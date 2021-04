Jan Campbell: Marnost nad marnost

reklama

Plánovaný nedělní příspěvek jsem začal trojitým tvrzením: 1) Jestliže si někdo myslí, že covid-19 je velké nebezpečí, hluboce se mýlí. 2) Očekával jsem zrušení návštěvy ministra Hamáčka v RF, protože důvody pro a proti návštěvě byly jasně vykonstruované. 3) Mutace pravd a lží nedovoluje řídit moderní společnost kategoriemi pravdy a lži. Na toto téma jsem referoval ve čtvrtek, během on-line konference věnované Veřejné správě v RF. Po té mi intuice napověděla, nepokračovat v psaní a přečíst si Salon 1211 (15.4.) Hledání odpovědnosti. Večerní telefonáty čtenářů a známých týkající se tiskové konference premiéra Babiše a ministra Hamáčka, o které jsem nic nevěděl, mně přinutily poohlédnout se do západních a východních médií, abych mohl dát slíbenou krátkou odpověď, potvrzující tři pravdy:

1) Jablko nepadá daleko od stromu. USA jsou prostě mistři ve výchově pátých kolon. 2) Je na čase si uvědomit i v české kotlině, že existuje existenciální potřeba otevřít dveře politiky etice a morálce, protože se šíří mnohem více nebezpečný virus, než je ten denně opěvovaný covid-19. 3) Maxim Gorkij (1868-1936), podle osobní vzpomínky napsal: Politika, kdo by se ji nezabýval, byla a je odporná, protože se v ní prolínají lež, pomluva a násilí. A protože je to pravda, všichni by to měli vědět a uvědomit si výhody kultury práce nad kulturou politiky.

Vrbětická pohádka a interpretační a emocionální doprovod nabízející vysvětlení aféry a rozhodnutí občanům splňují definici nového viru, o kterém napíši odděleně. Starý vir zvaný fake-news se poprvé ukázal veřejnosti v roce 1835 v šesti příspěvcích v New York Sun na téma objevení života na měsíci. Během let mutoval až do dnešní podoby (zatím bez názvu) s pomocí transformovaného kapitalismu do kognitivního. Rychlost pohybu a šíření nového viru, jeho záběr a velikost dezinformačního potenciálu s pomocí umělé inteligence umožňují klamat veřejnost, třepit sociální soudržnost a vést emocionálně nabité občany ke svým řezníkům. To vše nehledě na miliony euro vydaných na studie majících za úkol připravit člověka na obranu před dezinformací, mj. s pomocí poznání korekčních důkazů.

Nový virus, který obsahuje Vrbětická pohádka může nakazit člověka v osobním nebo digitálním kontaktu, včetně internetového botu, je mnohem chytřejší než staronový covid-19 a proto je i mnohem úspěšnější. Oslabená imunita občanů jako výsledek snah o uzavření společnosti a závislost její velké části (především mladé a střední generace) na platformách umocňují skutečnost, že dějiny a historie jsou plné podvodů, klamů a lží. Platí to bez výjimky i pro českou kotlinu. Nebudu se rozepisovat o příčinách a následcích pro občana, národ a stát, protože i nejnovější česká pohádka (Vrbětická) pomine, přestože nelze vyloučit, že autoři pohádky četli nebo vzpomněli si na pohádku o Červené karkulce. Její autoři, bratří Grimmové (Jacob, 1785–1863, Wilhelm, 1786–1859) si nemohli ani ve snu představit, že pohádku budou němečtí nacisté považovat za jeden ze symbolů německého lidu, neboť v jejich interpretaci byla zachráněna před zlým židovským vlkem. Dnes jsme trochu dále: záchrana před ruským medvědem. Proto je potřeba hodnotit Vrbětickou pohádku jinak než je tomu zvykem.

Na národní úrovni by měla přinést povýšení panu K-ovi. Pro trvalé zastrašení zbytku českých rusofilů je potřeba vyhodnotit reakci veřejnosti, která si troufla mimo jiné vyjádřit přání být očkována Sputnikem V a vidět v tendru na Dukovany technicky vyspělý Rosatom. Dorůstajícím a na křesla moci čekajícím politikům, ale i panu prezidentovi pohádka sufluje, jak se mají a budou muset chovat, než se USA, RF a ČLR dohodnou nezničit planetu.

Rusům nabízí pohádka mnoho výhod: 1) Zdvořile odmítnout účast v tendru na Dukovany a tím dát zelenou společnostem z Francie, Jižní Koreje a USA. Výsledkem bude, že se v ČR nebude nic stavět. Pro informaci uvádím, že Westinghouse Electric Company (WEC) vznikla roku 1998 odštěpením jaderné divize původního koncernu Westinghouse Electric Corporation a vystřídala několik vlastníků. V roce 2017, kdy ji vlastnila Toshiba, zbankrotovala a dnes je jejím největším akcionářem společnost Brookfield Business Partners. Kdo to je, nechť si každý zjistí sám. 2) RF dostala dárek, co se týče vyloučení sabotáží, a provokací s vakcínou Sputnik V. Vrbětická pohádka totiž nabízí možnost představit si, co vše mohou autoři pohádky vymyslet. 3) RF nebude muset vysvětlovat, kdo osvobodil Prahu, až poteče krev a nebude bojovat za svobodu nevděčných potomků. Spojenec USA a NATO jsou již dnes na místě. 4) Ruský medvěd se dostává do pozice, kdy se jeho protivníci musí rychle seznámit s vedením boje medvědů. 5) RF se dostává do výhodnější pozice ve vztahu k SRN, což brzo pocítí i ČR.

Skrytý smysl Vrbětické pohádky totiž představuje služba slouhů EK a potažmo USA. Dukovany potřebuje nejenom ČR ale i SRN. Proto, až se podepíše smlouva s kýmkoliv ze tří společností lze očekávat, že kromě znepokojených Němců, milionových záloh a trochu betonu nic neuvidíme. Nelze vyloučit, že se Němci budou muset vydat na cestu spásy Dukovan. Proč, o tom dnes nebudu psát. S pomocí peněz a vlivu v EK půjdou k Rosatomu a přinutí vládu ČR zastavit JE Dukovany, samozřejmě i z důvodů bezpečnosti. O suverenitě, o kterou se opírali premiér a ministr na včerejší tiskové konferenci nebude ani slova. V kontextu neúnavné integrace v EU a ve stínu covid-19, ode dneška Vrbětické pohádky a dalších v přípravě, se ČR konečně zbaví zbytku suverenity a bude moci slavnostně prohlásit se otrokem, se všemi jemu vlastními svobodami. Bude požívat milost otrokáře. Ten se vždy postará o otroka, aby neumřel předčasně. Lid bude mít dost času na vzpomínky, nebude blouznit o demokracii, suverenitě a svobodě. Při sklence vína nebo piva bude moci zazpívat si - Řekni, kde ty kytky jsou…Řekni, kde ti muži jsou... Muži v plné polní jdou, do války je zase zvou ...Souhlasu netřeba.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

