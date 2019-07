Jan Ziegler: Dvanáct německých měst ohrožuje bezpečnost Evropy

Na tuto záležitost upozornil web iDNES.cz (viz). Dvanáct německých měst založilo spolek Města bezpečné přístavy, jehož členem je i metropole Berlín. Spolek má sloužit výměně informací mezi městy, která chtějí přijímat a integrovat běžence nad rámec svých dosavadních povinností. Zároveň se stal nástrojem pro prosazení změny německé i unijní migrační politiky. Evropská unie by také podle něj měla ukončit spolupráci s libyjskou pohraniční stráží, která migranty z Afriky v rámci svých možností zadržuje. Připadá mně to jako kombinace naivity a šílenství.

Proč? Na toto nebezpečí už dříve s odkazem na statistiky Europolu upozornil europoslanec Tomáš Zdechovský, který poukázal na fakt, že jen v roce 2017 se do zemí EU mohlo dostat až 200 tisíc potenciálních teroristů. „Jsou to lidé, kteří se do Evropy dostali na padělané nebo ukradené doklady. To nemůžeme to tolerovat, protože je to pro nás značné bezpečnostní riziko,“ zdůraznil Zdechovský.

To je přesně ono, mám rovněž dojem, že zástupci německých měst si neuvědomují nebezpečí, které znamená nekontrolovatelná migrace. Nejsem proti poskytnutí pomoci Těm, kteří ji opravdu potřebují. Vždyť i v některých českých městech žijí například syrští křesťané, kteří ze své země utekli před islamistickým terorem, pracují, dodržují naše pravidla a nejsou s nimi žádné problémy.

Jenomže pokud budeme nadšeni z každého, který se k nám dostane protiprávně, tak je to špatně. Už jen proto, že se porušuje schengenská dohoda, jejíž pravidla jsou jasná a nikdo by neměl překročit její vnější hranice bez platných dokladů. Jestliže budou do Evropy přicházet lidé bez prověření, bez kontroly totožnosti, tak si zaděláváme na pořádný průšvih. Vždyť mezi imigranty jsou rovněž potenciální islamističtí teroristé, zločinci atd. Takoví lidé u nás nemají co dělat.

Nesouhlasím rovněž s námitkou, že činnost dotyčného spolku je vnitřní záležitostí Německa. Byla by, kdyby Němci zaručili, že pokud imigranta, který někoho oloupí, okrade, znásilní atd., potrestají a pak okamžitě vyhostí mimo Evropu. Jenomže to se neděje, a právě v rámci Schengenu se mohou po Evropě pohybovat i zločinci. Nedávné znásilnění mladé dívky migrantem, který se k nám dostal z Německa, v Terezíně, je toho důkazem. Proto činnost spolku Města bezpečné přístavy považuji za škodlivou a nebezpečnou.

Jan Ziegler

