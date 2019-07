Jan Ziegler: To koukáte bolševici, kdo vám chodí po Měsíci

Tento velký boj nakonec vyhrály USA nad tehdejším Sovětským svazem. Dnes je to padesát let, kdy Američané jako první lidé na světě stanuli na povrchu Měsíce. Češi tenkrát slavili a bavili se na úkor Rusů.

Vesmírné soupeření nakonec dopadlo ve prospěch Američanů, přestože Sověti nad nimi měli zpočátku náskok. Nemá cenu tady opakovat známé skutečnosti, v každém případě to byl mimořádný úspěch lidského ducha, ale zajímavé by bylo zjistit, jaké tenkrát byly reakce Čechů? Vím, že drtivá většina lidí tenkrát obecně fandila Američanům a Rusům přála jen to nejhorší, protože nás v srpnu 1968 okupovali.

A samozřejmě příležitost k tomu byla i tehdy 16. července 1969, kdy americká loď Apollo 11 dopravila k Měsíci jako první lidskou osádku. Strejda mně vyprávěl, jak byl v té době u jednoho kamaráda na nějaké oslavě a přítomní se na to v televizi dívali. Všichni pak jásali, tleskali, objímali se a připíjeli si na tuto fantastickou událost. A tak tomu bylo na mnoha místech. Češi se radovali z toho, jak to ti amíci těm rusákům natřeli.

A to by nebyli Češi, kdyby si při této příležitosti nevymysleli různé vtípky a legrácky jako například, proč nebyli Rusové první na Měsíci, protože tam tanky nedojedou apod. Ale originální byli v Českých Budějovicích, kde někdo před obchodní dům Brouk a Babka, místními zvaný broukárna, napsal na chodník velkými písmeny: „TO KOUKÁTE BOLŠEVICI, KDO VÁM CHODÍ PO MĚSÍCI. To zkrátka nemělo chybu. A rád uvítám nějaké další osobní vzpomínky z té doby.

