se totiž domnívám, že zase tak rád nejezdí traktorem. Že zase tak rád nelikviduje králíky. Že zase tak rád veřejně králíky ani nekuchá. A že ho ani moc nezajímá, zda mají či nemají mít ženy nárok na potrat. Jenže už to jede dlouho a z vlaku nelze vystoupit. Představení musí pokračovat, jak se říkalo nejen v amerických cirkusech. Show musí být dohrána. A víte, kdyby měl profesor Drahoš připravenou nějakou hezkou knížku, kterou by mu díky popularitě, již má, teď vydali, zcela bych mu přál nejvyšší náklady.

Napsal takovou knihu, ať už odbornou nebo pohádkovou? Nevím. Spíše ne. A já bych toho už po něm chtěl moc. Musel přece teď jezdit po tom venkově, Prahu má, to vím, jistou.

A ta image taky obstojí. Až snad na to, že je to image. A že se schovává za brýlemi, které mají nula dioptrií. Nevěříte? Tak si to (také) dohledejte.

Vám takový člověk skutečně stále připadá věrohodnější než Miloš Zeman?

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami.

Psali jsme: Ivo Fencl: Zeman si namazal Drahoše na chleba Ivo Fencl: Stropničtí frajírci nebo frajeři... Ivo Fencl: Vrahův seriál? Ivo Fencl: Jsou všichni s mou výjimkou potenciálními vrahy?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV