Jiří Baťa: Díky za názor, paní Jazairiová, ale fakt není zájem

Cestovatelka a novinářka paní Pavla Jazairiová se nechala na DVTV slyšet, že by nám prospěla nová krev, ale Češi se bojí mísení kultur. Na čele prý máme napsáno „Radši ne!“

Vážená paní Jazairiová,

dovolte mi vyjádřit svůj subjektivně-objektivní názor na ten Váš, který jste prezentovala v rozhovoru s pí. Drtinovou v DVTV. Předně Vás chci ujistit, že ctím slova F. M. Aroueta, alias Voltaira a nemám nic proti Vašemu názoru, na druhé straně si ovšem rovněž osobuji právo se k Vašemu názoru vyjádřit. Především co se týká té „nové“ krve nevím přesně, jakou novou krev máte na mysli, ale protože se řeč točí kolem imigrantů a imigrace, nepochybně máte na mysli krev afro-asijskou. To ostatně také potvrzujete konstatováním, že se my Češi bojíme mísení kultur.

Ani si neuvědomujete paní Jazairiová jak velkou máte pravdu. Jen jaksi nemohu pochopit, že jako novinářka a cestovatelka máte tak velké mezery ve znalosti vlastních spoluobčanů, obecně řečeno nás Čechů. Máte pravdu v tom, že bychom potřebovali novou krev v rámci rozšíření naší populace, která stárne a dětí se rodí méně, než by bylo potřeba. Co nechápu je, proč si myslíte, že by nám zrovna prospěla „nová cizí krev“, jak z Vašeho názoru vyplývá, místo toho, abyste apelovala na vládu a společnost, aby účinně podpořila náš demografický růst našeho obyvatelstva, ale ne na úkor imigrantů.

Paní Jazairiová, nevím kolik a které státy jste procestovala a jaké poznatky jste si z cest přinesla, ale přijde mi, že jste ne zcela dostatečně seznámená (zda vůbec) o životě lidí afro-asijských států s převažující muslimskou entitou jejich islámským náboženstvím. Absolutně, zdůrazňuji absolutně nemám nic proti těmto národům, pokud žijí tam, kde se narodili, žijí, kde je jejich pravá vlast. Avšak vzhledem k tomu, že velká většina obyvatel tohoto kontinentu nemá evropskou civilizační úroveň, tzn. vzdělanostní gramotnost, znalosti, pracovní a zdravotní návyky, odlišnou kulturu a náboženství, pak zásadně nemohu souhlasit s Vaším názorem, že by nám prospěla „nová krev“ zrovna tohoto etnika. Výše uvedená fakta rovněž vysvětlují můj názor, proč ne že se bojíme, ale proč ze zcela prostých, opodstatněných důvodů odmítáme dehonestující mísení kultur.

Proti Vašemu irelevantnímu tvrzení je zde dostatečný argument. ČR není ani zdaleka tak xenofobní nebo rasistická, jak se o ní tak rádi sorosovští obhájci multikulturalismu, pravdoláskaři pražské kavárny, vyjadřují. V ČR žijí sta tisíce lidí jiné národnosti, odlišného etnika, barvy pleti a jiného náboženství, takže pokud jde o mísení kultur a otázku „nové krve“ v naší společnosti, ta je bez problémů řešena průběžně.

Pokud jde o Vámi pomyslné „Radši ne“ na našich čelech, tak jakkoliv je to nesmysl, přesto máte svým způsobem, jak jsem již výše zmínil, pravdu. Napsané to tam skutečně nemáme, ale fakt je, že by tam mohlo třeba být místo „Radši ne“ napsáno „Zásadně ne“! Chápu Váš názor, postoj a stanoviska k této problematice, které jste se vyjádřila před kamerami DVTV. Ostatně tam se v jiném smyslu ani vyjadřovat nelze. Nepochybně patříte mezi ty lidi, kteří multikulturalismus obhajují a jak se říká, chcete-li s nimi vycházet, což je z Vašeho profesního postu jaksi žádoucí, je třeba se také jistým podmínkám přizpůsobit. Jinými slovy, kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti.

Paní Jazairiová, přeji Vám mnoho dalších cestovatelských a s tím spojených i novinářských úspěchů, ale prosím, pokud je to možné, vyjadřujte se o nás, občanech České republiky, více zdrženlivěji. Opravdu od Vás nemusíme poslouchat ani číst, že se bojíme mísení kultur a že potřebujeme novou krev. Možná by nebylo více od věci, kdybyste víc obhajovala národní zájmy a vlastenecké postoje (pokud k tomu máte nacionální předpoklady). To by bylo pro Česko rozhodně užitečnější, než Vaše svérázné názory a „knížecí“ rady.

V úctě Jiří Baťa, občan ČR

