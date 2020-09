Jan Campbell: Podzimní koledy Evropského parlamentu

V mém dětství se zpívalo k Vánocům: Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve džbáně, nesu, nesu koledu, upad´ jsem s ní na ledu …I to se někdy stalo. Slovo koleda je všeslovansky rozšířeno, přejato z latinského calendae (první den v měsíci) a pohanští Slované jím označovali slavnosti spojené se zimním slunovratem. Dnes zpívají celý rok falešně novodobé koledy, zvané rezoluce, přeplacení členové EP a podobných institucí.

reklama

Požadují sankce proti RF, Bělorusku a ČLR. Skládají za sebou tóny, které vedle sebe nepatří, neuvědomují si, že i improvizace může znít falešně. Chápou slovo koleda pouze jako sbírku hlasů, která jim umožňuje vykoledovat si na doživotní bytí v luxusu, ve skleníku nebo jinde, s ochranou.

Ve skleníku s ochranou, zvaném Evropský Parlament nemůže nikdo upadnout na ledu. Pouze neopatrný může sklouznout na podlahách vyleštěných chemickými prostředky. Nevylučuji proto, že výpary z nich působí na většinu členů EP a jejich konání. Jak jinak vysvětlit, že pro přijetí rezoluce věnované vzkříšenému Navalnému, založené na křiku a obvinění bez jediného dokumentovaného důkazu, který by měl šanci být vůbec přijat soudem k posouzení, bylo 532 hlasů - za a pouhých 84 hlasů - proti. Fantastická obvinění doprovázená křikem a čtením z detektivky – lži Navalného by nebyl schopen vysvětlit a dokázat, ani s pomocí umělé inteligence Sherlock Holmes. Proč? Novodobé koledy mají za úkol odvést pozornost veřejnosti od záležitostí týkajících se bezprostředně naší představitelné budoucnosti.

Nedej Bůh, aby koleda EP v čest zázraku Navalného a nechápání RF distančně ovládanou EK a NATO, které chtějí ještě více izolovat RF, bez které ale nemohou ani den mlčet a přežít jednu zimu, nevytvořily budoucnost s fotografiemi z EU, které jsem získal z amerického Portlandu: nápisy Fuck the police, dým z lesních požárů, demolované budovy, běsící se dav. Hlasující pro rezoluci EP se očividně zbláznili. Proč tolik obav? Kromě sektorových sankcí požadují zastavení Nord Stream 2 při vědomí, že Ukrajinský plynovod se hroutí, protože je bez údržby. Že Ukrajinská vláda vydírá, vědí špačci na střeše. Vědí, že v případě výpadu dodávek plynu z RF nebude situace v EU s pandemií strachu z covid-19 procházkou rájem. Těžko představitelná zima se může stát peklem pro elity, emocemi nabité a zchudlé občany po volbách a po osvětlení pravdy o stavu hospodářství. EP jedná nezodpovědně i z hlediska geopolitického: zcela ignoruje roli Turecka v kontextu dodávek z Libye až po Kazachstán. Tam se chlubí na instagramu manželka (Žuldys) bratra ex-prezidenta Nazarbajeva (Bolata) bohatstvím, ne rozumem. Ukazuje na své ruce náramek Cartie, Juste un Clou v ceně min. 200 tisíc USD (1752 briliantů s váhou 56 karátů), druhý náramek s 216 brilianty a 2 granáty (v ceně cca 4 miliony 581 tisíc rublů), zatím co by se rodná země měla připravovat na revoluci.

Koledy EP přitahují velké odměny za hloupost. Požadovat dnes od RF, jako tomu bylo v roce 1993, změnu ústavy a odvolání nedávno přijatých změn ústavy na základě hodnocení EP, že nejsou v souladu s mezinárodními standarty a modifikace ústavy byly přijaty nezákonně, představuje vrchol drzosti spojené s debilitou a ignorancí. Proč? Rezoluce byla přijata v okamžiku, kdy se německý dům z karet a obvinění hroutí. Novičok nezabil v Omsku ani v SRN. Zabil ale v roce 1995 nejenom bankéře Ivana Kivelidi (1949 – 1995), ale všechny, kteří vstoupili do jeho kanceláře, včetně zkoumajících jeho trup. EP tak ignoruje vlastnosti ruského novičoku jako bojové látky, koná v běsu a pod tlakem. Nevím, koho. Vím ale, že je jenom otázkou času a odhodlání Kremlu, kdy bude uveden příběh Navalnyj na cestu pravdy a faktů, včetně odchodu RF z PACE a podobných institucí. V nich žijí a odpočívají politické mrtvoly a na startovní povel k dalšímu útoku čekající členové páté kolony RF. Reakce představitele RF v PACE Titova, kterému se zřejmě PACE líbí, je pokrytecká a neomluvitelná. Rusko nebude nijak reagovat, protože rezoluce EP není zavazující a má doporučující charakter pro vedení EU .

