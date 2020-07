Jan Vítek: Stolec pro Michelle, trafika pro Baracka?

Smazal jsem už desátou první větu a kapituloval. Nebylo to poprvé, co jsem narazil na tvůrčí blok, jak se říká stavu, kdy víte, co chcete napsat, ale slova stávkují. Ve filmech se autoři napájí whisky a opájí kokainem, aby je přilákali, ve skutečnosti však spíš lezete ze zoufalství po zdi. Mít u sebe zbraň v takovém rozpoložení je životu nebezpečné.

Zkusil jsem vše, kromě pokusu odebrat se do mohamedánského ráje, a zjistil jsem, že mně nejlépe pomáhá procházka a rozhovor s mým druhým JÁ, neboť z diskuse vzchází světlo, jak říkají Francouzové. V daném případě jsem si chtěl také upřesnit, co mohu říct z toho, co mi svěřil Jack, a co musím zamlčet, abych neprozradil zdroj.

Byl podvečer, když jsme oba vyrazili z našeho činžáku, přilehlý park ozařovalo tlumené světlo napodobenin luceren z dob rakousko-uherského mocnářství.

„Proč Je Trump na válečné stezce proti Obamovi?“, začal jsem otázkou, která mne nejvíce blokovala. „Co mu brání, aby vytáhl prodej uranu, v němž jedou všichni. Co se stane na demokratickém sjezdu? Vymění Bidena? Proč…“

„Zadrž,“ přerušilo mne druhé JÁ (dál 2JÁ). „To je na přednášku, ne na pokec.“ Za prvé, Obama spáchal nejvyšší zločiny, jakých se president může dopustit. Použil federálních orgánů a špionážních služeb, aby během prezidentské kampaně v roce 2016 sledovaly Trumpa a sbíraly na něho kompromitující materiály. To byl počinek Russiagate, vymyšleného skandálu, který svázal Trumpovi ruce během prvního mandátu. Obamovi lidé šířili lži ve sdělovacích prostředcích po celou dobu Russiagate. Vydírali a nutili jeho blízké spolupracovníky, jako byl jeho poradce pro národní bezpečnost generál Flint, aby vypovídali proti presidentovi. Když odmítli, obžalovali je z nějakého výmyslu a potrestali. Flintovi hodili na krk, že lhal před kongresovým výborem.“

„Flint se přiznal.“

„Jenže nikdo už neřekl, jak Flinta zmáčkli. Ukázali mu špínu na jeho syna, drogy, dívenky, a dali mu na vybranou. Flint byl teď rehabilitován. Uvidíš, že se vynoří hodně vysoko. Trump umí ocenit loajalitu.“

„OK. Flint je stejně malá ryba,“ přisvědčil jsem. „Aby Trump tutově vyhrál, na to je třeba super špína, něco

jako těch jednapadesát procent americké uranové společnosti, co prodali ruskému Rosatomu. Biden, tehdy Obamův vicepresident, kšeft vyčmuchal, Bill Clinton jako ex-prezident ho dojednal, Obamova ministryně zahraničí Hillary protlačila byrokracií, prezident Obama posvětil a Clintonova nadace si nesmírně zlepšila konto. Proč Donald tu aféru nevytáhne na světlo boží. Udělá to bum, padnou čtyři demokratičtí hlavouni a Donald bude mít zelenou. Kdo mu v tom brání?“

„Rusové, musel by požádat Putina o pomoc, protože jenom on může dát svolení k právní spolupráci. Bez ruských dokumentů a bez výpovědí pracovníků Rosatomu je kauza nulová a neplatná. Mám pocit, že by se to Rusům moc nezamlouvalo… Měl by ses raději zajímat, proč se Michelle rozhodla se, že bude viceprezidentkou. Víš, co je to Nejvyšší soud?“

