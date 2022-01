Jiří Baťa: Mnoho povyku pro nic a něco k tomu

Dva přední čeští politici, z nichž jednoho lze, připusťme, považovat za státníka, druhého za zástupce Tchai-wanu v Senátu ČR, pronesli v TV svůj Novoroční projev. Jakkoli se oba snažili, aby několika málo slovy řekli obsah velkého významu lze konstatovat, že toho moc důležitého neřekli. Spíše nám jen zopakovali to, co všichni víme, ale už neřekli, zvláště pan premiér Fiala, jak se z těch nesnází a problémů dostat, byť o tom nadšeně a s plnou vážností mluvili, či spíše nás o tom ujišťovali před volbami, že oni ví, jak z toho ven (zřejmě v koordinaci se Ztohoven). Ale tak už to bývá, mnoho povyku pro nic! Pokud jde tedy o zmíněné dva proslovy, k nim patří dvě, možná tři ryze faktické připomínky.

V prvním případě jde o dost závažný nedostatek v projevu již zmíněného Tchaiwance Vystrčila, který z celé řady známých faktů mimo jiné nepomněl zmínit své politické i morální povinnosti a odpovědnost v dodržování Ústavy České republiky. To připomněl když měl na mysli špinavé úmysly dostat prezidenta republiky Miloše Zemana v důsledku jeho onemocnění tzv. „od válu“, čímž jakoby se chtěl tak nějak nepřímo ospravdlnit nad celou řadou svých faux pas, pomluv, lží, nařčení a neetického jednání, kterých se spolu se senátory dopustil vůči prezidentovým (lidským) zdravotním problémům. Místo toho, aby veřejně prohlásil, že se hluboce nebo upřímně omlouvá prezidentovi republiky za unáhlené (sic) snahy a tendence o převzetí jeho prezidentských pravomocí v důsledku jeho vážného onemocnění, několika slovy popřál Miloši Zemanovi brzké uzdravení. Něco ns způsob, jako když člověk někoho přejede autem a zraní jej a místo toho, aby jej navštívil v nemocnici, pošle mu jen okoralé buchty z posvícení s osobní vizitkou!

Ve druhém případě jde o projev předsedy vlády ČR Petra Fialy, který se rovněž snažil vystupovat, ale také v TV pronést státnicky vážný projev k Novému roku. Upřímně řečeno projev pana předsedy vlády co do vzezření ten byl řekněme, státnický. V něm mimo jiné zmínil nedobrý až kritický stav věcí veřejných a celkovou situace ve společnosti, což zná každý občany ČR, který je na všech těchto problémech bezprostředně závislý. Totiž ne všichni občané ČR jsou na těchto problémech závislí, aby bylo jasno. Třeba zrovna politici ve vládě, Sněmovně či Senátu, kteří o tom mluví jako o společných problémech, ale o společné problémy opravdu nejde! Konstatování pana předsedy vlády Fialy, jak „předchozí vláda“ (tedy nikoli předchozí vlády!!!) náš stát nezodpovědně zadlužovala, jak se nedostatečně zabývala otázkami energií a jejich cen, jak plýtvala místo aby šetřila, jak nekompetentně,resp. neodborně si vedla při řešení Covidu-19 atd. Dvěma slovy: všechno špatně!

Tedy, ne že by bývalé vládě nebylo co vyčítat, ale ten stav převzetí státu po těch letech (viz dále), ten v tom hraje také svoji roli. A navíc ten Covid-19!

A to je potřeba napravit, pravil kategoricky pan premiér a dodal, že k tomu musíme přistoupit společně a s odhodláním. Ano, pan předseda vlády má jistě pravdu, musíme to řešit společně! Otázka ovšem je, zda i ty dopady budou také společné, o čemž se dá silně pochybovat. Pokud jde o panem předsedou vlády zmíněné šetření, má to být prý takové, které prý občany nepostihne. Tomu bychom měli věřit, že? Není pochyb o tom, že je mnoho možností, kde je zapotřebí, ale nutné šetřit, např. na příspěvcích do NATO, EU, na vojenských misích, odvodech daní do zahraničí atd., atd., přesto lze vážně pochybovat o tom, že zrovna tam se šetřit bude. Také proč, když stát má 10,5 milionu obyvatel a když se něco málo ušetří na každém občanovi, no to by bylo, aby se ten dluh nějak nevyrovnal. Nebo je snad pan předseda vlády Fiala přesvědčen o tom, že jde o šetření, jestliže jeho vláda bude mít o tři vládní resorty více se stovkami, ne-li tisíci nových pracovníků, což ve svém důsledku představuje navíc mnohamilionové (miliardové) výdaje státu, než tomu bylo dříve? Zda-li pan předseda vlády Fiala, stejně jako jeho předchůdce Babiš bude dávat celý svůj měsíční plat na charitativní, nebo humánní účely? Pravda, pan Petr Fiala není (zatím) zrovna miliardář (ale co není, může být). Nicméně vzhledem k celé řadě svých ne nevýznamných funkcí hluboko do kapsy určitě nemá. A nakonec ještě poznámka.

Pan předseda vlády Fiala mluvil o tom, v jakém strašném stavu bývalý předseda vlády Babiš stát zanechal a v jakém bídném stavu jej on převzal. Zda-li si pan předseda vlády, potažmo předseda ODS vzpomene, kde byl počátek úpadku našeho bohatého, prosperujícícho a nezadluženého státu? Nebylo to náhodou hlavně zásluhou ODS v devadesátých letech? Ono je snadné svést všechno špatné na jiné, když zrovna v tom nemají prsty lidé ODS, ale ta léta devadesátá, ve kterých měla ODS vždy své prsty, ty zas nejsou tak dávno, aby si je lidé ještě nepamatovali. Pane předsedo vlády, určitě nebude snadné všechny známé problémy vyřešit třeba proto, vládne-li nám bezprecedentně nedemokraticky zvolená vláda, alias sllepenec, toužící nikoli po rozkvětu České republiky a spokojenosti jejich občanů, ale ke splnění svých pokryteckých a sobeckých zíjmů a k vlastnímu obohacení. A to rozhodně není to, co jsme v 89 chtěli!

