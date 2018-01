Jan Campbell: Davos 2018 a volby

Již tato skutečnost poměrně přesně popisuje situaci ve světě. Tu doplňuje páteční oznámení lékaře Bílého domu o výborném zdravotním stavu prezidenta. Obojí, ne-návštěvy a návštěva Davosu, a zdraví třech prezidentů, jsou důležité: Zdraví je podmínkou možnosti konat a vyjít na scénu, nehledě na skutečnost, že nejenom počasí trápí Švýcarsko USA, Rusko a ČLR. Na scéně Davoského fóra ukáže prezident Trump politikům, ekonomům a médiím, jakou má intuici a schopnost se prezentovat po prvním kole bitvy se Severokorejským vůdcem, hodnocené prezidentem Putinem jako prohrané.

V Davosu, kde se shromažďuje nejvíce nad míru placených slouhů bez idejí, taktik a strategií k řešení celosvětových výzev, bude prezident Trump využívat zájem médií pro svoji politiku, a čtení Levity. Třetí kniha Mojžíšova, zvaná Leviticus, obsahuje bohoslužebné předpisy, pravidla, jak se správně chovat a co jíst. ( Z těch zvířat, která přežvykují, a z těch, která kopyta rozdělena mají, nebudete jísti velblouda ani králíka ani zajíce. Tolikéž ani svině, neb ač má rozdělené kopyto, takže se rozdvojuje, ale nepřežvykuje, nečistá budiž vám ). Z důvodů aktualizace Levity dopíše kapitolu nazvanou America First. Hospodářské výsledky ČLR za rok 2017, které se na dnech objevily, zůstanou v pozadí. Přesto ale budou ovlivňovat zdrženlivost prezidenta Trumpa. Také trpělivost bude menší, bude li chtít dostat svému předvolebnímu slibu. Proto reakce na hospodářské výsledky ČLR, reakce na téma WEF - Creating a Shared Future in a Fractured World, stojící v přímém protikladu k hlavní tézi politiky prezidenta Trumpa – America First, a bezpochybný úspěch návštěvy WEF 2017 prezidentem Si, budou důvodem pro zajímavou Trump Show a komentáře. V žádném případě hlavní osoba show neohlásí změnu politiky USA, změnu předvolebního hodnocení Davosu jakohnízda pro setkání finančních a hospodářských elit,trpících fatální elitní mentalitou a blábolících o globálních dohodách, škodících zájmům USA.

Trump je první úřadující americký prezident, který se rozhodl navštívit Davos. Očekávám, že překvapí publikum v Davosu, podobně jako překvapil v Bruselu. Dodnes se EU a NATO z překvapení nevzpamatovaly. Tleskaly, kývaly a nenašly ani po ukončení summitu žádný jiný východ ze situace, než ten, vedoucí k vojenskému konfliktu a dělení společnosti. V tomto kontextu byl prezident - globalista Clinton, představitel multikulturalismu a volného trhu, který navštívil Davos před 18 roky na konci svého mandátu, jiný. Věděl, jak se podbízet. Co se týče ostatních prezidentů USA? Nikdo z nich WEF nenavštívil. Trump se nebude podbízet. Nemá to zapotřebí. Nachází se v komfortní situaci, (doposud) neškodí americkému hospodářství. Vlna migrantů se i beze stěny výrazně zmenšila. Proto budou přítomní tleskat, někteří se budou podbízet, většina bude spekulovat. Přitom téměř všichni přítomní zapomenou se zamyslet nad důvodem své účasti, nad obsahem tématu WEF, zapomenou na #MeToo, a odjedou domů podle německého přísloví: ausser Spesen, nichts gewesen (kromě výdajů, nic). Za to prezident Trump, a profesor Schwab, organizátor WEF, budou šťastni. První z potlesku a nejistoty, kterou podpořil, druhý z velkého zisku.

Pro lepší představu výkonu, rizik, kapacit a možností ČLR uvádím: ČLR vyprodukovala za 2 roky více cementu než USA za celé 20 století. Délka vybudovaných cest v ČLR je přibližně 4 miliony kilometrů. Z přibližně 300 tisíc mostů je více než 1 tisíc delších než 1 kilometr. Ročně se otevírají v ČLR desítky letišť. Do 2025 bude v ČLR cca 220 měst s více než 1 milionem obyvatel. Nebudu pokračovat, protože nová data jsou zajímavější. V roce 2017, díky poptávce v USA, dosáhl obchodní přebytek ČLR 275.8 miliard USD. Přestože celkově došlo ke snížení přebytku o 17%. Obchodní deficit USA s ČLR je největší za celou dobu vedení statistiky, tj. téměř 50 let. Hospodářský růst ČLR za rok 2017 bude oficiálně oznámen 18.1. Podle slov premiéra ČLR Li v projevu před několika dny, hospodářský růst dosáhl cca 6.9%. To je více, než v březnu ohlášených 6.5%. V Davosu také proto očekávám silná slova prezidenta Trumpa na adresu Pekingu. To nehledě na snahu udržet si pomoc ČLR v neukončeném boji se severokorejským vůdcem.

Ruským oligarchům, kteří navštíví Davoské show, nenabídne Trump společné foto, ani rozhovor. Jsou již dávno ofotografováni, v seznamu a pasti mocnějších, než je prezident sám. 700 maltézských občanství, které si 700 ruských oligarchů koupilo (prý proto, aby mohli volněji cestovat), nevysvětlitelné dvojité občanství části vedení CB Ruské federace (možné asi proto, že žádná tajemství CB nemá), jmenování premiérem Medveděvem 34 letého politika, bez zkušenosti a možnosti srovnávat, do funkce ministra rozvoje, odmítnutí financovat smlouvy VPK Alfa-bankou, podobně jako nazývání pánů Gref (Sběrbank) a Friedman ( Alfa bank) západními vševědy našimi, nemůže změnit skutečnost, že slunce vychází na východě a bez sluneční energie není života na Planetě. Proto, mají li oligarchové, jejich dámy a děti potřebu přežít a udržet si něco ze svého bohatství, jediným řešením pro ně je návrat domů, méně cestovat, více pracovat, a pokání. Spoléhat se na rozpad Ruska bez války, je podobné, jako se spoléhat na řešení finanční krize s pomocí Bitcoinu, nebo porozuměním USA, UK nebo SRN. Tam před několika dny poprvé v poválečné historii vyšetřování bankovních aktivit, kolínská státní žalobkyně Anne Brorhilker nechala zveřejnit ztráty státu ze systematického podvodu bank při obchodování s akciemi: 5,3 miliard Euro. Méně znalým připomínám, že podvod z obchodování akciemi se odlišuje od podvodu z neplacení daní, nebo z pronevěry. Důkazové požadavky se odlišují, stejně jako tresty. Pro bankéře a obchodníky proto nestačí spustit kalhoty ke kolenům ( Es reiche nicht, die Hose bis zu den Knien herunterzulassen. Das sei bis zu den Knöcheln nötig). Boj s korupcí a podvodem bude pokračovat i v ČLR. Hned na začátku 2018 připomněl prezident Si více než 80 milionům členů KS potřebu absolutní loajality. Veřejnost a pozorovatelé ČLR tak vědí, co přinese příští zasedání ZV KS, které se bude konat 18–19. Ledna. Kromě posílení boje s korupcí, přijde posílení boje s narušiteli suverenity a územní integrity. Zahraniční společnosti by si to měly uvědomit. Jinak se octnou v podobné situaci, jako nedávno Marriott a Delta Airlines. Kvůli označení Hong Kongu, Macau, Taiwanu a Tibetu jako země, musely odpojit website and app. Stačiltýden, aby se naučily omluvit se v čínštině a angličtině: Marriott International respects the sovereignty and territorial integrity of China. We don’t support separatist groups that subvert the sovereignty and territorial integrity of China. We sincerely apologize for any actions that may have suggested otherwise. Propagátoři #MeToo nebudou mít dlouho štěstí, i když podle zprávyXinhua byla dána výpověď profesoru Chen Xiaowu z Beihang University po té, co by obviněn ex-studentkou na sociální síti The Verge. Výpověď profesora neovlivní rostoucí počet zahraničních studentů v ČLR. Ta se dostala na vedoucí místo ve světě. Podobně je tomu s importem ropy (8,43 milionů barelů denně), s návratem Číňanů domů (ze Silicon Valley a dalších lokalit se jich vrátilo jenom v roce 2016 přes 460 tisíc), a ochranou životního prostředí ve velkých městech (Greenpeace: China is winning battle against pollution in big cities but other areas falling behind ). Co se týče WEF a Davosu, prakticky vše bude možné sledovat i v čínštině na Weibo, podcast Ximalaya, i QIYI, WeChat. Po ukončení WEF show bude možné se podívat na vybrané části i na video platformě Youku. Mezitím budou zaměstnanci kavárny Drahoš rozvážet sladkosti po české kotlině, jejich šéf se bude radit jak mluvit v televizi a připíjet si s kmotrem. Souhlasu netřeba.