„Něco si pamatuji ze školy….“

„Tak si možná vzpomeneš, že má devět soudců, kteří přijímají rozhodnutí prostou většinou…Ne, nepřerušuj mě, musím to vzít po pořádku,“ 2Já zvýšilo hlas. „V pravomoci Nejvyššího soudu je rušit federální zákony, zákony států Unie, jestliže se neslučují s ústavou, federálními zákony či mezinárodními smlouvami. Ve sporných případech upřesňují výklad Ústavy a zákonů, čímž vytvářejí precedenty pro americkou justici a ovlivňují svými rozhodnutími právní a společenské normy ve Spojených státech. Členy do Nejvyššího soudu Spojených států amerických jmenuje prezident a jsou schvalováni senátem. Je zvykem, že členové Nejvyššího soudu jsou ve funkci do konce života, do rezignace, či odchodu do důchodu, nemohou dostat padáka. Zkrátka, být členem Nejvyššího soudu jednou z nejprestižnějších funkcí ve státě“…..

„Co bys bral raději?“ přerušil jsem 2JÁ, protože mi napadla strašně důležitá otázka a nechtěl jsem ji zapomenout. „Oválnou kancelář v Bílém domě nebo kamrlík na Nejvyšším soudu?“

„Kamrlík.“

„Proč? Pověz mi jeden jediný důvod, který považuješ za nejpádnější?“

„Integrita.“

„Přelož prosím.“

„Nejvyšší soudce nemusí nikomu, ani prezidentovi, zkrátka nikomu nemusí lézt do prdele… Nejstarší členkou je devadesáti šestiletá demokratka Ruth Bader Ginsburgová“, navázalo 2JÁ na nedokončený výklad. „Je těžce nemocná, má rakovinu, ale nechce uvolnit místo, dokud bude prezidentem Trump, protože by ji nahradil republikánem a tím pádem by konzervativci v tribunálu měli pohodlnou většinu. Udělali by z liberálů statisty. Té pohromě se dá zabránit, když Biden vyhraje, když Ginsburgová do té doby nechytne Covid a když Barack, který má právnický titul… “

„Geniální!“ zajásal jsem. „Kdo to vymyslel?“

„ Biden.“

„Není možné!“

„Proč ne? V politických pletichách se starý Joe vyzná, dělal je celý život. Nesmíš ho podceňovat. Tak blbě na tom ještě není, aby nepochopil, že bez Michelle nemá šanci. Je mladá, populární jako filmová hvězda, je žena a barevná. Co víc by si americký volič mohl ještě přát?! Joe ale také ví, že se musí dobře postarat o Baracka, aby Michelle kývla.“

„A co Barack, vzal to?“

„Myslíš to vážně nebo si děláš srandu? V Nejvyšším soudu bude Barack za větrolamem, který žádné tornádo nezničí. A víš, co je příslovečná třešnička na tomhle demokratickém dortíku, kterou Michelle slupla jako malinu? Biden do roka po zvolení dobrovolně a rád odstoupí, protože už teď je dementní až to bučí. Krátce po té, co prosadí nanebevstoupení Baracka odejde, na to můžeš vzít jed. Hillary bude vládnout Bílému domu a Barack bude mít rozhodující hlas v Nejvyšším soudu. Pod jejich ochranou bude ve washingtonském bahně klid a teplíčko, Hillary a Bill Clintonovi si užijí spokojené stáří v blahobytu z kšeftíků a nadace, co mají jako kasičku na stará kolena... Bude to jako v nějakém hollywoodském trháku… hrdinové cválají na svých ořích vstříc zapadajícímu slunci, jehož paprsky jim vytváří kolem hlavy svatozář. Politics is just a gigle,“ řeklo moje 2JÁ s neskrývaným sarkasmem. Politika je jen srandička.

Možná. Moc mi ale do smíchu není, když si představím, že „srandička“ manželů Obamových může trvat až do roku 2029.

Doma jsem si uvařil pravého českého turka a zapálil cigaretu ubalenou z dýmkového tabáku. Byl jsem v sedmém nebi, protože v tu chvíli mě napadl titulek.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

