Jiří Baťa: Pavle Novotný, je v zájmu ČR, abyste se (také) odebral do věčných lovišť

Je toho velká řada, resp. mnoho, a popsal bych tím celou stránku. Občan, sledující občas dění v české politice, jistě bude vědět nejen kdo je pan Pavel Novotný (pro nezasvěcené – starosta pražské městské části Řeporyje, ale také člen ODS, který je prý perspektivním člověkem pro impresáriovskou politiku ODS), ale také, kromě funkce starosty, jak se prezentuje coby všestranný politik celostátního rozměru.

Zmínil jsem, že kromě starostovské funkce se rovněž prezentuje v celostátní politice, a to způsobem zcela nevídaným, neobvyklým, ale především amorálním, vulgárním a často také těžce asociálně nelidským. Tím posledním, čím se kromě již předešlých těžkých vulgarismů, urážek a morálně dehonestujících projevů prezentoval, je jeho názor, či spíš kontroverzní myšlenka, kterou pronesl v rozhovoru pro web Info.cz. Ta odsouzeníhodná myšlenka je, cituji: „Je v zájmu ČR smrt premiéra Andreje Babiše i prezidenta Miloše Zemana!“ Nevím, jaké konkrétní zájmy, resp. důvody České republiky má pan Novotný na mysli, které by měly vést k tomu, aby zemřeli oba jmenovaní představitelé státu, zato vím, že „je v zájmu naprosté většiny slušných občanů Česka, v zájmu zachování pozitivního společenského, morálně-kulturního standardu, stejně jako v zájmu dalšího neprohlubování morální žumpy, asociálního bahna ve společnosti a politice, aby člena ODS, t.č. starostu Řeporyj Pavla Novotného, trefil šlak!“.

Zdá se to někomu až příliš morbidní? Pak doporučuji, aby ten, kdo si myslí, že jsem to přehnal, že bych měl být za to žalován, stíhán, případně odsouzen, aby si tento dotyčný zjistil všechny Novotného veřejně pronesené názory, v nichž požadoval smrt lidí. Je jich pěkná řádka. Je také pozoruhodné, že pan Novotný přeje smrt lidem nebo to doporučuje těm, kteří mají pozitivní názory a zájmy, sahající do oblastí na východ od nás, pokud to nejsou přímo lidé z Východu, především z Ruska. Ještě jsem nezaregistroval, že by přál smrt třeba americkému prezidentovi Trumpovi, bábě Merkelové, tlučhubovi Macronovi, rozpínavému Erdoganovi či některému „osvícenému“ politikovi z EU. Nu, není se čemu divit, pan Novotný je celou svou těžkotonážní „maličkostí“ oddán principům západní demokracie, svobody slova a lidských práv. Uf!

Učiní-li si občan vyhodnocení všech egoisticky pejorativních vyjádření pana Novotného, pak pokud jde o myšlenku s přáním či potřeby smrti (mnohdy smrti značně morbidní, např. pověšení na pouliční lampu alias kandelábr veřejného osvětlení), nutně musí dojít k závěru, že tento člověk nemá místo ve slušné společnosti, natož v politice. Bohužel, zatím jeho častá extemporé jsou vnímána jako svérázná folkloristicko-satirická vystoupení, jako nový, čerstvý demokratický vánek, vnášený do celospolečenského a politického dění, jako neformální rétorika či způsob kritiky politické i společenské scény bez větších veřejně-morálních, či přesněji trestně právních odsudků, alias soudního odsouzení. Prostě několik lidí z ODS jeho způsob vyjadřování pobaví, někteří lidé (nejen z ODS) to dokonce uznale (pozitivně) ohodnotí, ale většinu slušných občanů Česka to značně nasírá. Jednak proto, co si všechno tento člověk dovoluje, ale také proto, jak nečinně se k tomu staví kompetentní společenské orgány (a že jich je), samotnou ODS počínaje, orgány činných v trestních řízeních a soudy konče.

Že Pavel Novotný svým vyjádřením o potřebě smrti našich poředstavitelů zašel hodně, ale opravdu hodně za hranu společenské a morální únosnosti, svědčí skutečnost, že nad jeho vyjádřením se už pohoršují i sami představitelé z vedení ODS. Jenže, „kdo seje vítr, sklízí bouři“, a tak ODS má, co chtěla. S ohledem na zabránění dalších cynických, morálně pokleslých projevů neurvalce (z ODS) nezbývá než nekompromisně konstatovat, že „je v zájmu české veřejnosti, aby starosta Pavel Novotný odešel do věčných lovišť!“.

