Jan Urbach: Čaputová může svými výroky poškozovat vztahy s jinými státy

Předseda Národní rady Slovenské republiky Andrej Danko řekl v rozhovoru pro agenturu SITA, že prezidentka Zuzana Čaputová by neměla zasahovat do vnitřních záležitostí okolních států. „Některá vyjádření nás ústavních činitelů mohou poškodit vzájemné dvoustranné vztahy,“ řekl. Na nejbližším setkání se prý o tom bude snažit Čaputovou přesvědčit.

„Na tom nejbližším se budu snažit apelovat, že můžeme mít jiné názory na různá politická zřízení, ale když mně vystrašeně telefonuje ministryně zemědělství Gabriela Matečná, že probíhá certifikace vepřového masa do Číny a Slovensko má ve vzájemném obchodě zápornou bilanci, myslím si, že individuální hrdost na útok na Čínskou lidovou republiku není na místě,“ prohlásil Danko. Zuzana Čaputová před několika dny hovořila s čínským ministrem zahraničních věcí Wang I a kritizovala údajně zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v Číně. Zmiňovaná ministryně Matečná již k tomu prohlásila, že je to cesta k zavírání dveří do Číny pro slovenské podnikatele. Připomeňme také, že Čaputová se kriticky vyjadřovala k vnitrostátním záležitostem Maďarska a Polska při návštěvách těchto států. Maďarský tisk o ní potom psal jako o „agentce Sorose“.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV