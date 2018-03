Jiří Baťa: Otázky pro politiky

Ve světle událostí dnešních, resp. posledních dnů, měsíců a let, obracím se na vás se zdvořilou žádostí, zda byste byli tak laskaví a mohli fundovaně a věrohodně odpovědět na ne zrovna malý počet otázek, týkající se vámi tolik kritizovaného a odsuzovaného období vlády komunistů, tedy doby, na které nenacházíte naprosto nic pozitivního a politicky přijatelného, ale naopak tuto dobu považujete a prezentujete za období totality, politické zločinnosti, nesvobody, nelidskosti, pronásledování a jiných negativních aspektů lidských práv a svobod, ale nikdy jste se pozitivně nevyjádřili ve smyslu reálného, všestranného budování společnosti, ve které prvořadým cílem komunistického režimu bylo uspokojení životních potřeb pracujícího člověka. Ale místo toho, abyste v jejich úspěších zdárně pokračovali, dehonestovali jste a rozkradli vše, co vám listopadová revoluce a falešná Havlova pravdoláskařská demokracie umožnila, tedy všechno to dobré, užitečné a prospěšné, co bylo kdy pro občany komunistickým režimem vybudovány.

Chápu, že odpovědi budou pro vás složité, do značné míry dilema, protože nalézt pro ně z vaší strany oboustranně uspokojivou odpověď bude zřejmě nejen nad vaše síly, ale také nad didaktické a rozumové možnosti. Nicméně, s ohledem na vaše denně prokazované argumentační schopnosti, jimiž se snažíte především mladé lidi, mládež, ale také děti školou povinné přesvědčit o zločinecké existenci a působení KSČ v letech 1948 až 1989 jsem přesvědčen, že ve vašich řadách se jistě najdou dostatečně všestranně fundovaní historikové, kteří se této žádosti jistě zhostí se ctí. Nuže dámy a pánové, zde jsou ony poněkud nepříjemné otázky.

Odpovězte prosím seriozně a s plnou vážností, jak ti podle vás zatracení a nenávidění komunisté mohli

vydržovat tak velikou armádu, která nejenom, že hlídala hranice, ale byla kdykoliv připravena pomáhat při živelných událostech i na jakémkoliv úseku hospodářství? A nejenom to!

zajistit práci všem svým občanům?

zajistit, že lidé vydělávali tolik, že mohli vyžít a nejenom od měsíce k měsíci?

postavit továrny v každém městě?

elektrifikovat a plynofikovat zemi?

nastavět vodní a tepelné elektrárny?

postavit nemocnice a zdravotnická střediska a zajistit bezplatnou zdravotní péči?

nastavět tolik bytů, nyní posměšně nazývaných králíkárny pro lidi, které ale dnes mají hodnotu milionů?

zajistit levné nájmy?

zajistit levné energie?

zajistit opravdu bezplatné školství na všech stupních?

vybudovat školní budovy s tělocvičnami, hřišti a jídelnami?

vybudovat v obcích vodovody?

vybudovat v obcích kina, knihovny, kulturní domy, požární zbrojnice, obchody?

vybudovat pionýrské domy a starat se o aktivity mládeže ve volném čase?

postavit rekreační zařízení?

poskytovat pracujícím rekreace na zotavenou zdarma?

postavit zimní stadiony, fotbalové stadiony, sportovní haly, plovárny a jiná sportovní zařízení?

vybudovat bezprašné cesty, tak, aby bylo spojení do každé vesnice? Jak mohli stavět dálnice?

vybudovat pod Prahou náročné a nákladné metro?

vybudovat elektrifikované železniční tratě?

zajistit levné autobusové spojení do každé vesnice od rána do půlnoci?

poskytovat slevy na dopravu pro studenty a pracující?

zajistit soběstačnost ve výrobě potravin?

zajistit, že potraviny byly kvalitní?

zajistit, že věci pro malé děti byly za směšné nízké ceny?

zajistit, že nebyli bezdomovci?

dávat nevratné půjčky rodinám na koupi zařízení a stavbu rodinných domů?

poskytovat mladým rodinám nenávratné a novomanželské půjčky?

vybudovat telekomunikační systémy, rozhlasové a televizní vysílání?

zajistit, aby se lidé nebáli chodit v noci po městech a vesnicích a cítili se bezpečně,

bez velkých problému přesvědčit občany, aby se zapojili do akcí Z na budování občanské vybavenosti,

ekonomicky i tematicky zajistit fungování rozsáhlou volnočasovou činnost mládeže i dospělých,

vytvářet podmínky pro společenský život, vyžití občanů v podmínkách dobrých sousedských a přátelských vztahů, ve srovná se současností bez negativních a společenskou úroveň dehonestujících emocí,

toto vše dokázat a přitom mít a udržet vyrovnaný státní rozpočet?

jak je možné, že neměli žádné dluhy?

jak je možné, že po jejich čtyřicetileté vládě byla republika nezadlužená, ale naopak měla po světě miliardové pohledávky?

P.S. Otázky na současný stav, kdy po čtvrtstoletí vlády kapitalismu je majetek státu vesměs rozkraden, kdy existují bezdomovci, loupeže a vraždy jsou na denním pořádku, desetina obyvatel republiky je v exekuci, státní dluh dosahuje astronomické výše, tak na tyto otázky je lépe se neptat, protože by na to byla jediná odpověď: i za to mohou komunisté, protože nahospodařili tak málo, že to, co se podařilo rozkrást, vystačilo to pouze na čtvrt století rozkrádání.

Nepochybně přijdete s naivní otázkou: a tenkrát se nekradlo? Kradlo se, ale oproti dnešku to nikde nechybělo, protože v porovnání s dneškem se kradlo na úrovni tzv. osobní potřeby, systémem mini krádeží. Jen pro názornost: když tehdy za komunistů někdo ukradl pytel uhlí, tak po „listopadu“ už někdo ukradl celé doly, když tehdy někdo ukradl pytel cementu, pak po „listopadu“ už někdo ukradl celou cementárnu, když tenkrát někdo vyloupil tresor, po listopadu už někdo vytuneloval celou banku atd. A ještě jeden fakt. Lidé, kteří za komunistů kradli, se však nikdy nestali bohatými, zatímco ti, co si nakradli po „listopadu“, jsou dnes miliardáři a super miliardáři a není jich zrovna málo!

Dámy a pánové, činní v některé z pravicové, liberálně-konzervativní či jiné populistické politické „demokratické“ strany. Děkuji vám předem za pochopení, ale především za vaše objektivní, plnohodnotné, obecně přijatelné vyhodnocení výše uvedených otázek.

autor: PV