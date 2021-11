Jana Zwyrtek Hamplová: Svazek obcí Čistá Odra z Beskyd triumfuje. Porazil stát a nebude vracet dotace

reklama

Ten ve středu zrušil veškeré soudní rozsudky a prohlásil, že stát jednal vůči svazku protiústavně, zasáhl do jeho majetkových práv a porušil právo na spravedlivý soudní proces

Nález bude mít výrazný vliv na hodnocení pojmu „transparentnost“ při zadávání veřejné zakázky

Je tedy významný pro všechny obce, města i kraje

Až poslední soudní instance dala svazku Čistá Odra za pravdu. Soudní spor, který trvá už několik let, a ve kterém od počátku zastupuje svazek advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, specializující se na právo samospráv už přes dvacet let, končí triumfem svazku obcí.

Svazek obcí Čistá Odra v roce 2010 první část kanalizace v Ostravici a Frýdlantu nad Ostravicí Nové Vsi, a vše proběhlo podle plánů a bez potíží. Také výstavba etapy druhé na území města Frýdlant nad Ostravicí v místní části Kamenec a Vyhlídka vypadala bez problémů. Na tuto akci dostal svazek dotaci ze Státního fondu Životního prostředí ČR. Fond soudržnosti poskytl přes 57 milionů korun, Státní fond Životního prostředí dodal přibližně 3,4 milionů korun. Celkem vyšla výstavba kanalizace v městských částech Kamenec a Vyhlídka o délce 13,5 kilometrů na 80 milionů korun.“ Smlouva o dotaci byla podepsána koncem července roku 2012. Svazek využil tehdy platné právní úpravy, tzv. zúžení počtu dodavatelů losem, což bylo tehdy naprosto běžnou praxí. Přihlásilo se 28 firem, které splňovaly dané podmínky. Byla jim přidělena čísla, a to na základě toho, kdy doručily svou nabídku. Náhodným losem, ovšem za přítomnosti státního notáře a certifikovaným losovacím zařízením s pečetí, bylo vybráno deset z nich. Těchto deset pak obdrželo projektovou dokumentaci k vypracování nabídky a podle nejnižší ceny za zhotovení díla vybrala svazek vítěze. Jediným kritériem pro získání této zakázky byla tedy cena. Veškeré kroky byly pod drobnohledem Státního fondu životního prostředí. Ten vše schválil a poslal peníze, tedy sto procent schválených dotací. Dotaci začal ale s odstupem let vyšetřovat Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, a to na základě podnětu Ministerstva životního prostředí, a to proto, že dle jejich názoru mohlo dojít k porušení rozpočtové kázně při průběhu losování. Přes závěr, že nebylo nalezeno žádné objektivní porušení při výběru uchazečů, teoreticky mohlo dojít k ovlivnění. Následoval výměr na vrácení 14,5 milionů korun, a v obdobné výši hrozilo penále. Celkem tedy svazek ohrožovala platba 30 milionů korun. Na to by se musely složit obce, které jsou členy svazku, tedy Ostravice a Frýdlant nad Ostravicí. Obce měly několik let obstavený majetek, měly omezené možnosti žádat o dotace. Odvolání proti platebním výměrům byly zamítnuty, správní žaloba byla také zamítnuta, kasační stížnost také. Na doporučení advokátky se obrátil svazek na Ústavní soud, který jí ve středu dal za pravdu, a veškeré rozsudky zrušil.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová: „Ústavní stížnosti jsem se velmi věnovala, a samozřejmě jsem velmi ráda, že mé argumenty u soudu uspěly. Věc byla právně poměrně složitá, protože podání k ústavnímu soudu má svá specifika – on totiž nehodnotí věc jako celek, od toho jsou klasické soudy, ale pouze to, zda bylo zasaženo do ústavních práv. A v případě Čisté Odry došel k názoru, že ano. Podstatou bylo to, že soud důrazně vytknul kontrolním orgánům, že nepřistupovaly k případu Čisté Odry individuálně, a proto přehlédly vše, co svědčilo v její prospěch, například že ÚOHS neshledal žádné chyby, že nikdo z účastníků si nestěžoval, a povšiml si řady dalších věcí, na které jsme od počátku upozorňovali. Ve své podstatě vyslovil, že úředník, který kontroluje, si nemůže jen myslet, ale musí své závěry dokázat i právně a logicky a věrohodně odůvodnit. Ústavní nález bude sloužit výkladově ke všem podobným kontrolám na území České republiky. Lze usuzovat, že výrazně ovlivní praxi právě v dotačních výměrech, které vydávají finanční úřady často mechanicky, a může proto samosprávám výrazně pomoci. Až nález obdržím, budu o něm obce a města a kraje informovat. Považuji ho v otázkách hodnocení pojmu „transparentnost“ za přelomový.“

Jak zdůrazňuje advokátka, nejhorší na těchto případech je výdrž. K podání ústavní stížnosti dokonce motivovala svazek tak, že nežádá honorář, pokud stížnost neuspěje.

„Ano, teď patrně honorář dostanu“, říká s úsměvem.“ Ale největší dárek dostal svazek, a hlavně všechny samosprávy, které čerpají dotace. Ústavní nález nabádá kontrolující k individuálnímu přístupu, že vše musí být vždy řádně a komplexně odůvodněno, a dokonce označil jednání proti svazku nejen za nedůvodný zásah do majetkových práv, ale také za porušení práva na spravedlivý proces. Tímto výrokem Ústavní soud rozhodně neplýtvá.“

Ostravice i Frýdlant přivítali zprávu o ústavním nálezu s nadšením, a přiznávají, že už ničemu nevěřili. O to větší byla radost. Až se z té dobré zprávy vzpamatují, přijde zúčtování. „Jistě, stát by měl teď nahradit vše, co svým nezákonným jednáním způsobil´,“ říká advokátka Jana Zwyrtek Hamplová.

Boj trval svazku pět let.

