Jan Campbell: Na prahu roku Psa

Prakticky týden před jednou z největších oslav v ČLR a cestování Číňanů se dostaly na úroveň realizace mimo jiné Centrální místní finanční reforma a reorganizace MZV ČLR. To vše je doprovázeno neodvolatelným koncem mýtu o svobodném obchodu, a o ČLR jako největším viníku, který způsobuje znečišťování životního prostředí na Planetě. Konec mýtů si uvědomuje i Vatikán, mnozí Sinofobové, kteří proto zvyšují svůj hlas, a všichni ti, kteří vědí, proč se čistí ptačí klec před změnou osazenstva. V ČLR se budou v roce Psa vyměňovat ptáci v klecích. Rurální (venkovská) revitalizační politika musí být dynamickou, omezení užívání osobních aut pomocí finančně - bodových výhod musí být zabezpečeno. V sousedním Německu tvořící se vláda vzala do programu bezplatné používání místní dopravy, nejenom kvůli obavě ze žaloby EK. Kvalita životního prostředí představuje prioritní program. Ten má zajistit trvalé zlepšení kvality vzduchu především obyvatelům měst, velkoměst a megapolí.

Zájemcům o kvalitu vztahu a spolupráci s ČLR by nemělo ujít, že prezident Si Ťin-pching je již i kvůli programům, které iniciuje, označován jako lingxiu. Obsah titulu lingxia vysvětluje pan Su Wei, profesor stranické školy KS ČLR v Chongqing, následovně: The word lingxiu means more than just a leader. It is often bestowed to a leader who enjoys the highest prestige, who is the most capable and who is widely recognized by the entire Party.

Mao byl označován jako Velký vůdce, Hua jako Moudrý vůdce. Si, pokud se neklamu, je prvním Vůdcem lidu v historii ČLR. Sdělila to i média: Peoples Daily 14. ledna 2018 a čínská televize CCTV minulý pátek. Očividně anonymní autor, Xuanyan, používající pseudonym psal na první stránce Peoples Daily na téma Si a lingxiu. První vlaštovka na toto téma byla pro pozorné analytiky ve vzduchu již 10.11.2017 v Qianxi Nan Daily. Věštila: Great Leader Xi Jinping, General Secretary. Pravděpodobně testovala kvalitu vzduchu. S ohledem na pokračování v Peoples Daily a pětiminutový program CCTV se mi test jeví jako úspěšný. I když jedna vlaštovka jaro nedělá.

Podobně úspěšným z hlediska ČLR se mi jeví perfektně načasované rozhodnutí čínské vlády: Zákaz importu a zpracovávání 24 druhů cizího odpadu v ČLR s platností od začátku roku 2018. Nejsem si jist, že podobně úspěšná budou rozhodnutí EK a vlád členských států EU týkající se řešení zpracování plastových, elektronických a podobných odpadů, které se dosud prodávaly do ČLR. EU a členské státy musí konat, ne konferovat. ČLR doposud kupovala odpad v míře více než kritické pro prodejce odpadu. Pro ilustraci uvádím: jenom v roce 2016 bylo vyvezeno do ČLR ze západních států 7,3 milionů tun plastových odpadů. Z nich 1,6 milionů tun má svůj původ v EU. V období 2012 - 2016 prodala jenom Velká Británie do ČLR cca 2,7 milionů tun odpadu, který neodpovídal žádné normě nebo standartu EU. V další části příspěvku se omezím na konstatování jednoho faktu: Jestliže doposud bylo pravidlem v budování globalizace dělení roli mezi RF, jako zdroj levných surovin, ČLR, jako zdroj levné pracovní síly a výrobku, a pár USA – EU fungoval jako tiskárna USD a Euro, a jako přeplacený vedoucí světového účetnictví, tak od 1.1.2018 ČLR zastavila stavbu globalizace ala USA. Udělala z ní to, co se v RF nazývá dolgostroj. Věčná stavba bez konce.

