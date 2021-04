Ivo Valenta: Ekonomická smrt? ČSSD požaduje zkrácení pracovní doby a prodloužení dovolené

reklama

Ekonomická smrt? ČSSD požaduje zkrácení pracovní doby a prodloužení dovolené. Horší dobu si autoři návrhu vybrat nemohli… Navíc ČSSD o tuto změnu aktuálně usiluje ve zrychleném legislativním procesu, čímž obchází standardní připomínkové řízení.

Pracovní doba by se dle ČSSD měla zkrátit o 2,5 hodiny týdně, a to už od července letošního roku! To vše v době, kdy firmy čelí výrazným dopadům lockdownu a padají jako kuželky.

Na první pohled je to líbivé gesto – kdo by nechtěl končit dříve v práci? Blíží se volby, proč tuto myšlenku neopakovat. Jenže je třeba zapojit rozum a domyslet, co by to udělalo s už tak zdecimovanou ekonomikou…

Pokud se zkrátí pracovní doba se zachováním stávající mzdy (a s ohledem na pracovní smlouvu ji zaměstnavatel změnit nemůže), bude logicky a nevyhnutelně následovat krok B – navýšení ceny služeb a zboží.

Firmy přece mají dohodnuty určité zakázky, odpovídající stávajícímu počtu zaměstnanců a jejich pracovní době, ať je to malá pekárna nebo velká výrobní společnost. Pokud nenavýší počet zaměstnanců, případně nebudou neúměrně tlačit na jejich výkonnost, nestihnou zakázky v nově zkrácené pracovní době realizovat. Budou tedy mít menší odbyt i zisk. Náklady na mzdy, energie apod. budou však stále stejné. Co tedy firmy udělají, aby ekonomicky přežily a nezkrachovaly? Navýší ceny.

Řešením není ani navýšení počtu zaměstnanců - jsou to totiž mzdové náklady navíc, které firma také musí někde vzít – takže jsme u stejného konce, kterým je navýšení ceny služeb a zboží.

Stát by tato změna nestála ani korunu, tak proč nehýřit gesty? Jenže doplatili by na ni zaměstnavatelé, kteří už tak bojují o přežití, a spolu s nimi všichni zákazníci. Můžeme si to skutečně v současné situaci dovolit?

Poznámka redakce: 75% podíl ve společnosti OUR MEDIA a.s. vlastní společnost SYNOT INVEST LIMITED podnikatele a exsenátora Iva Valent

Psali jsme: Ivo Valenta: Rozumná řešení existují Ivo Valenta: Kontrola NKÚ prokázala, že vláda při pandemii totálně selhala Pekarová Adamová (TOP 09): Tato debata je naprosto nevhodně načasovaná ČSSD se inspiruje u finské premiérky. Začala debatu o čtyřdenním pracovním týdnu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.