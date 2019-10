Jan Bureš: Trhy sledují, zda projde dohoda o brexitu britským parlamentem

Obě dvě měny ale své zisky v zásadě smazaly ve chvíli, kdy vyšlo najevo, že Boris Johnson nemá vůbec jistou podporu v parlamentu. Jeho tradiční spojenci ze severního Irska (DUP) jsou proti dohodě, která počítá se zaváděním celních kontrol mezi severním Irskem a zbytkem Spojeného království. A je otázkou, zda sežene podporu ve zbytku poslanecké sněmovny v dvou kriticky důležitých frakcích - konzervativní euro-skeptici a labouristi z okrsků silně podporujících brexit. Pokud se k Johnsonovi přidají, mohlo by to na schválení dohody stačit. Boris Johnson se před sobotním hlasováním pravděpodobně bude snažit vystupňovat tlak na poslance tím, že odmítne v případě neúspěchu předem žádat o odklad brexitu. V tom ho včera nepřímo podpořil Jean Claude Juncker, který řekl, že toto je jediná dohoda na stole a další odklad brexitu není ve hře (Donald Tusk ho nicméně později připustil). Mezitím opozice v rozštěpeném parlamentu čím dál hlasitěji nevolá po nových volbách, ale po novém referendu. To je pro řadu konzervativních euro-skeptiků noční můra a může je to dotlačit k podpoře dohody Borise Johnsona. Její úspěch ve víkendovém hlasování ale i tak zůstává při nejmenším hodně nejistý a jak libra, tak středoevropské měny si na eventuální zisky budou muset počkat.

Kromě dění kolem brexitu žijí dnes trhy po ránu dalšími slabými čísly z Číny. Nejpomalejší růst ekonomiky za posledních třicet let je dalším důkazem toho, že obchodní války na druhou největší ekonomiku zatíženou mamutím soukromým dluhem působí (zpomalují ne překvapivě zejména investice). České vazby na Čínu jsou relativně slabé, je to však další špatná zpráva pro sousední Německo. A pokud tam negativní sentiment přeskočí z průmyslu na spotřebitele, bude to časem víc zajímat i celou střední Evropu.

Jan Bureš

ekonom

