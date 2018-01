Jaromír Petřík: Zemanovi a Babišovi odpůrci nazývají jejich příznivce starými německými nacisty

V tomto článku se Aleš Presler kriticky vyjadřuje k odpůrcům prezidenta Miloše Zemana, Babiše a Okamury tedy tzv. „Pražské kavárně“, jejichž příznivci se nejvíce ohánějí západní demokracií, ale ve skutečnosti svoje názorové odpůrce v diskusích agresivně napadají a všemožně urážejí. Standartem se stalo, že každého, kdo s nimi nesouhlasí, nazývají komunistou či bolševikem místo, aby se snažili použít relevantní argumenty. Jak však dokládá diskuse pod uvedeným článkem, svoji agresivitu odpůrci Miloše Zemana, Babiše a Okamury neustále stupňují.

Této diskuse jsem se účastnil i já a střetl se s názorovými odpůrci Aleše Preslera, kteří svým neurvalým chováním do slova a do písmene potvrdili pravdivost jeho blogu. Co je ale novinkou, že jsem si za svoje odlišné názory vysloužil TITUL „starý německý nacista“– cituji přesně z diskuse:

Jaromír Petřík: „Takže, toho, kdo má jiný názor než Vy, nálepkujete „starým německým nacistou, pane Švadlenko?“

Jan Švadlenka: „Každého ne. Jenom toho, kdo je na úrovni starého německého nácka nebo českého komunisty, což jste kupříkladu vy.“ https://presler.blog.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A171230_641125_blogidnes

Zprvu jsem nechtěl věřit svým očím, říkal jsem si, že jde snad o nějaký „úlet,“ tak jsem se pro jistotu zeptal znovu: „Takže potvrzujete, že jsem na úrovni starého německého nácka ?“

Místo omluvy jsem však dostal potvrzující odpověď:

Jan Švadlenka: „To potvrzuji. Jste. Ještě dvacet let po válce asi 15 % Němců věřilo, že nacismus byl dobrý, jenom špatně proveden. Vy jste totéž, jenom u nás. Prostě je třeba počkat, protože některé nelze přesvědčit, že se opravdu hodně spletli.“

Tak jsem se stal starým německým náckem.

Doposud jsem netušil, jak daleko jsou zástupci tzv. „Pražské kavárny“ schopní zajít. Až v této diskusi jsem se to dozvěděl.

Za více než 7 let, co zde píši blogy (napsal jsem jich doposud 311) se snad ani z jednoho mého článku nedá vyčíst, že bych jakkoliv sympatizoval s německými nacisty, natož s jakoukoliv jinou pronacistickou politickou stranou. Naopak, od žádného z odpůrců našeho prezidenta Zemana jsem doposud nečetl ani slůvko odsuzující skutečné ukrajinské fašisty a nacisty, kteří vraždí Ukrajince ruského původu, ničí pomníky padlým Rudoarmějcům, pochodují Kyjevem a pojmenovávají ulice jménem Stěpana Bandery.

Organizace Svazu protifašistických bojovníků na Slovensku si stěžovala, že nejvíce ničí pomníky padlých vojáků SSSR samozvaní „demokraté“ ohánějící se slovenským prezidentem Kiskou. Ohledně ničení památníků padlých vojáků SSSR však není ani jedna stížnost na Mariana Kotlebu, či jakéhokoliv člena jeho politické strany, které Kiskovi příznivci nazývají fašisty. https://www.lidovky.cz/niceni-pomniku-je-v-kurzu-0yj-/zpravy-domov.aspx?c=A070808_105549_ln_brno_glu.

Uvidíme, kam až to podporovatelé tzv. „Pražské kavárny“ dotáhnou. Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta Zemana se nedávno vyjádřil-cituji: „Jméno Zeman v nich vyvolává hrůzu. A představa dalších pěti let na Hradě je pro ně tak strašlivá, že se v nich probouzí zvířecká nenávist. A současně dodává, že zloba je výrazem primitivismu...

Takže si musíme položit otázku, kam až tato zloba a nenávist odpůrců Miloše Zemana zajde. Zda zůstane u „pouhého“ nálepkování názorových odpůrců „starými německými nacisty“ nebo vyvolají skutečnou válku.

Že jsem příliš velký pesimista?

Nikoliv.

Stačí se podívat na Ukrajinu, kde ti, kteří tuto válku rozpoutali, obviňují z jejího rozpoutání svoje oběti a tzv. „demokratický“ západ jim dává za pravdu. Jednu z hlavních tříd v Kyjevě pojmenovali po Stěpanu Banderovi. A Banderovci, jak historie dokládá, řádili na Ukrajině hůře než němečtí nacisté. Stačí ostatně shlédnout na Ukrajině zakázaný film Volyně.

Opozice je na Ukrajině likvidovaná (jako první byla zakázaná činnost komunistické strany) a ten, kdo nesouhlasí s banderovskými pučisty je označený za proruského zrádce, podobně jako u nás (zatím s tím rozdílem, že jinak smýšlející u nás nejsou fyzicky napadaní jako na Ukrajině. Zatím...).

Až tak daleko to tzv. „západní demokracie“ dopracovala...

Jaromír Petřík

Psali jsme: Senátor Hampl zaštítil diskusi, kde se strašilo nebezpečím z Ruska. Bývalý rozvědčík Polreich sedl a rozcupoval vše, co tam zaznělo Chcete to označit za fake news? Poslužte si! Slovenský publicista předkládá nekonformní pohled na Majdan a dění na Ukrajině Rozverný brněnský komunální politik napsal o slimácích, kteří sem přilezou a zničí vše, co jsme budovali. Na Deníku Referendum píší o opakování hrůz nacismu Historik Krystlík: Posselt má pravdu, Zbořil lže. A vůbec, Češi byli vždy mnohem větší nacionalisté, než Němci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV