Jan Veleba: Rovná páteř Miloše Vystrčila

Laik žasne, odborník se diví – tak by se dala shrnout do krátkého hesla politika Miloše Vystrčila, kterého v posledních senátních volbách 2016 ve volebním obvodě Jihlava volilo 8.144 voličů, respektive 7,9% , aby se v roce 2019 po smrti Jaroslava Kubery stal jeho předsedou a převzal roli druhého nejvyššího ústavního činitele České republiky.

Pro porovnání, prezidenta republiky Miloše Zemana, nejvyššího ústavního činitele, hlavu státu volilo v lednu 2018 2,8 milionu občanů, což je 51,36%.

Samozřejmě, volba prezidenta republiky je celostátní, přímá. Volby do Senátu jsou záležitostí regionální - v případě pana Vystrčila to byl volební obvod Jihlava se 103 tisící zapsanými voliči. O to lépe se ale dělá osobní kontaktní kampaň, o to víc lidé kandidáta znají, atd. No a výsledek, každý nechť si každý udělá závěr sám.

Tolik úvodem suchá čísla a nyní několik postřehů a souvislostí k páteři Miloše Vystrčila. Jsem bývalý senátor, který kandidoval do horní komory Parlamentu ČR v říjnových volbách 2012 jako fyzická osoba a od svých voličů jsem obdržel 13.500 hlasů. Není to mnoho, ale pořád to je výrazně více než dosáhl současný předseda Senátu, který si hraje na Havla, čte z papírku a sděluje světu, že je Thajwanec. Vědomě bourá oficiální zahraniční politiku České republiky a rozeštvává společnost. Možná že i on dodává energii a drzost starostovi Řeporyj Novotnému, který si veřejně přeje smrt prezidenta Zemana a premiéra Babiše a také kandiduje do Senátu. Korunu všemu dává paní eurokomisařka Jourová, která prezentuje Vystrčila jako muže, který se nehrbí a snaží se dát našemu thajwanci punc legitimity na místo toho, aby svá moudra aplikovala sama na sebe a přestala se hrbit před obchodními kapitálovými skupinami, které drtí naše potravináře, zemědělce a vytváří hospodářský prostor nadnárodním společnostem. Přesně tato oblast je její agenda, na kterou evidentně nestačí a tak hurá s Vystrčilem na Čínu!

Na takové levárny je potřeba mít silný žaludek a ohebnou páteř, Obojí, zdá se, předseda Vystrčil má a nemusí to být jenom výlet na Thaj wan, Zůstaňme u nás doma, povím vám jeden příběh politického umění a vytříbeného jemnocitu pro demokracii a spravedlnost páně Vystrčila, kterak znevážil a ponížil jednu z žijících legend, Vladimíra Remka, našeho prvního a jediného kosmonauta. Vybral si k tomu skvělé datum, výročí 100 let od vzniku Československa.

Tehdy senátor Václav Homolka zpracoval návrh na státní vyznamenání Vladimíra Remka, důvodů bylo hned několik:

Vladimír Remek je Čechoslovák (otec Slovák, matka Češka)

Bylo 40. výročí letu Remka do vesmíru a my jsme byli třetí zemí světa po USA a SSSR, která měla svého kosmonauta

V roce 2018 slavil Vladimír Remek životní jubileum 70 let

Byl poslancem Evropského parlamentu a významně se podílel na umístění evropského navigačního systému GALILEO do České republiky

Stále aktivně pracoval s mládeží při popularizaci vědy a techniky, ve světě byl a je uznávaným odborníkem, ale i člověkem přispívajícím k dobrým vztahům mezi kosmonauty a astronauty všech zemí, čímž šířil dobré jméno naší republiky po celém světě

To všechno jsou fakta, z nichž vyplývá, že Vladimír Remek byl ideálním kandidátem na návrh na státní vyznamenání právě v roce 2018. Jak se však ukázalo, ne tak pro Miloše Vystrčila, který se zákulisním jednáním postaral o zamítnutí návrhu a ponížení této osobnosti.

Jak to náš pan senátor, nynější rádoby hvězda mezinárodní politické scény, dokázal? Jednoduše, počkal si. Nejprve až Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu a lidská práva záměr předkladatelů navrhnout Vladimíra Remka na státní vyznamenání prodiskutoval, nikdo se nevyjádřil negativně.

Následovalo podání návrhu Stálé komisi Senátu pro udělování státních vyznamenání, řádně v termínu, navrhovatelem byli senátoři Václav Homolka a Jaroslav Doubrava (oba byli do Senátu zvoleni opakovaně, což svědčí o podpoře občanů).

O zařazení návrhu do programu jednání Pléna Senátu rozhoduje Organizační výbor hlasováním a ten ho pustil do jednání bez připomínek. Jednání Organizačního výboru se zúčastnil jeden z navrhovatelů, Václav Homolka, a zde zástupce ODS Miloš Vystrčil naznačil, že má připomínku, ale nechá si ji až na vlastní jednání Pléna.

A pak to přišlo. Tam padly argumenty, že Remek je členem komunistické strany a je stále politicky činný, což ani jedno nebyla pravda, řečeno dnešními slovy „osmitisícového“ volebního mandátu druhého nejvyššího ústavního činitele, byla to lež. Tehdy už Vladimír Remek nebyl členem komunistické strany, stejně jako řada senátorů, kteří návrh potopili.

Sečteno a podtrženo pravicová část Senátu za pomoci několika senátorů ČSSD, kteří se při hlasování zdrželi, návrh na státní vyznamenání prvního našeho kosmonauta zamítli!

Zde mně dovolte zařadit citaci zpracovatele návrhu, mého bývalého kolegy, senátora Václava Homolky: „Miloš Vystrčil jako organizátor této zákulisní akce přišel po hlasování k mé zasedací lavici, kterou jsem sdílel s kolegou Velebou, a začal vysvětlovat, co ho k tomu vedlo. Argumentoval nezařazením sestry bratří Mašínů mezi vyznamenané. Podle něj to bylo jedna jedna a vyčetl nám, že jsme nevyjednávali a je to vlastně naše vina, když Remek neprošel. Bylo na něm ale vidět nečisté svědomí.“

Tolik pro přiblížení, jak to v zákulisí „velké politiky“ chodí. Bývalý prezident Václav Klaus, otec zakladatel ODS, určitě není levicový politik, ale neváhal nazvat cestu předsedy Senátu jako klukovinu a nezodpovědnost. K tomu buch dodal, že je to může být i pokus o zviditelnění a záchranu ODS, pravda, poněkud humánnější než dělá starosta z Řeporyjí. Největší umění v jakékoliv lidské činnosti je najít správnou míru věcí. Právě v tomto umění současný předseda Senátu prokázal, že je amatér a že to neumí, zato je Tchajwanec.

Jan Veleba