Přeloženo z diplomatického jazyka do lidového to znamená, že členové EP včetně Titova, nenesou odpovědnost ani za svá slova, o konání nemluvě. Je při tom jedno, zda má jejich hlas vliv při formování a rozpočtu EK a nemá vliv na pracovní politický program. Skutečností je, že členové EP mohou beztrestně vyvolávat nenávist, fobie a vypouštět rezoluce na základě fantasmagorie. Taková kombinace indikuje úroveň a míru hlouposti a bezmocnosti členů EP a společnosti, která je volí a trpí, včetně ruské. Titov, se mohl přinejmenším zeptat: Dokáží-li výsledky testů v SRN a jinde přítomnost novičoku, a budou-li tyto srovnány s výsledky testů z Omska, kdo, kdy a kde, jak a proč otrávil Navalného po jeho odletu z Omska? Proč?

Protože v hledání pravdivé odpovědi pomáhá neobyčejně rychlá reakce amerických akademických institucí a profesorů – expertů, známých z doprovodu politiky USA. Ti objevili v téže den (17. září) hnutí požadující přidělení Navalnému Nobelovu cenu za mír. Tu zcela znehodnotili Gorbačov (1990) a Obama (2009). Experti nechali svůj objev zveřejnit ruským profesorem působícím v USA Erofejevem v ruštině v ruském protivládním rádio Dožď. Profesor by nebyl profesorem, kdyby neobohatil zvěst svým dodatkem: paralelou s ohodnocením čínského disidenta Liou Siao-po (1955 – 2017). Ten obdržel Nobelovu cenu za mír v roce 2010. Připomenutí společného podkopávání RF a ČLR známého Pax Americana a 5 minutový rozhovor nedovolily Erofejevovi sdělit důležité: Odkud se vzala u pomalých a (prý kriticky myslících) akademiků, schopnost, a kdo ji u nich vyvinul, výborně organizovat profesionální - vojenské a paralelní (re)akce v USA a EU?

Anketa Mělo by Česko přijmout uprchlíky ze shořelého tábora v Řecku? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 17139 lidí

Čtenářům, kteří to neví nebo si nemohou vzpomenout, připomínám, že Navalnyj v témže roce (2010), kdy Nobelova cena za mír čínskému disidentovi testovala nervy KS ČLR, ukončoval speciální kurz v USA na univerzitě Yale. Ta je třetí nejstarší univerzitou USA (po Harvardu a The College of William and Mary, Virginie) a je spojená s tajným, mystikou obestřeným spolkem Skull and Bones. Ani americký investigativní novinář a absolvent Yale, Bob Woodward neodhalil, jak to vlastně s tím spolkem je, k jehož členům patřili prezidenti William Taft, Rockefellerové, Lehmanové, Bushové a další osobnosti, včetně manželů Clintonových. Zájemcům o více doporučuji seznámit se s prací Frederick William Engdahla (1944), amerického ekonoma, historika a novináře, který imigroval před cca 20 roky do SRN.

Nedej Bůh, aby se v Bruselu během boje mezi EU a USA, zatím obchodně – finančním, nenarodil návrh odkoupit (bez nebo se soutěžením) balzamovaného Lenina a vyhrát tak první bitvu nad USA a nad návrhem amerického umělce Davida Datuna. Ten zveřejnil myšlenku, že Lenin nebyl vůdce ruského, ale světového proletariátu. Protože USA jsou na cestě ke komunismu, hledal a našel místo pro Lenina. Ve Washingtonu. Rusové Lenina v Moskvě nechtějí a on ho zachrání. Požadovaných 50 milionů USD na stavbu kopie mauzolea a maličkost, 1 miliarda USD na odkoupení Lenina, představují NIC pro rozpočet EK a podporu demokracie v zahraničí v době jejího ohrožení, nebezpečí a peněz bez úroků. Protože během hodin přislíbili američtí a ruští milionáři žijící v USA co umělec požaduje, EK by tak mohla sama sobě dokázat svoji konkurenceschopnost. Schopnosti EK a myšlenku amerického umělce si dovoluji rozšířit o návrh bezplatného přestěhování všech v RF a Evropě žijících milionářů, liberálů a demokracii oddaných do USA.

Tam by mohli posílit hlas Washingtonu, ve kterém se nechal slyšet prezident Trump: Julian Assange by mohl být pomilován, kdyby (vy)zradil své (ho) informátora (informátory) . Z blízkého New Yorku by si všichni mohli vyslechnout bez časového rozdílu poselství prezidenta Putina světovému společenství a návrh prezidenta Trumpa: Je lepší pozvat Putina na G7, než mu neustále volat, aby (mi) vysvětlil pozici Moskvy. Na golfových hřištích nebo jachtách by mohli liberálové a demokracii oddaní posuzovat šanci na vystoupení Polska z EU a opakování historie: Založení novodobého Polsko-litevského soustátí, ne s EU v týlu, ale s USA v týlu. Dříve se soustátí oficiálně nazývalo Království polské a Velkoknížectví litevské. Běžně se označovalo jako Polsko-litevská unie a bylo od roku 1791 nazýváno Republika obou národů. Státní útvar existoval mezi lety 1569–1795 a skončil 3. dělením Polska. 4. dělení Polsko podle mého hodnocení nepřežije.

A kdo bude mít čas, může sledovat marný boj zástupců Czech-exitů a podobných exitů z EU. Paralelní akce USA a EU ve věci Navalnyj s SRN uprostřed, tlačenou k riziku a ztrátám historického potenciálu a vztahu s Ruskem, potvrzuje jedno z mnoha staro – nových poučení: v geopolitické hře, dnes, jako i v minulosti, hrají první housle Anglosasové. Přitom je jedno, zda bude UK mít smlouvu s EU nebo ne, zda bude Lamanšský průliv hluboký nebo mělký, nebo zda dánský sociální demokrat a člen EP Jeppe Kofod (1974) bude nadále mít beztrestný sex s 15 letými dívkami, tak jako ho měl ve věku 34 let (2008) s 15 letou aktivistkou strany.

Rozehraná partie totiž obsahuje nejenom všechny prvky příprav první a druhé světové války, ale ve spojení s šířením rozpolcenosti v EU, rozehráváním, drážděním a podváděním Rusů právě těmi, kteří se sami rádi podvádějí a klamou, a dětsky naivně, nebo pokrytecky profesionálně věří, že Západ bojuje a žije pro demokracii a lidská práva, se připravuje scéna a stůl pro bohatou nadílku za pokrytectví a hloupost v doprovodu nejenom podzimní koledy EP. Z nadílky budou mít radost USA, bez kterých se siamská dvojčata - EU a zbytek Evropy neobejdou a nemohou (pře)žít. Přežít může Evropa, až bude suverénní.

K tomu může dojít, až USA dojdou na křižovatku, na které všechny cesty vedou do propasti a k rozpadu USA. Rozpadnout se mohou oslabené USA pod tíhou imperiálního břemene a nemožnosti návratu podle pravdy: nikdy nevstoupíš do téže vody nebo řeky. I po rozpadu, jehož dobu neumím odhadnout, stále zůstane otázka pro Evropskou levici: Jak se osvobodit z geopolitické klece konstruované nadnárodními korporacemi, jimi distančně řízenou a plovoucí na moři, které patří všem obyvatelům Planety, ale je kontrolované především vojsky hegemona v odcházení. Dnes se mi jeví, že USA jsou na cestě, ale ještě ne na křižovatce.

Proto všem vlastencům a Slovanům doporučuji si vzít příklad z posledních slov vánoční koledy: Co mně dáte, to vezmu, třeba trochu kaše, vždyť je všechna vaše… a to že mi nic nedáte, hlavně si mě nahněváte, otluču vám všechny hrnce, co v polici máte . A Rusům dodatečně: všechny blízké souputníky Navalného do vězení, jestli opravdu vyvezli z Omska láhve od minerálky nebo padělek ruského novičoku. Souhlasu netřeba.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jan Campbell: Trefy do černého Jan Campbell: Kdo se postaví Polsku? Jan Campbell: Trojice Boží a koronavirová Jan Campbell: Běloruský tanec

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.