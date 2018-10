Jan Dočekal: První představení Studia BEKANEŠŠ

Už před polovinou devadesátých let jezdívali k výtvarníkovi Zdeňku Šplíchalovi na chalupu přátelé umělci. Tam, ve Stříteži na dohled od Třebíče, kuli nejlepší možné „pikle“ potěchy z projevů tvořivosti.

Větší měrou mezi nimi bývali členové výtvarné Skupiny 4 (vznikla v roce 1965, činnost ukončila po jednapadesáti letech, v roce 2016), a jejich tvořící spřízněnci. V roce 2003 své srpnové setkání poprvé označili jako Sympozium Střítež. Konají je dosud. V posledních letech za účasti členů Unie výtvarných umělců – Klubu výtvarných umělců Horácka ve Žďáru nad Sázavou – grafika Petra Bendy, fotografa Antonína Kanty, malíře Milana Nestrojila, malíře Zdeňka Šplíchala a šperkaře a sochaře Miroslava Štěpánka (Kanta, Šplíchal a Štěpánek jsou také členy Sdružení Q v Brně a Nestrojil se Šplíchalem rovněž unijního Spolku výtvarných umělců Vysočiny v Jihlavě). Při sympoziu v srpnu 2016 se rozhodli vystupovat pod názvem složeným ze svých příjmení – Studio BEKANEŠŠ. S výstavní premiérou studio nespěchalo. Pod titulem První představení ji až v minulých týdnech letoška (od třetí třetiny léta do konce září) zpřístupnilo Muzeum Vysočiny v Jihlavě ve své historické budově na Masarykově náměstí.

Studio BEKANEŠŠ poprvé

S vědomím souvislostí se světem, ve kterém žijeme, s jeho mnohovrstevnatostí, se setkáváme a míjíme mnoho lidí, stylů a myšlenek. Vstupujeme tak každý den fyzicky a virtuálně do světa plného nových událostí a konstelací, které na nás doléhají. Tato skutečnost nenechává umělce, v našem případě výtvarníky, lhostejnými. Každý reaguje na tyto výzvy dle svého naturelu a technologických možností. Společná studiová práce několika výtvarníků pak navíc přináší do tvoření nové impulsy, dynamiku a osvěžení v tříbení názorů a posouvání kreativity členů do oblastí, které obohacují všechny účastníky, včetně diváků této výstavy.

Výstava První představení / Studio BEKANEŠŠ – Petr Benda *1968, Antonín Kanta * 1952, Milan Nestrojil *1947, Zdeněk Šplíchal *1948, Miroslav Štěpánek *1953) v jihlavském Muzeu Vysočiny je příležitostí nahlédnout do společných aktivit výtvarníků, kteří žijí v Třebíči, ve Velkém Meziříčí a ve Žďáru nad Sázavou – Hamrech. Všichni mají již za sebou dlouhou samostatnou tvůrčí dráhu, přesto Studio BEKANEŠŠ vzniklo teprve v roce 2016 na výtvarném sympoziu ve Stříteži u Třebíče. Tato sympozia jsou jakousi výtvarnou laboratoří či experimentální tvůrčí dílnou. Na sympoziích členové studia s hravostí tvoří společné práce a ověřují si nové kreativní možnosti v duchu současných tendencí ve výtvarném umění, možnosti, které při individuální tvorbě nelze časově a technicky uskutečnit. Jedná se vlastně o pokračování školy hrou s nápady po vzoru nezapomenutelné Školy výtvarného myšlení Igora Zhoře (1925 – 1997), kterou několik členů studia v osmdesátých letech minulého století absolvovalo. Vystavené práce jsou více skicami než vážnými uměleckými díly. Ale to je smyslem společných prací, ze kterých nakonec mohou vzniknout opravdová díla. Vystavené práce ze sympozií jsou doplněny ukázkami individuálních prací jednotlivých autorů studia.

