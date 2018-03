Jan Ziegler: Nikulin byl právem eskortován do USA

Tak Rus Jevgenij Nikulin, podezřelý z hackerství, je už ve Spojených státech amerických, kde ho čeká spravedlivý soud. A já mám z našich představitelů, kteří nepodlehli brutálnímu ruskému nátlaku, velkou radost. To je moc dobrá zpráva a vzhledem k tomu, že je dneska Velký Pátek a já jako katolík držím přísný půst, tak ji oslavím až zítra a pořádně. Jsme svobodnou zemí, které se nevládne z Kremlu. Většina slušných Čechů má z toho radost, a ta menšina Putinových poskoků má holt smůlu.

Podle serveru iDNES.cz Rusa zadržela česká policie předloni v říjnu v Praze na základě amerického zatykače, který ho spojuje s celkem devíti skutky z let 2012 až 2013. Údajně se dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox. Nezákonným způsobem se Nikulin měl také zmocnit osobních údajů milionů lidí. Myslím si, že Rus nakonec skončí jako IT odborník v americké CIA.

O vydání Nikulina požádala také ruská strana a zdůvodnila to jeho údajnou internetovou krádeží v hodnotě několika desítek tisíc korun z roku 2009. S nejvyšší pravděpodobností se jedná o účelovou lež a trapný pokus ruské tajné služby FSB dostat svého elitního agenta a počítačového experta domů. Jsem rád, že se tak nestalo.

Česká republika v Nikulinově případu postupovala v souladu s právem. České soudy potvrdily, že může být vydán jak do Států, tak do Ruska a jeho žádost o azyl jako neopodstatněnou zamítl definitivně tento týden Ústavní soud. Ministr Pelikán již dříve avizoval, že v záležitosti vydání se rozhodne podle míry závažnosti žádostí a logicky upřednostnil americkou. USA jsou také našimi spojenci v NATO, a pokud chceme, aby naši spojenci v Severoatlantické alianci se k nám chovali slušně, musíme být rovněž vstřícní k nim.

Citelnou porážku utrpěl prezident Miloš Zeman, který lobboval za Nikulinovo vydání do Ruska, ale česká hlava státu nemá v takových věcech žádné pravomoci. Nicméně pokud by měl být dočasný obyvatel Pražského hradu stíhán za velezradu, tak mnohem závažnější je jeho zasahování do této kauzy, než hledání novičoku v České republice, kterým pověřil BIS. I když možná měl tento úkol svěřit svému mluvčímu Jiřímu Ovčáčkovi, jinak to nadmíru úspěšnému hledači Peroutkova článku Hitler je gentleman. Zeman se evidentně snažil poškodit svoji zemi, ovšem je to jenom takový lepší kladeč věnců. Každopádně, jak zní ohlasy v diskusích na webech a sociálních sítích, v Kremlu z něho radost nemají. Teď jde jenom o to, kdo pojde do Moskvy k Putinovi pro přísné pokárání, jestli on sám nebo jeho řídící důstojník Nejedlý.

Zemanovi také poslala nějaký srdcervoucí dopis Nikulinova matka, ale nedojala mě ani v nejmenším. Její povedený synáček má, co si zasloužil. On patřil ke zlaté ruské mládeži, která si myslí, že může všechno. Jeho přátelé ho před cestou do zahraničí varovali, že mu hrozí zatčení a vězení. On se jim vysmál. Inu kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. A je to varování pro všechny Rusy, pokud je na Vás vydán mezinárodní zatykač, České republice se vyhněte zdaleka.

Jan Ziegler

