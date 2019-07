Jiří Baťa: Je to náhoda, nebo záměr, pane Hrušínský?

(Ne)milý Jane Hrušínský,

sice jste nás občany láskyplně oslovil slovy „Milí voliči Miloše a Andreje, milí odpůrci eura. Milí největší odpůrci eura v Evropě!“, ale ve mně se v ten moment vybavil jistý vlastizrádný představitel KDU-ČSL, který na sjezdu bavorského Landsmančaftu oslovil přítomné německé delegáty slovy: „Milí krajané“! Je to náhoda, nebo záměr, pane Hrušínský? Proto také to „(ne)milý“ v oslovení. Ostatně, pro mne (a nejen pro mne mě) nebudete nikdy milý, i kdybyste se o to snažil sebevíc, což je vám jistě zcela lhostejné, protože Vy máte svůj okruh „přátel“, které milujete a oni milují Vás. Tak si to užijte! Ale k věci.

Na rozdíl od Vašich mizerných hereckých (ne)schopností však oplýváte mimořádnými schopnostmi vypravěčskými, kterými se nám snažíte mazat med kolem huby, zatímco nám ve skutečnosti blbnete hlavu Vašimi neuvěřitelnými báchorkami tu o výhodách eura, tu poučky o demokracii, o neřádstvu v politice, o tom, jak je zlý a špatný prezident, vyděračský premiér atd., nebezpečná paní ministryně spravedlnosti atd., což si prý my občané vůbec neuvědomujeme. A je prý na vás, umělcích, pražské kavárně a milionchlívkařů, abyste nás poučili, varovali, nadiktovali, co si máme myslet, co máme říkat, co máme a nemáme dělat, také co podporovat a co odsuzovat. A že toho je hafo, že pane principále!

Nicméně, vzhledem k tomu, že tolik bažíte po euru pane Hrušínský, dáváte nám za vzor Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko, které prý žádají o vstup do eurozóny, doporučuji Vám, abyste se do některé z těchto bohatých, vysoce rozvinutých, demokratických zemí přestěhoval, neboť tam, bude-li jim vyhověno, budou mít euro rozhodně dřív, než u nás (zda-li vůbec)! A nijak se neohlížejte na ty zaostalé, hloupé státy, jako Švýcarsko, Británie, Dánsko a Švédsko, které rovněž nemají o euro zájem, ti jsou „totálně blbí“!

Jinak k Vašim obavám, že jsme asi blbí mohu říct, že tomu tak není. Je to jen zbožné přání Vaše, ale i Vašich kolegů z pražské kavárny, abychom uvěřili Vašim (pseudo)demokratickým „poudačkám“ o tom, jak vy máte pravdu, jak všechno víte, jak my na všechno naletíme, protože jsme blbí, jak se necháváme ošálit nebo ošidit trestně stíhaným estébákem Babišem, oblbovat panem prezidentem, protože podle nich nám v případě přijetí eura bude hůře atd. Pozoruhodné jsou však Vaše matematické znalosti a schopnosti když nám tvrdíte, že 73 % Čechů nechce euro – aniž by věděli proč a na druhé straně zase tvrdíte, že přes 65 % Čechů považuje euro za solidní a stabilní měnu, která má víc kladů než záporů. Podle Vás se bojí představy, také aniž by prý věděli proč, že by euro mohli mít. Kde jste vzal tyto údaje a informace, pane principále Hrušínský?

Říkáte, že to je na hlavičku. Máte pravdu, ale na tu Vaši, pane Hrušínský. Ta musí být hodně dutá, když se nám snažíte namluvit, že 73 % občanů je proti přijetí eura, zatím co přes 65 % (kolik je těch „přes“?) občanů, co s přijetí eura naopak souhlasí. Pro Vaše lepší pochopení uvedu příklad: při zaokrouhleném počtu 10 milionů občanů ČR je 73 % občanů proti, tzn. 7 milionů 300 tisíc, zatímco cca 65 %, tedy 6 milionů 500 tisíc občanů je pro. Znamená to, že k otázce eura se vyjádřilo celkem 13 milionů 800 občanů ČR! Kde se vzalo ty cca 3 miliony občanů navíc? Nebo do nich už také počítáte i tmavé muslimské „pracanty“ z blízkého východu a Ukrajiny, co čekají na azyl? Nebo snad máte nějaké jiné matematické teorie a vzorce pro výpočet procentuálního poměru? Jsem starý člověk, ze základní školy jsem nějakých 65 let, ale pořád si pamatuji, že součet procent musí vždy být základních 100 %.

Jenže jak je všeobecně známo, Vaše počty a počty Vašich kolegů z pražské kavárny mají tu zvláštnost, že když vy, zaprdění umělci a pražská kavárna spolu s Milionem chvilek řeknete, že „většina“ občanů se k něčemu vyjádřila, nebo něco podpořila, tak že je to skutečná většina všech občanů ČR! Není, pane Hrušínský, je to jen velká, zcela nepodstatná část vámi nainfikovaných lidiček Prahy, k tomu několika stovek dalších „přiblblých“ z blízkého či vzdálenějšího okolí, nějaká ta stovka zvědavců, turistů apod., ale nikdy to není ta „reálná“ většina občanů Česka, kterou byste tak na náměstích rádi viděli. Pro větší názornost pane Hrušínský, pokud jde o tu vaši vytouženou „většinu“, tak ta „většina“ z celkového počtu občanů ČR (10 milionů 580 tisíc, z r. 2017) představuje 50,01 % a více, což je cca 5 milionů 290 tisíc občanů ČR, nikoli 140 nebo 250 tisíc, jak nám o účastnících s nemalou radostí vždy sdělujete na nebo po demonstracích!

A pokud se jedná o tu Vámi zmíněnou cestu v létě na Balčik, na Mamáááj či na Makarskou , tak můj případ už to není, já už mám cestování za sebou, ale ti, co tam pojedou, a dám na to krk, že jim je úplně u p.dele, jestli něco málo připlatí navíc, protože když budeme mít euro, pak bude, slovy renomovaných ekonomů, dražší nejen dovolená, ale všechno, co se bude v Česku prodávat! Hlavně pak vstupenky do Vašeho divadla! Nakonec si dovolím poněkud parafrázovat slova právníka pana Tomáše Tyla, který na Vaši adresu říká: Já se Vás zeptám jinak – přijal byste za naši měnu třeba rubl nebo dolar? (Dolar nejspíš ano, ale rubl nepřipadá v úvahu!, pozn. autora). Je to totiž stejné jako s eurem, protože v tu chvíli už nekontrolujete svoji měnu, svoji ekonomiku, ani svoji svébytnost a vše, spolu s těžce nabytou svobodou a národní samostatností byste odevzdal do cizích rukou, navíc mimo ČR. Takže buď to vůbec nechápete, nebo jste blb“! Přiznávám, že pan Tyl se vyjádřil že „...nebo jste šílenec“, já však na rovinu říkám, že jste blb, protože Vy to v žádném případě nechápete! Nicméně, Vy víte svoje a asi těžko se najde někdo, kdo Vám to bude chtít vymlouvat. A ta opravdová většina rozumných občanů, alias lůza, ta ví také své, o Vás i euru! Koruně Zdar, euru Zmar!

V naprosté neúctě

Jiří Baťa

autor: PV