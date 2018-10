Jan Ziegler: Soud osvobodil policistu aneb vítězství zdravého rozumu

Motorista Berka měl zákaz řízení, nereagoval na výzvy k zastavení a pokusil se policistům ujet. Vaic mu potom služebním autem zatarasil cestu a Berka se přitom těžce zranil. Podle mého názoru se v žádném případě nejednalo o nepřiměřený zákrok, protože Berka svoji bezohlednou jízdou ohrožoval další lidi. A to, že bezohlední řidiči včetně motorkářů dokáží i zabíjet nevinné lidi, je všeobecně známo.

Představa, že by soud dotyčného strážce zákona odsoudil za neúmyslné ublížení na zdraví je děsivá. To by byl jenom návod pro gaunery, že si mohou na silnicích dělat, co chtějí. Policejní hlídky by tomu jen přihlížely a bály se zakročit. A to snad nikdo rozumný nechce. Já i po zhlédnutí videa se zákroku trvám na tom, že byl přiměřený a na místě.

Takto společnost vyslala jasný signál, že porušování zákonů a necitelnost se nevyplácejí. Ano, Berka byl zraněn, ale nikdo ho nenutil ujíždět policistům, a navíc on sám rovněž mohl svoji brutální bezohledností někoho zranit a klidně i zabít. Proto je vždy lepší, když je takový darebák zpacifikován dřív, než stačí někomu ublížit. A žádný normální stát nedovolí, aby jeho občané beztrestně porušovali zákony. Osvobozující rozsudek považuji za vítězství zdravého rozumu a dal mně také víru, že s naší justicí to není zase tak špatné.

autor: PV