Zmiňují se o problematice zpracování odpadu především ze tří důvodů: 1) Před cca 12-15 roky jsem byl neúspěšný v prosazení moderní, ekologické, efektivní a ekonomické (ruské) technologie v české kotlině. 2) Moji, dnes již přátelé a odborníci, nebyli schopni během 5 let (2014 - 2018) přesvědčit české úředníky o nutnosti a právně podloženém nároku na vydání povolení pro stavbu instalace s kvalitní českou technologií. Technologie vzbudila dokonce zájem na Expo 2017 v Astaně. 3) Dnes zpracovává, a tvrzení o ekologii, efektivnosti a ekonomice zpracování odpadu pneumatik dokazuje zatím jediná instalace ve Velké Británii, postavená blízko Londýna. Projektová dokumentace obsahuje certifikáty specializovaných auditorských autorit, včetně akreditovaných v EU. Exportní potenciál českých podnikatelů - entuziastů je veliký a reálný. Co není veliké a reálné jsou konání úředníků - byrokratů a podmínky pro realizaci doma. Proto se přátelé, částečně s mým doporučením a kontakty, vydávají na cestu do Slovenska, Běloruska a nehledě na velkou politiku, i do Ruska. Tam je situace podobná jako v ČR. Šanci na změnu situace v RF dnes ale podporuje skutečnost, že množství čekajících na Godota se zmenšuje a první vlaštovky si uvědomují, že - jak to krásně a výstižně nazývá šedesátník a přítel Ladislav Žák - Anti-Godot již přišel. Budoucnost je již tady pro ty, kteří vědí. Moskva, Moskevská oblast a Kazaň, jsou tři místa z mnoha, která znám, a kde již začaly vážně řešit problematiku odpadu, staví a méně mluví. Ekaterinburg, kde právě plním svoji profesorkou povinnost, je město, do kterého letěla dobrá stovka českých podnikatelů s prezidentem Zemanem (prý) se zájmem o obchodování. O jaký zájem se jedná, když prakticky nikdo z oblasti zpracování odpadu a skladování, například brambor, nevyužívá nabízející se možnosti? Situace ke Dni vědy (8. Února) se mi jeví jako zbytečné čekání zahraničních podnikatelů na Godota. Zatímco jedni čekají, ČLR koná. Nabízí své technologie v podobě modifikací západních, financování, i když ho vidím v RF málo, podobně jako v ČR, a odborníky. Ty ČLR školí nebo vzdělává v RF na státních univerzitách. Jednou z částí slavnostní vzpomínky Dne vědy na Uralské státní agrární univerzitě byla mezinárodní konference na aktuální téma agrární problematiky. Byl jsem příjemně překvapen účastí Generálních konzulů Bulharska, Maďarska, Německa (SRN) a ČLR. Dovoluji si připomenout, že čínský GK mluvil velice dobře a srozumitelně rusky. S GK SRN jsem se mohl ještě večer při skleničce od srdce pobavit, zasmát a popřát si vzájemně, aby jeho diplomaticky formulovaný optimismus o růstu spolupráce mezi SRN a RF v oblasti vědy, vzdělání a kultury v příštím roce padl na plodnou půdu. Marně jsem vyhlížel, zda se objeví nějaký reprezentant ČR.

Z uvedeného mimo jiné vyplývá, že kdo kopíruje splendid isolation, tj. koncept zahraniční politiky Velké Británie z druhé poloviny 19. století neví, jak tato skvělá izolace skončila: Uzavřením britsko-japonského spojenectví v roce 1902, Srdečnou dohodou s Francií v roce 1904 a spojenectvím s Ruskem v roce 1907. Kopírování mrtvé zahraniční politiky bývalé velmoci nepodpoří mnou očekávanou snahu vlády pana Babiše pomoci českým podnikatelům. Nepodpoří ani jeho snahu přesvědčit Brusel o nutnosti skončit se sankcemi. Nebudu se proto divit, jestliže jednoho dne evropští úředníci budou vidět svět pouze v rozměru, který představuje vzdálenost mezi čistými neprůstřelnými okny svých kanceláři a haldou neprůhledných plastikových láhví a podobného odpadu před jejich budovami. Na prahu roku Psa jsme obdrželi dárek ve formě důkazu o pokrytectví politiky západních států nejenom vůči dnes již bývalým spolu-stavitelům globalizace (ala USA), RF a ČLR, ale i vůči občanům, a konkurence schopným odborníkům, jejichž zájmy (prý) politici zastupují.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jan Campbell: Myšlenková dyzentérie Jan Campbell: Kdy, a jak Putin udeří Jan Campbell: 1618 – 1648 – 2018 - Dublin IV Jan Campbell: Davos 2018 a volby

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV