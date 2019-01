Jan Mrvík: Papírová fakturace zdražuje aneb vyplatí se ještě vydávat papírové faktury?

Není daleko od hranice, kdy vystavit papírovou fakturu bude dražší, než cena za zboží či službu ke které je tato faktura vystavena. A kdeže tato hranice může ležet? Třeba už nedaleko hranice 50 korun. Potom vystavit fakturu za zboží na 50 korun je jako dát toto zboží zadarmo. Když se vystaví faktura za zboží na 100 korun tak je to vlastně za půl zdarma. Dalším přístupem je připočíst náklad na fakturu k ceně zboží a rozloučit se konkurenční výhodou v podobě ceny. Dává to ekonomický smysl, nebo je to pastva pro úřad?

Existuje však i faktura s náklady za desetinu ceny papírové faktury. Je to elektronické faktura. Na trhu je dnes celá řada řešení, jakým způsobem vystavit elektronickou fakturu. Od jednotlivých dokumentů na dílčích portálech, přes PDF verzi s elektronickým podpisem, až po komplexní fakturační proces v EDI, alias elektronickou fakturaci. Pokud firma vydává desítky dokumentů měsíčně, postačí ji forma webového EDI. Pokud stovky faktur měsíčně, EDI formou služby, nebo samostatného řešení je na místě. Nejen že se výrazně sníží provozní náklady na fakturační proces, na vytvoření a zaslání jednotlivých faktur, ale také na zpracování objednávek, dodacích listů či přejímek zboží. Navíc je po ruce i jejich elektronická archivace s auditní stopou pro účely zákona o DPH. Podle zákona o DPH, je elektronická faktura rovna papírové.

Tak proč krátit zisk vystavováním papírových faktur?

Jan Mrvík, výkonný ředitel společnosti EDITEL

autor: PV