Jednotné balení cigaret: Pět let neúspěchů

“Pět let neúspěchů!” To je poselství světové koalice 62 think-tanků a bojovníků za lidská práva, které posílají novému řediteli WHO Dr. Tedrosu Ghebreyesusovi s odkazem na politiku jednotného balení cigaret, které tato organizace stále podporuje.

Před pěti lety se stala Austrálie první zemí, jež implementovala jednotné balení, když zakázala použít jakýkoliv trademark na tabákových produktech. Záměrem této politiky je snížit lákavost tabáku a tím odradit lidi od kouření.

Namísto zrychlení snižování míry kouření ukazují vlastní zprávy australské vlády, že se dvacetiletý pokles zastavil.

I další číslo se zvýšilo, poměr nelegálního tabáku na konzumaci vzrostl v Austrálii z 11,5 % na 14 %. To představuje nejenom ztrátu téměř dvou miliard australských dolarů, které australská vláda nevybere na spotřební dani, představuje to také ústup ve prospěch zločineckých gangů a teroristů. Ve Francii, což je další země s jednotným balením, je nelegální obchod s cigaretami spojen s džihádisty cestujícími do Sýrie a Iráku a také s pařížskými útoky.

I přes jednoznačné důkazy, že tato politika vedla k nezamýšleným důsledkům, pokračuje Světová zdravotnická organizace v propagaci této politiky ve svojí Rámcové úmluvě o kontrole tabáku.

Naše světová koalice, jejímž podporovatelem je i Liberální institut, chce, aby Dr. Tedros Ghebreyesus věděl jednu věc: vlastnická práva jsou nedotknutelná.

Dopis říká: “I kdyby bylo jednotné balení účinné, i tak by mělo být odvoláno, jelikož práva jsou nezcizitelná a neměla by být odhazována pro politické účely.“

Naše světová koalice navrhuje, aby WHO chránila práva duševního vlastnictví, protože: „Motivace inovovat, kterou vytváří trademarky, pohání konkurenci a produkuje úžasné výrobky poptávané zákazníky, např. dostupná zdravotnická vylepšení, která zachraňují životy,“ a protože: „Každá skulinka by měla samozřejmě být uzavřena, ne zneužita.“

Od Argentiny po Venezuelu a od Spojených států po Hongkong dává naše světová koalice jasně najevo, že chce, aby WHO a vlády po celém světě „politikou jednotného balení přestaly poškozovat právo duševního vlastnictví.“

