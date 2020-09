Jiří Baťa: Kdo chce psa bít, vždycky si hůl najde aneb Účel světí prostředky

Západní politická scéna včetně EU má zase o čem (zcela zbytečně) přemýšlet. Chtělo by se říct zaplať pán bůh, že konečně něco dělají, jenže oni nedělají nic takového, co by nám nebo světu bylo prospěšné.

Tito politikové se totiž rozhodli prosadit názor, podtrhuji slovo „názor“, tedy nikoli fakta či skutečnosti, ale jen názor, že k údajné otravě ruského opozičního politika Navalného došlo s použitím jedu „novičok“ a nijak jinak. Toto konstatování není doloženo jediným důkazem, pouze zatvrzelou, či spíše podmíněnou představou, že by to mohl, resp. musí být novičok, protože Rusko se již jednou pokusilo o něco podobného v případě „otrávení“ jistého neúspěšného dvojího agenta Skripala a jeho dcery.

Pro vysoce postavené, ale jinak hloupé a naivní politiky z NATO a EU zřejmě není nijak důležité, aby svá tvrzení doložili důkazy a fakty. Je to jednoduše proto, že Rusko je pro ně nepřítel se vším všudy, a tak podle jejich mínění není důležité něco dokazovat, když jde o Rusko. Navzdory jejich tvrzení není nijak dokázáno či prokázáno, že na otravě Navalného má Rusko skutečně nějakou účast. Také neznají okolnosti, za kterých byl Navalnyj údajně otráven, neznají a nemají ani pachatele, aby mohli z právního hlediska prokazatelně konstatovat, jak byl pan Navalnyj otráven, tedy čím, kým, kdy a kde. Škoda, že v EU, ale i NATO sedí (údajně) renomovaní právníci, advokáti, různí odborníci, kteří mají k dispozici „stádo“ poradců, konzultantů a dalších „rozumbradů“, aby mohli vyslovit verdikt, který je podepřen nezvratnými fakty a důkazy.

Obecně platí, že Rusko je politický, ekonomický a společenský subjekt, který je z geopolitického pohledu považován za strategicky nebezpečný, proti kterému je nutné bojovat všemi možnými prostředky, tedy i způsoby, které co do etických, morálních, diplomatických a už vůbec ne gentlemantských zvyklostí a regulí lze jednoznačně považovat jako nemorální mocenské chucpé. Proto také případ Navalného není ničím jiným, než bezmnyšlenkovitým tvrzením západních politiků, že jde o aktivitu Kremlu, který se chce tohoto politika zbavit. Způsob, jakým má či měl být Navalnyj otráven, může použít jenom totální diletant (lépe řečeno blb), protože má-li být Rusko skutečně něčím nebezpečné, pak třeba tím, že má k dispozici mnohem sofistikovanější možnosti, jak se jediného člověka, má-li k tomu důvod, zbavit. Ostatně bylo by velmi ubohé podceňovat Rusko, pokud jde o způsoby, jak zajistit svou bezpečnost, a to jak vně, tak uvnitř země. Domnívat se, že by v případě Navalného použilo takový způsob jeho likvidace, je bláhové a naivní, nicméně neústupnost a zatvrzelost politiků EU a NATO v tvrzení, že otrava Navalného je „dílem“ Ruska, potažmo Kremlu, jen dokazuje, jak jsou hloupí, bezmocní a často také směšní.

Nicméně skutečnost, že Navalnyj byl nějakým způsobem ohrožen na životě, existuje. Otázkou je, jaký byl důvod či příčina. Západní tisk totiž zásadně nepíše celou pravdu o Navalném, o jeho „světáckém“ způsobu života, jeho alkoholické závislosti, o jeho možno říct velmi špatném zdravotním stavu (srovnání s Havlem není vůbec náhodné), o to více jej upřednostňují v souvislosti s opoziční činností a jeho ostrou kritikou Kremlu. Pro Západ je Navalnyj bílým koněm, který má zavdávat příčinu k řadě tvrdých opatření, které vyplývají z údajných snah Kremlu eliminovat jeho opoziční (prý nebezpečnou) činnost. V této souvislosti se rovněž nevylučuje možnost, resp. předpoklad, že případ Navalnyj je zinscenován ze strany Západu, aby Rusko za tuto činnost mohlo být obviňováno z účasti na jeho otravě. Je neskutečně ubohé při pomyšlení, za co se USA a NATO vydávají, když používají taktiky, které byly použitelné v počátcích 20. století. Není také bez zajímavosti, že dosud nebyl zcela jednoznačně vyšetřen případ novičovské otravy Skripala a jeho dcery, navzdory tomu je však Rusko i nadále považováno za strůjce tohoto „atentátu“. Že je Navalnyj pro Západ důležitým dokazuje fakt, že se jeho léčení ujala, na pokyn jistých kruhů, německá nemocnice, protože „co kdyby jej v Rusku vůbec neléčili“? Vždyť to, že vyšetřením ruskými lékaři nebyla potvrzena otrava novičokem, je pro západní politiky zcela nedůvěryhodné. Oni ten případ totiž potřebují prezentovat jinak a k tomu jim mají posloužit „jejich“ odborníci, protože pokud to může být novičok, proč by to „neměl být“ novičok!

V souhrnu těchto skutečností lze použít citaci v nadpisu tohoto článku, že kdo chce psa bít, klacek si vždy najde. V tomto případě to je ruský opoziční politik Navalnyj, který má být oním klackem. Je to jejich muž, který je vhodným prostředkem k protiruským (hlavně příhraničním) provokacím vojsky NATO, diplomatickým a ekonomickým postupům USA (viz otázka dokončení Nord Streamu) a dalším opatřením, kterými by mělo být Rusko vyprovokováno k vyvolání mezinárodního konfliktu. Jinými slovy, případ Navalnyj je onen pomyslný „účel“, který slouží Západu jako prostředek k udržování napětí s Ruskem. Jakkoli se mu to částečně daří, efekt je minimální, či spíše žádný. Nebo také snaha by byla, jen potřebný výsledek se stále jaksi nedostavuje. A to je dobře, protože Rusko není žádné „vořezávátko“, aby si s ním někdo pohrával, a vlastně jen díky němu je ve světě (alespoň v tom našem) ještě stále relativní klid a mír.

