Jiří Baťa: Jak Honza k rozumu přišel

reklama

To je totiž případ našeho Honzy, resp. Jana Hrušínského, kterému na základě ne zcela relevantních informací o šíření koronaviru v ČR bouchly saze a nejenže pak kopal kolem sebe, on ještě stačil mnohé osočit, urazit, ponížit, pomluvit či jinak zkritizovat. Byl totiž krajně roztrpčen rozhodnutím pana premiéra Babiše o uzavření všech akcí, kde by se shromáždilo více jak 100 lidí a to údajně jen proto, že cituji: „….kvůli třiceti nemocným lidem s příznaky lehké chřipky ohlásili zákaz divadelních představení“. No považte, příznaky lehké chřipky a on si dovolí zavřít jeho teátr. Je otázka, nakolik by jej, jako otce , vzrušila skutečnost, že jeho děti mají „jen zvýšenou teplotu 38°!“. Zcela jistě by je do školy neposlal!

Nicméně, čas pokročil, pokročil i vývoj a výskyt onemocnění koronavirem, kterých je k dnešnímu dni (cca v poledních hodinách) 464 ! Je to málo nebo dost pro pana Hrušínského k tomu, aby premiér a vláda rozhodli, že lidé v Česku nesmí od dnešní půlnoci , tj. ze středy na čtvrtek vyjít ven bez roušky nebo jiné ochrany nosu a úst. A jak se zdá, pohnula se i sveřepá mysl principála Hrušínského, který zřejmě seznal, že jeho populisticko politický výbuch byl neadekvátní, unáhlený a nepřiměřený. Dnes si velkými dávkami sype kila popele na hlavu a omlouvá se všem za své jednání. Jeho kajícné doznání, že hrubě a nepřiměřeně reagoval na situaci, jeho upřímnou (doufám) lítost a hlubokou omluvu všem, kterých se jeho výrok dotkl, by bylo možné přijat, kdyby ...kdyby v tom nebylo zase nějaké malé křiváctví.

Jakkoliv se na první pohled omluva pana Hrušínského jeví jako upřímná, snaží se v ní vinu přece jen ze sebe, alespoň částečně, setřást na úkor jiných. On totiž v omluvě mimo jiné zmiňuje, že „Jsem si vědom odpovědnosti za slova, která jsem napsal. Nevyjadřoval jsem jimi strach o sebe, ale o své zaměstnance a spolupracovníky“! Tak tedy jenom pro připomenutí: „ Likvidace všech nepohodlných. Likvidace malých firem“. „O kompenzaci milionových ztrát ani slovo“. „Kdo už konečně pošle do karantény všechny Bureše a Falmery, Zemany a Klause, všechny prodejné Prchaly, schopné udělat pro prachy a pocit moci cokoli?“

To jsou také slova pana Hrušínského a sotva lze věřit , že je řekl jenom proto, že měl strach o své zaměstnance a spolupracovníky. Ta slova totiž ani tolik nezavání, jako spíš smrdí nenávistí k premiéru Babišovi, vládě a všem, kteří podle něj ohrožují svobodu v zemi, která je prý pro něho stejně drahá jako jeho zdraví, ohrožují demokracii a tím pádem také jeho (díky bohatým dotacím) výnosné podnikání. Takové obavy jsou či mohou být reálné, problém je v tom, že zatímco tisíce jiných podnikatelů to opatření možná přijalo se skřípěním zubů, pan principál Hrušínský jako správný furiant s tím vyšel přímo na buben. No jak by ne, jeho zloba, dlouhodobá animozita, nenávist k současné vládě, premiérovi Babišovi, prezidentu Zemanovi zvlášť mu nedaly, aby svoji krajní nespokojenost nevyjevil veřejnosti. Že se zlou pochodil, víme, teď se omlouvá a je jen otázka, kolik lidí mu jeho lítost a omluvu zbaští.

Psali jsme: Jiří Baťa: Není Hrušínský jako Hrušínský Jiří Baťa: Jak hloupému Honzovi prý bezdůvodně zakázali komediantství Jiří Baťa: Česká soudní „spravedlnost“ by si měla nechat „překalibrovat“ svůj (dvojí) metr spravedlnosti aneb Rádio Jerevan tvrdí, že Česko je právní stát Jiří Baťa: Diplomatická provokace

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.